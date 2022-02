Kto zatrudnia radcę prawnego w gminie? Konflikt interesów wisi w powietrzu

Pytany przez Portalsamorzadowy.pl burmistrz Mosiny nie znalazł czasu by sprawę skomentować.

Czytaj także: Burmistrz Mosiny: Nie każmy nauczycielom się szczepić

- Mam nadzieję, że kiedyś ta kwestia zostanie prawnie uregulowana w ten sposób, że rady gmin będą mogły liczyć na całkowicie niezależne wsparcie prawników - mówi Małgorzata Kaptur.

Czy zatem rady miast i gmin mają "związane ręce"?

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, do wyłącznych kompetencji rad miast i gmin należy m.in. stanowienie o kierunkach działania wójta/burmistrza (art. 18 ust. 2 pkt. 2). Ta sama ustawa obliguje także wójta/burmistrza do wykonywania uchwał rady gminy (art. 30 ust. 1).

Biorąc pod uwagę te dwa przepisy, niektórzy specjaliści uważają, że nie ma przeszkód, aby rada gminy powzięła uchwałę, o zobowiązaniu burmistrza do zawarcia umowy z niezależną kancelarią prawną na świadczenie usług wyłącznie dla rady.

Czytaj także: Uchwała o nieudzieleniu wotum zaufania musi mieć uzasadnienie. Burmistrzowie walczą w sądach

I co ciekawe, takich przypadków w ostatnich latach nie brakowało, choć historie tych uchwał są różne...

W 2019 r. radni gminy Kosakowo (woj. pomorskie) zobowiązali uchwałą wójta do zapewnienia sobie dodatkowej obsługi prawnej.

"Radni w trosce o prawidłowe, czyli zgodne z prawem wykonywanie powierzonego im mandatu, widzą potrzebę merytorycznego wsparcia ze strony radcy prawnego nie tyko w zakresie inicjatywy uchwałodawczej, ale również w przypadku prowadzonej kontroli określanej ustawowo tzw. wglądem w działalność gminy" - napisali radni w uzasadnieniu uchwały.

Podobną uchwałę podjęli radni gminy Dobrzeń Wielki (woj. opolskie). Obydwie te uchwały wciąż są "w obrocie prawnym", a nadzory prawne odpowiednich wojewodów nie znalazły podstaw do ich unieważnienia. Jednak w podobnych sytuacjach innego zdania byli wojewodowie mazowiecki, lubuski i kujawsko-pomorski.

Rada nie może "władać" burmistrzem

W lutym 2017 r. rada gminy Rzekuń (woj. mazowieckie) również podjęła uchwałę o zobowiązaniu wójta do zapewnienia radzie obsługi prawnej.

Uchwała ta została jednak unieważniona przez nadzór prawny. W uzasadnieniu rozstrzygnięcia zaznaczono, że choć rada na podstawie wspomnianego art. 18 ustawy o samorządzie gminnym wyznacza kierunki działania wójta/burmistrza, nie może jednocześnie podejmować wobec organu wykonawczego działań "władczych".

"Przepis ten nie może także stanowić samodzielnej podstawy do podejmowania działań władczych niesformułowanych w nim w sposób bezpośredni, np. do stanowienia aktów prawa miejscowego. Te bowiem muszą znaleźć wyraźne umocowanie w konkretnym przepisie materialnego prawa administracyjnego" - czytamy w uzasadnieniu.

Czytaj także: Burmistrz niczym książę. Arogancja władzy trawi samorządy

Nadzór prawny wojewody według art. 18 ustawy o samorządzie gminnym upoważnia radę do podejmowania działań "wyłącznie niewładczych", czyli np. o charakterze programowym czy intencyjnym, ale pozostających w granicach zadań gminy.

Podobne zdanie miał nadzór prawny wojewody lubuskiego, który w 2016 r. zajmował się uchwałą rady miejskiej w Witnicy o zatrudnieniu niezależnego prawnika.

Tutaj jednak zwrócono uwagę na potencjalny konflikt z innymi przepisami ustawy o samorządzie gminnym. Mowa tu o artykule 33 ust. 1, 2 i 3. Z tych przepisów wynika jasno, że organizację i zasady funkcjonowania urzędu określa regulamin nadany przez wójta w drodze zarządzenia. Sam ust. 3 art. 33 mówi zaś jasno, że "kierownikiem urzędu jest wójt".

Wojewoda lubuski uznał zatem, że utworzenie odrębnej i niezależnej organizacyjnie jednostki do obsługi organu stanowiącego mogłoby powodować kolizje w realizacji przez wójta uprawnień zwierzchnictwa nad pracownikami i kierownikami gminnych jednostek organizacyjnych.

Co zmieniała nowelizacja?

Opisane przypadki Rzekunia i Witnicy dotyczą jednak okresu sprzed poważnej nowelizacji ustawy o samorządzie gminny. W styczniu 2018 r. Sejm wprowadził zmiany m.in. w ustawie o samorządzie gminnym.

Pojawił się tam zapis dający przewodniczącemu możliwość wydawania poleceń służbowych pracownikom urzędu (art. 21a). Przepis określa, że polecenia mogą być wydawane tym pracownikom, którzy wykonują "zadania organizacyjne, prawne oraz inne zadania związane z funkcjonowaniem rady gminy, komisji i radnych".

- Z tego przepisu wynika, że dany pracownik urzędu gminy może dostać od przewodniczącego polecenie obsługi rady - także w zakresie obsługi prawnej. Uważam jednak, że byłoby nadinterpretacją stwierdzenie, że przewodniczący może danemu radcy prawnemu wydać polecenie obsługiwania wyłącznie rady - uważa prof. Stefan Płażek, adiunkt w Katedrze Prawa Samorządu Terytorialnego Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Ze swoich kompetencji zdaje sobie także sprawę Marcin Gołaszewski. Zaznacza jednak, że nie korzysta z tych uprawnień.

- Co z tego, że mam to umocowanie prawne nie tylko wobec radców, ale wobec wszystkich pracowników? Nic nie znaczy to, że mam uprawnienia, skoro przepisy nie przewidują żadnych konsekwencji za niewykonanie ewentualnego polecenia służbowego. Ten przepis jest pusty... - uważa przewodniczący łódzkiej rady miasta.

Radni z Mosiny zwracają także uwagę, że w ustawie o samorządzie gminnym istnieje poważna luka. Art. 15 jasno mówi, że rada gminy jest organem kontrolnym. Jednak w przypadku, kiedy organ wykonawczy blokuje dostęp do obsługi prawnej, może jednocześnie wpływać na działalność samej rady.

- To nie nasza wina, że z mocy przepisów rady są zobowiązane do powołania m.in. komisji rewizyjnej, mającej na celu kontrolę burmistrza. Do realizacji tych zadań rady potrzebują niezależnej obsługi prawnej - uważa Łukasz Kasprowicz, przewodniczący komisji skarg, wniosków i petycji przy radzie miejskiej w Mosinie.

Kończąc wątek sporu w Mosinie: po skardze burmistrza do WSA na uchwały rady, gremium podjęło inną uchwałę, dotyczącą wyznaczenia kancelarii prawnej do reprezentowania rady przed sądem.

Jak tłumaczy Małgorzata Kaptur, to ta sama kancelaria, która obsługiwała radę miejską przez poprzednie 7 lat. I będzie reprezentowała radę aż do zapadnięcia prawomocnego wyroku...