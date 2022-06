Wielu samorządów nie będzie stać na wypłatę wynagrodzeń?

Związek podkreśla, że koszty ponoszone przez samorządy rosną lawinowo: w związku z coraz wyższymi kosztami pracy, rosnącymi cenami oraz skokowo zwiększającymi się opłatami za prąd i gaz.

W finanse jednostek samorządowych bardzo uderza też gwałtowny wzrost stóp procentowych, a w ślad za tym koszt spłaty kredytów.

Jak zaznacza ŚZGiP, samorządy już zostały zmuszone do dużych oszczędności, a przez to do obniżenia poziomu usług publicznych.

W swym stanowisku na ten temat Śląski Związek Gmin i Powiatów pisze, że zmiany legislacyjne, w tym uchwalane w ostatnich kilku latach zmiany podatkowe, znacząco ograniczyły dochody własne samorządów lokalnych, w tym ich dochody bieżące.

„Z drugiej strony mamy do czynienia z koniecznością ponoszenia przez samorządy znacznie większych wydatków, które wynikają z coraz wyższych kosztów pracy, rosnących w szybkim tempie cen towarów i usług oraz lawinowego wzrostu kosztów mediów, sięgającego nawet w ostatnim roku kilkuset procent” – czytamy w stanowisku ŚZGiP. „Jednocześnie jesienią 2021 r. samorządy lokalne zostały postawione przed faktem wdrożenia Polskiego Ładu (z początkiem roku 2022) z jego dalszymi konsekwencjami, tj. kolejnymi zmniejszeniami dochodów bieżących”.

Śląscy samorządowcy wskazują, że budżety samorządów na 2022 r. (konstruowane ze świadomością wprowadzonych zmian) były tworzone z dużą ostrożnością, uwzględniając znacznie uszczuplone w wyniku zmian w PIT dochody bieżące w zderzeniu z drastycznie zwiększonymi kosztami.

„Oznaczało to konieczność ograniczenia wydatków bieżących w wielu gminach i powiatach już na etapie planowania, poprzez rezygnację z dotychczasowego zakresu, dostępności i poziomu świadczenia usług publicznych dla mieszkańców” – informuje ŚZGiP.

„Nawet jeżeli ze strony przedstawicieli Rządu RP padają zapewnienia o większym nominalnie poziomie dochodów JST, to nie jest on efektem działania nowego systemu, lecz jednorazowym jego zasileniem, co więcej na poziomie nieadekwatnym do poziomu utraconych dochodów i tempa wzrostu kosztów działalności samorządów, spowodowanego kryzysami, inflacją oraz nowymi zadaniami” – dodaje śląska organizacja.

Koszty rosną szybciej niż wydatki

Na przełomie 2021 i 2022 r. w ramach Śląskiego Związku Gmin i Powiatów zostało przeprowadzone badanie stanu finansów wszystkich 19 miast na prawach powiatu w województwie śląskim. Wskazuje ono, że tempo wzrostu wydatków samorządów rośnie szybciej niż wzrost ich dochodów.

Jakby tego było mało, to – jak wskazuje związek – samorządy muszą dokładać coraz więcej do oświaty, bo subwencja oświatowa z budżetu państwa pokrywa coraz mniejszą część kosztów funkcjonowania szkół. Jednostki samorządowe z woj. śląskiego dołożyły do oświaty w 2020 r. 3 mld zł, a w 2021 r. już 3,6 mld zł (było to więcej niż ich łączna nadwyżka operacyjna).

Kolejnym uderzeniem w finanse samorządów będzie tegoroczne obniżenie podatku PIT – z 17 do 12 proc. Bo to obniży ich wpływy z tego podatku o 85 mld zł w latach 2022-2031. Zaś mająca rekompensować te ubytki subwencja rozwojowa, zdaniem śląskiej organizacji, nie zrównoważy ich.