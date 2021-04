Sprawdzą trzeźwość kierowców bez pytania o zgodę? Ministerstwo przymierza się do zmiany przepisów

Obecnie kierowcę można sprawdzić tylko, gdy pracodawca nabierze wobec niego „uzasadnionych podejrzeń”, przy czym do przeprowadzenia takiego badania uprawniony nie jest przedsiębiorca, ale policja.

Operatorzy transportu zbiorowego od wielu już lat zabiegali o zmianę tych przepisów, ale bez powodzenia. O temacie było głośno tylko przy okazji wypadków z udziałem kierowców miejskich autobusów.

Teraz jest szansa na zmianę. Minister Rozwoju, Pracy i Technologii zwrócił się do ministra Łukasza Schreibera z wnioskiem o włączenie do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów projektu nowelizacji Kodeksu pracy oraz ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

- Projekt ustawy został poddany procedurze uzgodnień wewnątrzresortowych. W chwili obecnej oczekujemy na dokonanie przedmiotowego wpisu do Wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów, co umożliwiłoby podjęcie dalszych prac w tym zakresie – to kluczowy fragment odpowiedzi, jaką Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii skierowało do Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej w reakcji na pismo o potrzebie takiej zmiany przepisów, która by pozwoliła na badania kierowców dopuszczanych do pracy przy przewozie osób pod kątem ich stanu psychofizycznego.

W „branży” temat nie jest nowy

Na szerszym forum zaistniał przy okazji wypadków, do których doszło latem 2020 r. w Warszawie z udziałem autobusów komunikacji miejskiej, gdy wobec kierujących tymi pojazdami pojawiły się zarzuty o prowadzenie pod wpływem środków odurzających.

Policja rozpoczęła wówczas masowe kontrole w zajezdniach, politycy PiS „grillowanie” prezydenta stolicy Rafała Trzaskowskiego, a Dorota Kacprzyk, prezes Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej (daremnie) apelowała, by nie upolityczniać tematu, który politycznym nie jest. Przypominała też, że Izba od wielu lat zabiega o umożliwienie wykonywania pracodawcom prewencyjnych badań na obecność alkoholu i substancji psychoaktywnych w organizmie przed dopuszczeniem ich do pracy. Starania te do tej pory nie przynosiły rezultatu.

Tymczasem w myśl art. 17 ustawy z 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi przeprowadzanie takiego badania możliwe jest wyłącznie jeśli pracodawca nabierze „uzasadnionych podejrzeń” wobec pracownika, przy czym do przeprowadzenia takiego badania uprawniony nie jest przedsiębiorca, ale policja (wykładnię taką w swoim oświadczeniu potwierdził prezes UODO).

- Nasi członkowie, działając nawet na granicy prawa, mimo wszystko próbują się jakoś ze związkami zawodowymi porozumieć - pobierają oświadczenia od swoich pracowników, próbują wpisywać to w regulamin pracy, czy też tworzyć misję i politykę firmy - natomiast wszystko to są półśrodki – mówiła prezes Kacprzyk apelując o pilną, natychmiastową inicjatywy legislacyjną, która da możliwość pracodawcom przeprowadzania badań przesiewowych. Podkreślała, że chodzi o badania przesiewowe, prewencyjne, bez konieczności uzyskiwania zgody pracownika i bez konieczności uzasadnienia potrzeb przeprowadzania badania.

Światełko w tunelu