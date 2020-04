Prezydent Łodzi powołała zespół ekspertów. Zastanowi się, jak uratować miejsca pracy

Rząd wdraża rozwiązania zawarte w tzw. tarczy antykryzysowej, ale większość przedsiębiorców i ekspertów uważa, że do uratowania firm i miejsc pracy są one niewystarczające. Samorządy pracują nad własnymi pakietami pomocowymi dla lokalnych pracodawców. Prezydent Łodzi Hanna Zdanowska powołała właśnie zespół ekspertów, który wypracuje rozwiązania możliwe do zastosowania przez miasto.

Zdaję sobie sprawę, że największą rolę w organizowaniu pomocy i stymulowaniu gospodarki odegra państwo, ale czasami na władzę centralną ciężko liczyć. Chcę mieć własny plan - skomentowała Hanna Zdanowska.

W skład powołanego przez prezydent Łodzi zespołu weszło siedem osób. Równolegle do rządowrgo mają przygotować program samorządowy.

Wsparcie dla przedsiębiorców, których działalność została mocno ograniczona lub zablokowana z powodu epidemii COVID-2019, zapowiedziało już wiele innych miast.

Na swoim profilu facebookowym prezydent Zdanowska podkreśliła, że pandemia się kiedyś skończy, ale trzeba się przygotować na walkę z jej długotrwałymi skutkami m.in. kryzysem gospodarczym.

- Oczywiście zdaję sobie sprawę, że największą rolę w organizowaniu pomocy i stymulowaniu gospodarki odegra państwo, bo tylko władza centralna ma narzędzia i środki, które mogą systemowo podnieść z zapaści gospodarkę całego kraju. Ale my w Łodzi wiemy, że czasami na władzę centralną ciężko liczyć, przekonaliśmy się o tym choćby w latach 90-tych, dlatego nie będziemy przyglądać się i biernie czekać na pomoc, bo to nie jest po łódzku. Chcę mieć własny plan - jak sobie poradzić w tych trudnych czasach - skomentowała.

Dlatego prezydent powołała zespół ekspertów złożony z jej najlepszych współpracowników, który w ciągu najbliższych dni przygotuje rozwiązania możliwe do zastosowania w samorządzie. Mają one pomóc utrzymać lokalne miejsca pracy.

W skład zespołu weszli:

Piotr Bors - dyrektor Departamentu Pracy, Edukacji i Kultury UMŁ,

Marcin Górski - dyrektor Wydziału Prawnego UMŁ,

prof. Robert Kozielski - Katedra Marketingu Uniwersytetu Łódzkiego,

Krzysztof Mączkowski - skarbnik miasta Łodzi,

Tomasz Piotrowski - prezes Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej,

Adam Pustelnik - szef doradców prezydent Miasta Łodzi,

Wojciech Rosicki - pierwszy wiceprezydent Łodzi.

Prof. Robert Kozielski zwraca uwagę, że żyjemy w okresie dużej niepewności, ponieważ przewidywane na przyszłość scenariusze są bardzo skrajne.

- Jedne mówią, że z taką sytuacją jak obecnie będziemy borykali się nawet do końca roku, inne mówią, że na przełomie maja i czerwca wrócimy do normalnego funkcjonowania. Inicjatywa pani prezydent Hanny Zdanowskiej powołująca ten zespół jest bardzo cenna. Obok prac, które musimy wykonać na bieżąco, by zredukować negatywne skutki epidemii, musimy też myśleć o tym, co będzie za kilka tygodni, a nawet miesięcy. Myśleć o tym, co zrobić, by jak najszybciej odzyskać normalność w sferze gospodarczej, społecznej i emocjonalnej - powiedział Robert Kozielski, cytowany na stronie urzędu miasta.