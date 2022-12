Straż Miejska z nowymi uprawnieniami. Kierowcy już mogą się bać

AngstPL

2022-12-06 08:57:27

Co do straży to... w przeciągu 10 lat większość zniknie w sposób naturalny bo nie ma chętnych, co młodsi uciekają, zostają tylko ci po 50. Strażnik jest tylko urzędnikiem w pseudo mundurze, z którego były policjant na emeryturze, a obecnie kierownik lub komendant próbuje zrobić "batmana"!

...

Czy jesteś aplikantem czy st. inspektorem po 30 latach i tak robisz to samo czyli wkurzasz swoją obecnością ludzi na ulicy! To odstrasza potencjalnych normalnych kandydatów. Kiepskie zarobki, praca weekendy, nocki, święta... przecież można to robić w mundurze policjanta, KASu, strażaka, straży granicznej, żołnierza itd! Straż miejska to absolutny brak przyszłości i natychmiastowe wypalenie, nie polecam. Mam nadzieję, że nastąpi likwidacja! Więc po co nowe uprawnienia?!?