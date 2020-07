Samorządowcy chcą utrudnić likwidację straży miejskich

Ogólnopolskie Porozumienie Organizacji Samorządowych będzie zabiegać o to, by radnym trudniej było rozwiązywać formacje straży miejskich i gminnych. W przyjętym stanowisku postuluje ponadto, by jednostki te były finansowane z budżetu centralnego, a sami funkcjonariusze objęci normą o pracy w szczególnych warunkach.