Samorządowy lider nie działa w pojedynkę. Liczy się dialog i dar przekonywania

NIST wraz z Uniwersytetem Łódzkim oraz Urzędem Statystycznym w Łodzi planują organizację konferencji regionalnej w ramach III Kongresu Demograficznego, której zagadnienia ogniskować się będą wokół przemian demograficznych w Łodzi i województwie łódzkim. W programie wydarzenia zaplanowano omówienie zagadnień związanych m.in. ze starzeniem się społeczeństwa, depopulacją oraz migracją ludności. Ufam, iż wydarzenie wzbogacone o doświadczenia samorządowców, posłuży promocji dobrych rozwiązań w tym obszarze.

Szczególną odpowiedź na rosnącą liczbę samobójstw stanowić będzie konferencja organizowana wspólnie z Komendą Wojewódzką Policji w Gdańsku, nt. „Czyny suicydalne w aspekcie zdrowotnym i społecznym - działania profilaktyczne w JST”. Tematyka tegorocznych konferencji realizowanych we współpracy z WFOŚiGW w Łodzi dotyczyć będzie szeroko rozumianych działań ekologicznych realizowanych przez samorządy.

Administracja publiczna potrzebuje silnych liderów. Czy włodarzy polskich samorządów możemy nazwać liderami? Które aspekty zarządzania trzeba poprawić, jak to zrobić?

- Silny lider i silne przywództwo kojarzą się zwykle z wyznaczaniem jasnej wizji, wytyczaniem pewnego kierunku działań oraz ze stawianiem celów. Taki lider daje poczucie bezpieczeństwa

i przewidywalności. Bierze na siebie odpowiedzialność, często szybko podejmuje decyzje, nie obawiając się ryzyka.

Rosnąca złożoność wyzwań, przed którymi stoi dzisiejszy samorząd terytorialny, powoduje, że żaden, nawet najlepszy lider nie poradzi sobie z nimi w pojedynkę. Jedną z najważniejszych cech lidera jest umiejętność integrowania różnych środowisk i wypracowywanie konsensusu wokół przyjmowanych celów rozwojowych. Szczególnego znaczenia nabierają w tym kontekście z jednej strony zdolność do dialogu i kompromisu, a z drugiej umiejętność przekonywania i zyskiwania poparcia.

Jestem przekonana, że nowa inicjatywa NIST - Akademia Liderów Województwa Łódzkiego - przygotuje jej uczestników do pełnienia roli liderów w przyszłości.

Za nami kolejny rok walki z pandemią, ale mimo trudnej sytuacji wiele samorządów prowadzi działania profilaktyczne. Jak ocenia pani działania prozdrowotne i profilaktyczne samorządów, czy nie jest ich za mało?

- W czasach pandemii przed samorządami stanęły nowe wyzwania. Sądzę, że w obecnej sytuacji JST powinny skupiać się na współpracy z rządem w walce z pandemią z jednej strony, z drugiej zaś na zapewnieniu ciągłości pracy i zaspokajaniu potrzeb mieszkańców.



Przykładem działania wspierającego JST w tym trudnym czasie była konferencja online zorganizowana przez NIST nt. „Szkoły i placówki oświatowe w obliczu wybranych sytuacji kryzysowych. Wyzwania i zadania”. Wydarzenie służyło wymianie doświadczeń, nawiązywaniu współpracy z ekspertami i specjalistami z dziedziny zarządzania kryzysowego w oświacie, co stanowiło w mojej ocenie wyraz dalekowzroczności, szczególnie w okresie pandemii.

Niezmiennie ważnym obszarem zainteresowania NIST pozostaje profilaktyka zdrowotna w samorządzie. Wzorem lat ubiegłych NIST zorganizował także we współpracy z łódzkim oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Regionalnym Centrum Polityki Społecznej w Łodzi cykl seminariów dotyczący profilaktyki zdrowotnej w samorządzie. Jestem przekonana, że wnioski płynące z dyskusji będą w przyszłości implementowane w codziennej pracy samorządowców.



Z jakimi zapytaniami, potrzebami, problemami zgłaszały się do was samorządy w 2021 r.?

- Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego w 2021 r. objął wsparciem ponad 33 tys. osób z 2054 jednostek samorządu terytorialnego, co stanowiło 73 proc. ogólnej liczby JST.

Także w minionym roku pandemia znacznie ograniczyła możliwość organizacji spotkań stacjonarnych, dlatego na bazie dotychczasowych doświadczeń NIST kontynuował wsparcie głównie w formule online. Zapotrzebowanie zgłaszane przez samorządowców odzwierciedla tematyka organizowanych szkoleń/seminariów/konferencji. Zagadnienia związane ze zmianami w KPA oraz PZP, kontrolą zarządczą, dostępem do informacji publicznej, cyberbezpieczeństwem w JST, dostępnością cyfrową stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, sygnalistami w jednostkach samorządu terytorialnego – to tylko przykładowe tematy ubiegłorocznych szkoleń NIST, które cieszyły się największym zainteresowaniem samorządowców.

Z zachowaniem wymogów sanitarnych w minionym roku odbyły się w formie stacjonarnej następujące konferencje: „Znaczenie funkcji uzdrowiskowej dla rozwoju lokalnego”, „Rewaloryzacja zabytkowych parków – przykłady działań jednostek samorządu terytorialnego na rzecz zachowania dziedzictwa przyrodniczego województwa łódzkiego”, „Zadania i kompetencje wójta, burmistrza, prezydenta, starosty w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa”.

Niewątpliwym sukcesem Instytutu było umieszczenie Wydawnictwa Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego na liście wydawnictw punktowanych. Wydawnictwo wiąże swoją historię z powstaniem NIST i stanowi jego integralną część. Komunikatem Ministra Edukacji i Nauki w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe, z dniem 22 lipca 2021 r., Wydawnictwo NIST zostało uwzględnione pośród 815 wydawnictw punktowanych.

Za nami także pierwsza edycja pilotażowego projektu pn. „Akademia Liderów Województwa Łódzkiego”, realizowanego pod patronatem marszałka województwa łódzkiego Grzegorza Schreibera.

Ubiegłoroczna inauguracja Akademii Liderów Województwa Łódzkiego z udziałem Iwony Wieczorek i Grzegorza Schreibera (fot.lodzkie.pl)

Celem przedsięwzięcia było przekazanie wiedzy z zakresu funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego, budowy społeczeństwa obywatelskiego oraz e-administracji, a także przygotowanie uczestników do pełnienia funkcji liderów zarówno w samorządzie terytorialnym, jak i organizacjach pozarządowych i społecznościach lokalnych.

Akademia Liderów dedykowana była osobom w przedziale wiekowym 18-25 lat, które zamieszkują województwo łódzkie, w szczególności młodym radnym, studentom, uczniom, członkom młodzieżowych rad oraz młodzieży zaangażowanej w działalność organizacji pozarządowych. Udział w Akademii miał charakter nieodpłatny. Z uwagi na duże zainteresowanie, obecnie trwa rekrutacja do drugiej edycji projektu.