Urzędnicy unikną odpowiedzialności karnej? Kontrowersyjny zapis w specustawie

Stanowczo protestujemy przeciwko stwierdzeniu rządu, jakoby to przedstawiciele strony samorządowej domagali się w specustawie dotyczącej pomocy uchodźcom zapisu o zwolnieniu z odpowiedzialności karnej urzędników - czytamy w oświadczeniu Ruchu Samorządowego Tak! Dla Polski.

Sejm we wtorek rozpoczął procedowanie rządowego projektu dotyczącego wsparcia uchodźców z Ukrainy.

Wątpliwości budzą jednak projektowane przepisy ograniczające odpowiedzialność karną urzędników za działania podejmowane w okresie trwania działań wojennych lub okupacji nie tylko na terenie Polski, ale również państw NATO i krajów sąsiadujących.

Samorządowcy z całą mocą podkreślają, że zapis nie był przez nich wnioskowany, jest wręcz szkodliwy. Co więcej, odciąga on uwagę od wielu poważnych problemów związanych z kryzysem uchodźczym.

7 marca rząd przyjął projektu specustawy projekt ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Zawiera ona szereg ułatwień w zakresie pomocy uchodźcom z Ukrainy.

Urzędnicy bezkarni? Pracodawcy: to zbyt daleko idące

Wątpliwości budzą jednak projektowane przepisy ograniczające odpowiedzialność karną urzędników za działania podejmowane w okresie trwania działań wojennych lub okupacji nie tylko na terenie Polski, ale również państw NATO i krajów sąsiadujących.

Premier Mateusz Morawiecki pytany o ten przepis przez posłów odpowiedział, że "bardzo wielu samorządowców, także samorządowców z Platformy Obywatelskiej, prosiło nas o włączenie następującego przepisu". Jak dodał, "w takiej sytuacji, jak sytuacja wojenna, nie ma się nad czym zastanawiać". "Nie ma to nic wspólnego - i adresuję to moje zdanie przede wszystkim do opozycji, która próbuje w bardzo nieładny, nieuczciwy sposób narzucać inną narrację - z jakimkolwiek działaniem o charakterze korupcyjnym" - podkreślił.

Zapis ten skrytykowali przedsiębiorcy.

- Zakładane zmniejszenie odpowiedzialności z tytułu przestępstwa urzędniczego jest zbyt daleko idące - zapisy ustawy są na tyle ogólne, że mogą być zastosowane nie tylko w szczególnych przypadkach mających związek z pomocą uchodźcom. Stanowi to niepokojące utrwalenie precedensu ustanowionego wcześniej w ramach specustawy COVID-19. Dla zapewnienia transparentności działań prowadzonych przez administrację publiczną, niezbędne jest doprecyzowanie projektowanych przepisów, tak aby zwolnienie z odpowiedzialności karnej miało miejsce w ściśle określonych przypadkach i nie pozostawiało przestrzeni na zbyt szeroką jego interpretację - podkreśla Marek Kowalski, przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich .

Samorządowcy: nie chcemy zapisu o ograniczeniu odpowiedzialności urzędniczej

We wtorek (8 marca) w sprawie kontrowersyjnego zapisu w projekcie specustawy dot. pomocy uchodźcom podczas konferencji w Sejmie wspólnie wystąpił Jacek Karnowski, prezydent Sopotu, prezes Ruchy Samorządowego Tak! Dla Polski oraz senator Zygmunt Frankiewicz, prezes Związku Miast Polskich. Jednoznacznie podkreślali, że nie jest prawda jakoby zapis ten znalazł się w projekcie na wniosek strony samorządowej.

- Nikt w naszym imieniu, ani ze związków samorządowych, ani strony samorządowej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego takich wniosków nie składał, nie wiem skąd się wziął ten zapis, ale na pewno nie pochodzi od samorządu. Skoro to jest prezentowane jako wniosek samorządowy, a samorządy mówią ze się z tym nie identyfikują, nie potrzebują takiego zapisu to rozumiem, że zapis powinien być wyeliminowany z ustawy. Jeśli tak się stanie, to nie będziemy się zajmowali sprawą, która przyciąga uwagę, a zdecydowanie nie jest najważniejsza w tej ustawie - mówił Zygmunt Frankiewicz.