Więcej czasu na złożenie oświadczeń majątkowych. Dzięki tarczy antykryzysowej

Dotychczas oświadczenia majątkowe trzeba było co roku składać w terminie do końca kwietnia. Zgodnie z najnowszymi zmianami, w 2020 r. będzie można to zrobić do 31 maja - według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. Oświadczenie majątkowe niezmiennie należy natomiast złożyć w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach wraz z kopią zeznania (PIT) o wysokości osiągniętego dochodu w danym roku podatkowym.

Wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast, starostowie powiatów i marszałkowie województw oraz przewodniczący rad gmin, miast, powiatów oraz sejmików województw powinni przekazać swoje oświadczenia wojewodzie. Radnych z kolei obowiązuje złożenie oświadczeń na ręce przewodniczących rad lub sejmików.

Do wójta, burmistrza i prezydenta trafić muszą oświadczenia zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta/burmistrza/prezydenta.

Jeśli chodzi o wicestarostę, członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej powiatu, osobę zarządzająca i członka organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osobę wydającą decyzje administracyjne w imieniu starosty, to dokumenty powinny trafić na biurko starosty.

Ta sama ścieżka tyle że kończąca się u marszałka województwa, obowiązuje najważniejszych pracowników urzędów marszałkowskich i członków zarządów województw.