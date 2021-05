Rząd przyspiesza znoszenie obostrzeń

Kluby fitness, baseny i siłownie zostaną otwarte 28, a nie 29 maja.

Premier zaapelował o ostrożne podchodzenie do powrotu normalności. - Wirus jest wciąż groźny. choć rośnie krzywa osób zaszczepionych, a spada liczba zakażeń. Myśląc z duszą na ramieniu o jesieni, apeluję o jak najszybsze szczepienia. Chodzi o to, by uniknąć 4 fali zakażeń - oznajmił.

Podkreślił, że system szczepień działa i jest "bezproblemowy", a kolejne dawki szczepionek są w drodze do Polski. - To jedyne remedium na powrót do normalności - zaznaczył.

Premier potwierdził też, że rząd chce wprowadzić szczepienia osób powyżej 16 roku życia.

- Wychodzimy z trzeciej fali pandemii, liczba zachorować systematycznie maleje. Chociaż przez ostatnie dwa dni jest nieco większa, ale te wzrosty nie są powodem do niepokoju - na poziomie średnich jest malejący trend zachorowań - powiedział podczas konferencji prasowej Minister zdrowia Adam Niedzielski.

Minister zdrowia zauważył, że choć ogłoszone dziś przyspieszenia są drobne, to "mają pewną symbolikę".

- Pokazują, że - jeżeli widzimy przestrzeń do poprawy sytuacji gospodarczej przede wszystkim, niezagrażającej jednocześnie sytuacji epidemicznej - to takie kroki na pewno będziemy podejmowali - zaznaczył.

Dodał, że teraz rząd myśli o tym jak nadgonić deficyty w ochronie zdrowia. Obchodzi o zaniedbania np. profilaktycznych badań.

Aktualny harmonogram

Obecnie harmonogram znoszenia obostrzeń wygląda tak:

15 maja 2021 (sobota)

- Zniesiony będzie obowiązek noszenia maseczek na świeżym powietrzu. Bez zmian pozostanie jednak obowiązek zakrywania nosa i ust za pomocą maseczki w pomieszczeniach zamkniętych, m.in. w transporcie zbiorowym, w sklepach, w kościele, w kinie czy teatrze.

- Transport zbiorowy; 100 proc. liczby miejsc siedzących lub 50 proc. liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących (przy zachowaniu 50 proc. miejsc siedzących niezajętych)

- Gastronomia zewnętrzna (na świeżym powietrzu): dystans między stolikami (zajęty może być co drugi stolik, odległość między stolikami musi wynosić co najmniej 1,5 m – chyba że między nimi znajduje się przegroda o wysokości co najmniej 1 m, licząc od powierzchni stolika)

- Kultura – kina, projekcje filmowe, teatry, opery, filharmonie na świeżym powietrzu - maks. 50-procentowe obłożenie

- Domy i ośrodki kultury, świetlice, działalność edukacyjna i animacyjna prowadzona przez instytucje kultury na otwartym powietrzu z zachowaniem reżimu sanitarnego

- Edukacja – szkoły podstawowe i średnie: nauka hybrydowa dla klas 4-8 szkół podstawowych i dla klas 1-4 szkół średnich; reżim sanitarny m.in. wietrzenie sal na przerwach, dezynfekcja placówek w weekendy

Sport: obiekty sportowe na świeżym powietrzu – maks. 25 proc. publiczności, zajęcia i wydarzenia sportowe poza obiektami sportowymi - limit 150 osób;

21 maja 2021 (piątek)

Kultura – kina, projekcje filmowe, teatry, opery, filharmonie - obłożenie 50 proc., reżim sanitarny, m.in. dystans, dezynfekcja rąk, maseczki; uczestnicy nie mogą spożywać napojów lub posiłków;