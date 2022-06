Stawki kilometrówek po nowemu. Oto co się zmieni

Związek Gmin Wiejskich zaapelował do premiera Morawieckiego o pilną waloryzację stawek za używanie aut prywatnych do celów służbowych. Te stawki nie były zmieniane od 15 lat. To, że taka waloryzacja niebawem nastąpi, zapowiedział ostatnio wiceminister infrastruktury, Marcin Weber.

Stawki za używanie aut prywatnych do celów służbowych to tzw. kilometrówka. Ostatnio były one zmieniane w 2007 r.

ZGW twierdzi, że z powodu zbyt niskiej stawki „kilometrówki” pracownicy samorządowi masowo wypowiadają umowy na używanie aut prywatnych do celów służbowych. Bo inaczej musieliby do tego dokładać.

Marcin Weber, wiceminister infrastruktury, zapowiedział kilka dni temu, że resort już przygotowuje projekt zmian ustawowych, które umożliwią dostosowanie tych stawek do obecnych realiów.

W marcu tego roku o podniesienie kilometrówek zaapelowało do premiera Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski.

Teraz zwrócił się z takim apelem do Mateusza Morawieckiego Związek Gmin Wiejskich RP. „Stawki dotyczące kosztów używania do celów służbowych prywatnych pojazdów określa rozporządzenie z 2007 r., czyli sprzed 15 lat! Rozporządzenie to całkowicie nie uwzględnia obecnej sytuacji ekonomiczno-gospodarczej: drastycznego wzrostu cen paliw, amortyzacji zakupu pojazdów, ubezpieczeń i ciągle galopującej inflacji” – czytamy w piśmie ZGW do premiera.

Organizacja przypomina, że w 2007 r. cena 1 litra benzyny 95 wynosiła 4,75 zł, a oleju napędowego 4,16 zł. Obecnie ceny benzyny 95 oscylują w granicach 8,00 zł (wzrost o prawie 70 proc.), a oleju napędowego - 8,50 zł (wzrost o ponad 100 proc.).

Wypowiadają umowy na korzystanie ze swoich aut do celów służbowych

„W wielu urzędach gmin z obszarami wiejskimi realizacja usług publicznych związanych szczególnie z opieką społeczną, gospodarką komunalną, oświatą, sprawami obywatelskimi, architekturą i inwestycjami odbywa się przy wykorzystywaniu samochodów będących własnością pracowników” – pisze w swym apelu Związek Gmin Wiejskich.

„Dochodzi do tego także techniczno-logistyczna pomoc dla uchodźców z Ukrainy” – dodaje ZGW. „Nasi pracownicy, z reguły, nie mają dostępu do samochodów służbowych, gdzie koszty ich eksploatacji obciążają pracodawcę. W obecnych czasach, nisko opłacani pracownicy samorządowi masowo wypowiadają umowy na wykorzystywanie swoich samochodów do celów służbowych, nie widząc możliwości ich dotowania z niskich dochodów z pracy”.

Związek przypomina też, że administracja samorządowa nie ma możliwości dopłacania pracownikom do paliwa, tak, jak robi to Poczta Polska czy Lasy Państwowe. Zaś zbyt niskie „kilometrówki” bardzo ograniczają obecnie skuteczność jej działania. Nie tylko w gminach wiejskich, bo i w miastach zdarza się już, że pracownicy samorządowi rozwiązują umowy na korzystanie ze swoich aut do celów służbowych.

Będzie zmiana stawek za kilometrówki

Sprawa ta – na wniosek strony samorządowej - była poruszana podczas ostatniego posiedzenia Komisji Infrastruktury, Urbanistyki i Transportu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego (odbyło się ono 9 czerwca). Podczas tego spotkania Rafał Weber, wiceminister infrastruktury, zapowiedział, że jego resort przygotowuje zmiany ustawowe niezbędne do zaktualizowania stawek „kilometrówki”.