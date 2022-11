Taksówkarskie licencje do zmiany? Jest plan i pomysł na nowe zadanie dla powiatów

Licencje wydane do końca 2019 r. trzeba wymienić do końca br. (Fot. poznan.pl)

Do końca tego roku taksówkarze, którzy uzyskali licencję na przewozy przed 1 stycznia 2020 r., muszą dokonać jej wymiany. Na horyzoncie rysują się już jednak szerzej zakrojone zmiany, postulowane m.in. przez stowarzyszenie Mobilne Miasto, a polegające na wprowadzeniu elektronicznych licencji taksówkarskich oraz wydawaniu ich na prowadzenie działalności na znacznie większym obszarze. Członkowie MM podkreślają, że obecnie regulacje uniemożliwiają dalszy rozwój branży i są kłopotliwe dla klientów.

– Dzisiaj możliwość przewozu taksówką jest mocno ograniczona – do terytorium gminy, która wydaje licencję. Uniemożliwia to dalszy rozwój branży i stanowi barierę finansową dla klientów, którzy potrzebują dalszych kursów taksówką, chociażby do innej gminy, do szpitala czy na lotnisko – zwraca uwagę Marcin Szponder ze stowarzyszenia Mobilne Miasto i firmy Freenow.

MM postuluje, żeby możliwość wydawania licencji taksówkarskich przenieść na poziom co najmniej powiatu, a nawet ogólnokrajowo. Przedsiębiorcy mogliby mieć do wyboru uzyskanie licencji w granicach gmin albo na znacznie większym obszarze.

Wdrożenie cyfrowego systemu powinno proceduralnie ułatwić uzyskanie licencji, ale jednocześnie zezwolić pasażerom taksówek na weryfikację zarówno korporacji taksówkarskiej, jak i konkretnego taksówkarza wykonującego zlecenie przewozu.

Przedsiębiorcy posiadający licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką wydane do końca 2019 r., zobligowani są do ich wymiany z uwagi na utratę ważności dokumentu (z mocy prawa) 31 grudnia 2022 r.

Wymiany trzeba dokonać w wydziałach komunikacji urzędów gmin i miast. To konieczność wynikająca z nowelizacji ustawy o transporcie drogowym z 16 maja 2019 r., która zniosła obowiązek posiadania licencji na każdy samochód, którym świadczone są te usługi.

Teraz wydawany jest jeden dokument, od którego sporządzane są wypisy w liczbie nie większej niż liczba pojazdów określona w złożonym przez przedsiębiorcę wniosku.

Żeby przewieźć pasażera przez teren trzech gmin, trzeba mieć licencję od każdej z nich

W tym tygodniu na temat mobilności współdzielonej w miastach dyskutowano na posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu ds. Miast. Sporo miejsca poświęcono właśnie licencjom taksówkarskim i zmianom, które należy wprowadzić, żeby lepiej było zarówno kierującym, jak i pasażerom.

W imieniu stowarzyszenia Mobilne Miasto Marcin Szponder z firmy Freenow przedstawił propozycję wprowadzenia elektronicznej licencji taksówkarskiej, ale wydawania ich na znacznie większy obszar niż obecnie.

We Francji licencje wydaje 96 departamentów, w Polsce… 2477 gmin

Propozycja stowarzyszenia opiera się na trzech filarach:

- cyfrowej bazie licencji taksówkarskich;

- ujednoliconych procedurach wydawania licencji;

- umożliwieniu zabierania pasażera z każdej części kraju.



Obecnie licencje może wydawać każda z 2477 gmin. Mobilne Miasto sugeruje, żeby rozważyć przerzucenie tych obowiązków na powiaty, których jest 314. Jako przykład odpowiedniej organizacji administracyjnej w tej mierze, podaje Francję, gdzie licencje wydawane są przez 96 departamentów w skali kraju.

Zmniejszenie ograniczeń geograficznych (Fot. Stowarzyszenie Nowa Mobilność)

– To zasadnicza różnica. U nas przeniesienie licencji na poziom powiatu już znacznie poprawiłoby sytuację – stwierdził Marcin Szponder. – Brak ustawy metropolitalnej powoduje, że transport na wiele lotnisk w Polsce jest utrudniony. CPK – jeśli powstanie – będzie świetnym przykładem. Z Warszawy mamy do niego po drodze powiat pruszkowski i potem powiat grodziski, a więc musimy pokonać większy dystans. W przypadku braku ustawy metropolitalnej wydaje się, że takim minimalnym rozwiązaniem powinien być poziom województwa, chociaż według stowarzyszenia sprawa powinna być potraktowana nawet jeszcze szerzej, czyli ogólnopolsko – zauważył.

