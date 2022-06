Wzrośnie ryczałt za korzystanie z prywatnych samochodów do celów służbowych

Samorządowcy i nie tylko od dawna apelowali o zaktualizowanie stawek ryczałtu za korzystanie z prywatnych samochodów do podróży służbowych. W czwartek 9 czerwca 2022 r. zmiany legislacyjne w tym kierunku zapowiedział wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

Temat już po raz kolejny samorządowcy poruszyli na dzisiejszym specjalnym spotkaniu przedstawicieli Zespołu ds. Infrastruktury, Urbanistyki i Transportu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Korzystając z obecności wiceszefa resortu infrastruktury Rafała Webera zaapelowali o podniesienie stawki ryczałtu.

Dotychczasowe stawki wynoszą: 0,5214 zł dla samochodów z silnikiem o pojemności skokowej do 900 cm3 oraz 0,8358 zł dla samochodów z silnikiem o pojemności skokowej powyżej 900 cm3. I nie były zmieniane od 20 lat. Przy obecnych cenach paliwa, które regularnie rosną, są coraz bardziej oderwane od rzeczywistości.

Stawki z 2002 r. nie mogą być adekwatne do obecnych cen paliw

„Są nieadekwatne do ponoszonych wydatków na paliwo, które tylko w ostatnich miesiącach gwałtownie podrożało. Stawkę ryczałtu, tzw. kilometrówkę reguluje rozporządzenie Ministra Infrastruktury z... 2002 roku w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy” - przypomina Związek Miast Polskich.

Według pełnomocnika zarządu ZMP ds. legislacji Marka Wójcika największy problem jest w niewielkich miastach i gminach, przede wszystkim tam, gdzie brakuje samochodów służbowych. Wójcik alarmuje, że już dzisiaj zdarza się, że pracownicy urzędów jst rezygnują z umów z pracodawcą na korzystanie z samochodów prywatnych do celów służbowych. A wszystko dlatego, że ryczałt nie pokrywa kosztów paliwa i eksploatacji pojazdu.

Podwyższenie ryczałtu na finiszu. Nie będzie już zróżnicowania silnikowego

Rafał Weber zapewnił jednak, że Ministerstwo Infrastruktury przygotowuje odpowiednie zmiany ustawowe i rozporządzenie wykonawcze, które mają zawierać nową, już adekwatną do ponoszonych obecnie kosztów stawkę ryczałtu. Dodał, że zmiana jest już uzgodniona z Ministrem Finansów, a prace nad nowelizacją ustawy i rozporządzenia na ukończeniu.

„Novum jest fakt, że nie będzie już różnicowania stawki w zależności od mocy silnika samochodu. Zostanie też uzupełniony katalog pojazdów o samochody hybrydowe i elektryczne. To oznacza, że bardziej będzie się opłacało korzystać z nowoczesnych, bardziej ekologicznych pojazdów, co może dodatkową zachęta do wyboru tych samochodów” - przekonuje Związek Miast Polskich.