Radny zwolniony bez zgody rady. Sprawa trafi do Sądu Najwyższego

Zgodnie z przepisami, jeżeli pracodawca chce rozwiązać stosunek pracy z osobą, która zasiada w radzie gminy, miasta, powiatu lub województwa, musi wystąpić do odpowiedniej rady o wyrażenie na to zgody. Praktyka wyroków sądowych pokazuje jednak, że radni nie mają pełnej swobody w podejmowaniu decyzji.

Tak było m.in. w przypadku radnego powiatu łowickiego, która podejmowała podobną decyzję w 2020 r. Nie zgodziła się na to a w uzasadnieniu przytoczono art. 22 ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym. W artykule tym czytamy, że "rada powiatu odmówi zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym, jeżeli podstawą rozwiązania tego stosunku są zdarzenia związane z wykonywaniem przez radnego mandatu".

Radni zinterpretowali ten przepis w ten sposób, że nie są zobligowani do wyrażenia zgody na zwolnienie radnego, nawet jeśli zarzuty pracodawcy nie dotyczą wykonywania mandatu. Dalej stwierdzili, że nawet w przypadku podzielenia stanowiska pracodawcy co do zarzutów wobec radnego, sama rada nie jest zobligowana do wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy.

Z taką argumentacją nie zgodził się WSA w Łodzi. Jak czytamy w uzasadnieniu wyroku, przytoczony przez radę powiatu przepis, ma zapewnić radnemu swobodne wykonywanie mandatu a nie zabezpieczać go przed utratą pracy. Mało tego, sąd podkreślił, że rada nie powinna ingerować w prawo pracodawcy do "rozstania się" z pracownikiem.

- Ochrona stosunku pracy radnego jest uzasadniona wyłącznie w sytuacji, gdy zostanie udowodnione, że do rozwiązania stosunku pracy nie doszłoby, gdyby pracownik nie posiadał mandatu radnego - podkreślił WSA w Łodzi.