Zlikwidować puste przebiegi, przekonać do zostawienia własnych samochodów. Zaleca to również Komisja Europejska

Autorzy tego pomysłu zwracają uwagę, że w obecnej sytuacji minusem są zróżnicowane procedury, papierologia czy niemożność zaproponowania klientom przejazdu np. z gminy Piaseczno do lotniska Modlin w optymalnej cenie. W ramach przewozów często występują tzw. puste przebiegi. To wszystko sprawia, że mamy do czynienia z nadmiarem emisji spalin, hałasu, zużytego paliwa, a także straconym czasem i nerwami.

Wdrożenie sugerowanej koncepcji miałoby te problemy ograniczyć lub wyeliminować, wpłynąć na wyższą jakość i efektywność przewozów, wzrost popytu i skuteczniejsze przekonywanie mieszkańców do odchodzenia od podróżowania samochodami indywidualnymi.

- Wytyczne Komisji Europejskiej mówią, że przepisy dotyczące wykonywania zawodu powinny uwzględniać konieczność ograniczania pustych przebiegów, umożliwić przewóz pasażerów w drodze powrotnej na obszar objęty licencją, co przyczyniłoby się do ograniczenia liczby kilometrów przejechanych bez pasażerów. KE zachęca do umożliwienia łączenia przewozów pasażerów w celu zmniejszenia liczby przejazdów - przekonywał przedstawiciel stowarzyszenia i firmy Freenow.

Weryfikacja korporacji i konkretnego taksówkarza

Mobilne Miasto widzi już płaszczyznę do wdrożenia tych zmian w rządowych dokumentach, jak np. projekcie Strategii Rozwoju Nowej Mobilności do 2030 r., gdzie rekomendowany jest jednolity ogólnopolski system licencji taksówkarskich.

Wskazuje też na Krajową Politykę Miejską do 2030 i podkreśla, że dotychczasowe rozmowy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej na ten temat pozytywnie rokują na przyszłość. Sprawa była wstępnie konsultowana m.in. z niektórymi podmiotami administracji centralnej, samorządowej i posłami. I nie ma zasadniczych zastrzeżeń.

– Cyfrowy system nie tylko powinien proceduralnie ułatwić uzyskanie licencji, ale jednocześnie zezwolić pasażerom taksówek na weryfikację korporacji taksówkarskiej, a także konkretnego taksówkarza wykonującego zlecenie przewozu – zaznaczył Marcin Szponder.

I dodał, że firma Freenow podpisuje się pod tymi propozycjami, uważając, że anonimowość osób wykonujących przewozy jest jednym z istotnych elementów negatywnie wpływających na ocenę tego rodzaju transportu.

– Trzeba to zmienić, żeby wyeliminować sytuacje, o których donoszą media... - podkreślił..

Jacek Grunt-Mejer: jak będą wtedy wyglądały dochody samorządu?

Autorzy pomysłu spodziewają się wystąpienia kwestii problematycznych w procesie przygotowywania nowych przepisów. Jedną z nich może być ograniczenie kompetencji i dochodów samorządów.

Uważają jednak, że byłoby to nieuzasadnione, ponieważ wydawanie licencji i pobieranie opłat może pozostać w gestii samorządów. Z drugiej strony: wskazują, że w ten sposób będzie można skutecznie przeciwdziałać wykluczeniu komunikacyjnemu, wzrośnie atrakcyjność gmin podmiejskich dla ich mieszkańców i inwestorów.

Proponują okres przejściowy do czasu wygaszenia obowiązujących licencji oraz wdrożenie systemu dobrowolnego, czyli licencje gminne lub krajowe do wyboru.

Pełnomocnik prezydenta Warszawy ds. rewitalizacji Jacek Grunt-Mejer skomentował, że podoba mu się pomysł „uwolnienia sprawy licencji od pojedynczych gmin”, ale z drugiej strony zwrócił uwagę właśnie na kwestie finansowe.

