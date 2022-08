Rośnie presja na polityków i samorządowców o czaty i SMS-y. Koniec z tajemnicami?

Z powodu rozwoju techniki decyzje administracyjne mogą być omawiane niemal wszędzie (fot. Pixabay)

Emily O’Reilly, Europejska Rzeczniczka Praw Obywatelskich (ERPO), wydała rekomendacje dotyczące rejestrowania i zapisywania informacji pochodzących z komunikatorów internetowych, jeżeli posłużyły one do podjęcia decyzji administracyjnej. Oznacza to, że za informacje publiczne mogą w przyszłości zostać uznane nie tylko SMS-y przedstawicieli władz, ale także wiadomości ze skrzynek mailowych i takich popularnych narzędzi, jak Whatsapp, Messenger, a nawet Twitter. - Nie ominie to Polski - komentują prawnicy.