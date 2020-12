Rząd ogłosił koniec zimy. Górskie samorządy i branża załamane

- Oczywiście rozumiemy troskę o zdrowie obywateli, ale są państwa, które proponują inne rozwiązania. Słowacja zostawia otwarte stoki, Czechy zamykają, ale wydłużają ferie. A u nas? Nasze apele odbijają się od ściany, nikt nie chce z nami podjąć rzeczowej dyskusji. To obraz ignorowania i samorządów, i branży. Dziś ręce nam opadły. Decyzja o kwarantannie narodowej to gwóźdź do trumny miejscowości górskich, tamtejszych mieszkańców. Jesteśmy załamani – komentuje Radosław Jęcek, burmistrz Karpacza. - Rząd właśnie ogłosił koniec zimy. Sezon jeszcze na dobre się nie zaczął, a już właściwie go zamykamy.

Jęcek nie wierzy, by jakakolwiek stacja narciarska zdecydowała się na naśnieżanie stoków w sytuacji, gdy 28 zostanie zamknięta - tak naprawdę nie wiadomo, na jak długo.

– Rząd mówi o 17 stycznia, ale kto nas zapewni, że w połowie stycznia obostrzenia nie zostaną przedłożone? – pyta burmistrz Karpacza.

Nie wierzą w rekompensaty

Dodajmy, że rząd zapowiedział wsparcie dla poszkodowanych branż – szczegóły przedstawił wicepremier Jarosław Gowin.

- Wsparcie nie zrekompensuje wszystkich strat. 70 proc. przychodów w takich gminach jak Bukowina, Białka Tatrzańska, Szczyrk generuje okres świąteczno-noworoczny i ferie. A dziś nam się to zabiera. To dramat dla rodzinnych pensjonatów, firm rodzinnych i wielu innych – wylicza Jęcek.

W podobnym tonie wypowiada się Agata Wójtowicz, prezes Tatrzańskiej Izby Gospodarczej.

- Jak nie zobaczę, ile tak naprawdę i kto dostanie wsparcia, to nie uwierzę. W ostatniej tarczy 6.0 także wiele branż, które praktycznie od wiosny nie miały możliwości zarobkowania, została pominięta – mówi prezes TIG.

Dla Wójtowicz dzień decyzji o kwarantannie narodowej to "najgorszy dzień w tym roku".

- Już wydawało nam się, że sytuacja się poprawia, 5 grudnia pokazywano nowe zasady liczenia zakażeń i wyjścia z tzw. okresu odpowiedzialności. Mieliśmy nadzieję, że od 28 grudnia, oczywiście z zachowaniem reżimów sanitarnych i obostrzeń, będziemy funkcjonować i nagle dowiadujemy się o kwarantannie narodowej. To pokazuje, że informacje płynące z góry są cały czas sprzeczne, że w nic nie można wierzyć, że w dalszym ciągu nie ma zaplanowanej strategii, a tylko chaos. To dramat dla każdej miejscowości turystycznej, to dramat dla przedsiębiorców od dużych firm do małych sklepikarzy, to dramat mieszkańców, zwolnienia i widmo upadku wielu firm – reasumuje Wójtowicz.