Będą masowe szkolenia urzędników z cyberbezpieczeństwa

Janusz Cieszyński, minister ds. cyfryzacji w KPRM zapowiedział, że w 2023 roku odbędzie się nawet 10 tys. szkoleń z cyberbezpieczeństwa między innymi dla samorządowców i urzędników państwowych.

W 2022 roku zrealizowaliśmy kilkaset szkoleń z cyberbezpieczeństwa dla polityków, urzędników i samorządowców - przypomina minister ds. cyfryzacji Janusz Cieszyński.

W mediach społecznościowych zapowiedział, że takich szkoleń w 2023 roku będzie nawet 10 tysięcy.

Ogłoszony został już przetarg m.in. na dostawę sprzętu niezbędnego do przeprowadzenia takiego maratonu szkoleń.

Od wybuchy wojny w Ukrainie w Polsce obowiązuje trzeci - w czterostopniowej skali - stopień zagrożenia w cyberprzestrzeni.

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma dwa klucze bezpieczeństwa

- Urzędy i jednostki samorządowe należą do najbardziej zagrożonych cyberatakami. Dlatego w ramach programów Cyfrowa Gmina i Cyfrowy Powiat ponad 100 mln zł przeznaczono na podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa - przypomina w rozmowie z PortalSamorzadowy.pl Janusz Cieszyński, minister ds. cyfryzacji w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, pełnomocnik rządu ds. cyberbezpieczeństwa.

Z kolei 31 stycznia minister Cieszyński w mediach społecznościowych napisał: - W ubiegłym roku zrealizowaliśmy kilkaset szkoleń z cyberbezpieczeństwa dla polityków, urzędników i samorządowców. Jednym z ich elementów było skonfigurowanie 2FA w postaci YubiKey (dodatkowe, dwuskładnikowe zabezpieczenie podczas korzystania ze skrzynki poczty elektronicznej - red).

- W tym roku szkoleń ma być nawet 10 tysięcy i każdy uczestnik dostanie klucz (bezpieczeństwa - red.) plus drugi zapasowy. Zachęcamy wszystkich do tego, aby wykorzystywali je nie tylko w pracy, ale też na prywatnych kontach - wszystko po to, żeby weszło to w nawyk - zaznaczył na swoim profilu na LinkedInie pełnomocnik rządu ds. cyberbezpieczeństwa.

NASK ogłosił już przetarg na dostawę kluczy bezpieczeństwa

Dodał, że Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa (NASK), która jest operatorem szkoleń organizowanych przez KPRM, ogłosiła już przetarg na dostawę kluczy bezpieczeństwa U2F, adapterów oraz sprzętu komputerowego. Oferty można składać do 21 lutego 2023 r.

- Dostarczany sprzęt musi być fabrycznie nowy i wyprodukowany nie wcześniej niż w lipcu 2022 r., nieużywany, wolny od wad fizycznych i prawnych, w pełni sprawny technicznie, pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucyjnego producenta oraz nie być obciążony prawami na rzecz osób trzecich - podaje NASK w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (SOPZ).

NASK podkreśla, że sprzęt „musi być wyposażony we wszystkie - niezbędne do jego działania i zapewnienia wymaganych funkcjonalności - standardowe rozwiązania softwarowe wraz z prawem do bezterminowego korzystania przez zamawiającego z tych rozwiązań”.

KPRM zapowiada 10 tys. szkoleń z cyberbezpieczeństwa między innymi dla samorządowców (Fot. PAP/Darek Delmanowicz)

Obowiązuje trzeci stopień zagrożenia w cyberprzestrzeni

Przypomnijmy, że wojna na Ukrainie spowodowała, iż państwowe jednostki odpowiedzialne za cyberbezpieczeństwo weszły w tryb ciągłej gotowości.

- Od 22 lutego 2022 r., czyli dwa dni przed wybuchem wojny, w Polsce obowiązuje trzeci, w czterostopniowej skali, stopień zagrożenia w cyberprzestrzeni. Czyli zespoły odpowiadające za cyberbezpieczeństwo muszą być dostępne 24 godziny na dobę, i to może powinno zostać z nami na stałe - stwierdził Janusz Cieszyński w rozmowie z radiową Jedynką w listopadzie ubiegłego roku.

- Od czasu rosyjskiej inwazji na Ukrainę obywatele, w tym przedsiębiorcy, stali się bardziej świadomi, jeśli chodzi o cyberbezpieczeństwo, co widać we wzroście liczby zgłoszeń - dodał minister ds. cyfryzacji.