– Trzeba by sprawdzić, jak będą wyglądały wtedy sprawy związane z dochodami samorządu, bo samorządy ciągle obrywają i jest to dla nich kłopot – zauważył.

Hanna Gill-Piątek: można te problemy rozwiązać jednym posiedzeniem Sejmu, ale tak się nie dzieje

Przewodnicząca zespołu parlamentarnego Hanna Gill-Piątek (Polska 2050) stwierdziła, że wydawałoby się, iż chodzi o drobne problemy, tymczasem okazują się one istotnymi przeszkodami.

– Żeby dostać się taksówką z Łodzi np. do Aleksandrowa Łódzkiego czy Konstantynowa, taksówkarz musi mieć więcej niż jedną licencję. Wydawałoby się, że można te problemy rozwiązać jednym posiedzeniem Sejmu, ale tak się nie dzieje – zauważyła. – Są platformy, które umożliwiają wożenie pasażerów między miastami. Wtedy powietrza się nie wozi, bo samochód jest uzupełniony kilkoma pasażerami, ale w razie wypadku nie ma osoby, która jest odpowiedzialna za to wszystko, bo kierowca nie jest przewoźnikiem, nie mając licencji. To "niewożenie powietrza" czasem wiąże się z tym, że pasażer nie jest w pełni zabezpieczony, ale o tym się nie myśli, kiedy widzi się tańszą ofertę...

Dodała, że wprowadzenie elektronicznej licencji mogącej obejmować większy obszar, pozwoliłoby rozwiązać dość uciążliwe problemy.

Nowa mobilność ma wypierać transport indywidualny, a nie publiczny

Zmiany dotyczące licencji dla taksówkarzy to według prezesa Mobilnego Miasta Adama Jędrzejewskiego jedna z kluczowych kwestii na drodze do zorganizowania odpowiednio funkcjonującej i uzupełniającej się zintegrowanej mobilności współdzielonej, na którą składają się też m.in. transport zbiorowy, rowery miejskie, car sharing czy taxi z aplikacji.

Czym jest nowa mobilność? (Fot. Stowarzyszenie Nowa Mobilność)

– Transport zbiorowy to kręgosłup miejskiej mobilności. Nowa mobilność ma być jego uzupełnieniem, nie konkurencją. To ma być alternatywa dla korzystania z własnego samochodu. Istotą jest efektywność wynikająca z ekonomii współdzielenia i zastosowania jej w transporcie indywidualnym oraz cyfrowy dostęp do usług. Transport to już nie jest to, że jedziemy z punktu „a” do „b” w jeden sposób, tylko tzw. multimodalność, czyli efektywne łączenie różnych form przemieszczania się: mobilność pieszą i rowerową, transport publiczny, transport współdzielony – powiedział Adam Jędrzejewski.

Akcentował też fakt, że w nowej mobilności jest wielu interesariuszy – zarówno sektora publicznego, jak i prywatnego.

– Trudność polega na tym, żeby stworzyć ekosystem mobilności jako usługi. Interesariusze muszą z sobą rozmawiać, rozumieć, że mamy wspólny cel, żeby uczynić mobilność miejską bardziej zrównoważoną oraz znaleźć i umówić się na rozwiązania, z których użytkownicy będą chcieli korzystać, żeby to było bardziej ekologiczne, efektywne, szybsze, tańsze i wygodniejsze – wymienił.

Adrian Mazur: promować podróże wieloosobowe, także poprzez aplikację

Dyrektor Departamentu Strategii Transportu w Ministerstwie Infrastruktury Adrian Mazur zwrócił uwagę, że jeszcze 7-8 lat temu zastanawialiśmy się, czy doczekamy w Polsce czasów, kiedy będzie można zamówić usługę przewozową poprzez aplikację i z niej skorzystać...

– Teraz warto się zastanowić, czy mobilność współdzielona nie mogłaby z punktu widzenia aplikacji, czyli usług skierowanych do użytkownika, promować przejazdów wieloosobowych. Może warto w tym kierunku pójść, choć to oczywiście decyzja biznesowa każdego z podmiotów. To byłby sposób, by zwiększyć napełnienie pojazdów indywidualnych w ramach mobilności współdzielonej – to po pierwsze; a po drugie promować tych, którzy potrafią ograniczać ślad węglowy, podróżując wspólnie – powiedział Adrian Mazur.

