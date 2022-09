To byłaby rewolucja. Nawet 12 lat więzienia za atak na kierowcę autobusu

Prezes MPK Wrocław Krzysztof Balawajder jest jednym z sygnatariuszy listu do ministra sprawiedliwości (Fot. MPK Wrocław)

W ostatnich miesiącach we Wrocławiu, Jeleniej Górze i Bielsku-Białej doszło do brutalnych napaści na kierowców miejskich autobusów. W związku z tym prezesi firm komunikacji miejskiej z tych miast postulują, by kierowców takich autobusów i motorniczych objąć statusem „funkcjonariusza publicznego”.

Szefowie miejskich przedsiębiorstw komunikacyjnych z Wrocławia, Jeleniej Góry i Bielska-Białej napisali w tej sprawie list do ministra sprawiedliwości.

Piszą w nim, że przypadki agresji wobec kierowców autobusów miejskich czy motorniczych tramwajów nie są „odosobnione”.

Argumentują, że bezpieczeństwo tych osób poprawiłoby nadanie im statusu „funkcjonariusza publicznego”.

Pod koniec czerwca przy ulicy Hutniczej we Wrocławiu doszło do pobicia kierowcy autobusu miejskiego przez pasażera, a w lipcu – do głośnego ataku nożownika na pracownika wykonującego roboty torowe dla MPK Wrocław. W sierpniu pasażer brutalnie pobił kierowcę autobusu miejskiego w Jeleniej Górze. W tym samym miesiącu w Bielsku-Białej nieznany mężczyzna zaatakował pracownika MZK w czasie wykonywania przez niego obowiązków służbowych.

Co więcej, gdy bielskie MZK przeprowadziło badanie dotyczące stresu w pracy kierowcy autobusowego (udział w nim wzięło 150 pracowników), to agresja fizyczna ze strony pasażerów znalazła się na 6. miejscu wśród najbardziej stresujących czynników.

Za atak na kierowcę autobusu groziłoby nawet 12 lat więzienia

Z tych powodów prezesi miejskich przedsiębiorstw komunikacyjnych z Wrocławia, Jeleniej Góry i Bielska-Białej napisali list do ministra sprawiedliwości. Domagają się w nim wprowadzenia rozwiązań prawnych, które zapewniłyby większe bezpieczeństwo kierowcom autobusów miejskich i motorniczym. Postulują, żeby w związku z tym nadać im status „funkcjonariuszy publicznych”.

- Nadanie kierowcom autobusów i motorniczym takiego statusu, oprócz zapewnienia im szczególnej ochrony prawnej, może przyczynić się do podniesienia prestiżu tego zawodu. Wierzę, że to poprawi komfort i zwiększy poczucie bezpieczeństwa pracowników – mówi Hubert Maślanka, prezes zarządu MZK w Bielsku-Białej.

Autorzy listu do ministra sprawiedliwości przypominają, że przestępstwo naruszenia nietykalności cielesnej wobec funkcjonariusza publicznego zagrożone jest karą grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat trzech i ścigane jest z urzędu.

Jeszcze surowsza kara – od roku do 10 lat pozbawienia wolności – grozi za napaść na funkcjonariusza publicznego w trakcie jego służby. A jeżeli wskutek tej napaści dojdzie do ciężkiego uszczerbku na zdrowiu takiej osoby, sprawcy wymierza się karę od 2 do 12 lat więzienia.

Chcą szybkich zmian dla kierowców miejskich autobusów i motorniczych

Prezesi miejskich spółek komunikacyjnych postulują, by resort sprawiedliwości jak najszybciej zainicjował prace legislacyjne mające na celu nadanie kierowcom autobusów miejskich i motorniczym takiego statusu.

- Naszym podstawowym zadaniem jest przewóz pasażerów, ale mamy też obowiązek zapewnić naszym pracownikom bezpieczeństwo wykonywania swojej pracy – mówi Krzysztof Balawejder, prezes MPK Wrocław. - Szczególnie, jeżeli są to funkcje ważne społecznie, co pokazał chociażby czas pandemii. Musimy mieć pewność, że pomogą nam w tym konkretne rozwiązania legislacyjne.

Sygnatariusze listu do ministra sprawiedliwości podkreślają, że ostatnie napaści na kierowców autobusów miejskich to nie pierwsze przypadki, "gdy osoba odpowiedzialna za bezpieczeństwo pasażerów, sama jest narażona na niebezpieczeństwo z ich strony”. Dodają, „że niejednokrotnie dochodzi do (zdarzeń) związanych wręcz z naruszeniem nietykalności cielesnej”.

- Bezpieczeństwo pasażerów i naszych pracowników jest dla nas podstawą - tłumaczy Agata Buśko, prezes MZK Jelenia Góra. - To punkt wyjścia dla wspólnej inicjatywy naszego jeleniogórskiego MZK, MPK Wrocław i MZK w Bielsku-Białej.

