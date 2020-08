Warszawa: Miasto nie będzie premiowało urzędników za dojazd rowerem do pracy

Nie będzie premii dla urzędników za dojazd do pracy rowerem. (fot. Henryk Niestrój z Pixabay)

Ratusz nie będzie wspierał swoich urzędników, którzy dojeżdżają do pracy na rowerach – wynika z odpowiedzi na interpelację jednego z radnych. Władze argumentują, że nie mają na to pieniędzy.

Radny KO Marek Szolc już w ubiegłym roku zwrócił się do prezydenta miasta, by wprowadził zachęty dla urzędników, aby przyjeżdżali do pracy na rowerach. Podobne rozwiązania funkcjonują w wielu krajach europejskich.

Wówczas otrzymał odpowiedź, że zarząd miasta dokona stosownych analiz. Po roku po raz kolejny Szolc zapytał o wsparcie dla ekologicznego transportu rowerowego. W odpowiedzi miasto przyznało, że do tej pory nic w tej sprawie nie zrobiło i nie zrobi.

"Informuję, że dotychczas nie wprowadzono systemu premiowania pracowników Urzędu m.st. Warszawy za dojazdy rowerem do pracy. Ponadto zaznaczam, że z uwagi konieczność ograniczania wydatków urzędu pomysł nie będzie mógł zostać zrealizowany w najbliższym czasie" - czytamy w odpowiedzi na interpelację.

A jeszcze kwietniu prezydent Rafał Trzaskowski wskazywał na walory płynące z używania jednośladu. W liście do premiera Mateusza Morawieckiego w sprawie "uwolnienia" rowerów miejskich przekonywał: "W warunkach pandemii głównym problemem związanym z poruszaniem się po mieście jest zachowania odstępu od innych oraz długotrwałe przebywanie w zamkniętych pomieszczeniach. Rower miejski jest, więc bezpieczniejszą alternatywą dla przejazdów metrem, autobusem, tramwajem, taksówką czy wypożyczonym samochodem. Dostrzegło to wiele metropolii w Europie wprowadzając zachęty dla rowerzystów w postaci darmowych przejazdów (Paryż) czy poszerzania pasów rowerowych na jezdniach (Berlin). W Finlandii korzystanie z rowerów jest wręcz rekomendowane, jako element spowalniający rozprzestrzeniania się wirusa".

Wielkim orędownikiem korzystania z roweru jest także wiceprezydent Michał Olszewski. Na jego profilach na portalach społecznościowych można znaleźć wiele wpisów na ten temat. Np. w ubiegłym tygodniu zamieścił materiał wideo reklamujący stojaki na rowery. "Od teraz do Zodiaku łatwiej podjechać rowerem, bo przy budynku zainstalowaliśmy stojak rowerowy! Konstrukcja wykonana jest ze stali nierdzewnej, czyli z materiału o wysokich standardach ekologicznych!" - zachwalał Olszewski.