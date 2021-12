Za dużo pracowników socjalnych? Gminy wiejskie chcą zmiany algorytmu

W małych gminach dyrektor OPS jest to również pracownikiem socjalnym (fot.yutube)

Wygląda na to, że kwestia minimalnej liczby pracowników socjalnych w małych ludnościowo gminach nie zostanie szybko rozstrzygnięta, a już na pewno nie na najbliższych posiedzeniach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Dzisiaj to się nie udało. Zdaniem strony samorządowej 4 pracowników ośrodka pomocy społecznej w gminie liczącej mniej niż 6 tys. mieszkańców to marnotrawstwo publicznych pieniędzy. Ministerstwo rodziny nie widzi tego problemu i nie zamierza niczego zmieniać w zakresie limitów zatrudnienia.