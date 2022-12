Co czwarty Polak odczuwa technostres. Mamy najgorzej w Europie

25 proc. Polaków odczuwa stres związany z używaniem komunikatorów, maili i telefonów. To najwyższy wynik na kontynencie - alarmują autorzy "Raportu o dobrym samopoczuciu. Praca w domu ‘22". Dwóch na pięciu badanych (40,5 proc.) chciałoby wyraźnie oddzielić pracę od życia osobistego. To również największy odsetek w Europie.

Zdaniem autorów "Raportu o dobrym samopoczuciu: Praca w domu 22” kluczem do zminimalizowania technostresu jest integracja komunikacji w jednym miejscu.

78,9 proc. Europejczyków przyznało, że praca zdalna pozwala na dużą oszczędność czasu ze względu na brak konieczności dojeżdżania do pracy.

Po dwóch latach pandemii okazało się, że home office - dla wielu pracowników stał się pułapką. Jak wynika z „Raportu o dobrym samopoczuciu. Praca w domu ‘22”, wiązane z pracą w domu problemy techniczne, takie jak wadliwe routery, słabe połączenie internetowe, nieodpowiedni sprzęt czy problemy z bateriami sprawiły, że Polacy znaleźli się na pierwszym miejscu w Europie, jeśli chodzi o odczuwanie tak zwanego "technostresu".

Badania przeprowadzono wśród mieszkańców 8 krajów europejskich. Respondentów pytano o różne zagadnienia związane z pracą zdalną. Jednym z kluczowym elementów badania był test odporności na stres, ponieważ aż dla 37 proc. Europejczyków home office jest czynnikiem stresogennym.

Oprócz technostresu ankietowani skarżą się na konieczność bycia dyspozycyjnym przez całą dobę (19,7 proc. wskazań) a także zatarcie granic między życiem prywatnym a zawodowym (34,3 proc.). Dwóch na pięciu badanych (40,5 proc.) chciałoby wyraźnie oddzielić pracę od życia osobistego. To również największy odsetek w Europie.

Ze względu na pracę zdalną wielu Polaków zamierza zmienić pracę. Takiej odpowiedzi udzieliło aż 24,1 proc. badanych, średnia europejska wyniosła w tym wypadku 21,7 proc. Jak alarmują autorzy raportu jeśli pracodawcy nie zadbają o swoich pracowników, grozi im fala odejść. Już jeden na pięciu pracowników (19,2 proc.) złożył wypowiedzenie z powodu wymagania dyspozycyjności przez cały czas – to drugi wynik w Europie po Niemczech, gdzie odsetek rezygnacji z pracy z tego powodu wynosi 22,4 proc. Średnia europejska jest dużo niższa niż w Polsce i wynosi zaledwie 16,6 proc.

Praca zdalna zdaniem Europejczyków ma zalety

Mimo technostresu czy konieczności bycia dyspozycyjnym badani wskazali też na zalety pracy z domu. 78,9 proc. Europejczyków przyznało, że praca zdalna pozwala na dużą oszczędność czasu ze względu na brak konieczności dojeżdżania do pracy. Wśród Polaków odsetek takich odpowiedzi wyniósł 73,7 proc. Innym ważnym aspektem, który Europejczycy docenili w pracy zdalnej była oszczędność pieniędzy. Na ten aspekt zwróciło uwagę aż 74 proc. badanych w Europie i ponad 70 proc. badanych w Polsce. Na trzecim miejscu zalet pracy z domu znalazł się elastyczny czas pracy doceniło go aż 68 procent wszystkich badanych, wśród Polaków to zaleta dla blisko 67 proc. badanych.

Jak ograniczyć "technostres"?

Zdaniem autorów raportu " o dobrym samopoczuciu: Praca w domu 22”kluczem do zminimalizowania technostresu jest integracja komunikacji w jednym miejscu dzięki odpowiednim narzędziom, tak, aby maksymalnie ograniczyć liczbę bodźców w pracy.

O potrzebie takiego rozwiązania mówią sami pracownicy. Już 15,9 proc. Polaków chciałoby częściej korzystać z aplikacji pomocniczych, m.in. usprawniających komunikację, obieg dokumentów czy tłumaczenia, ale również związanych ze zdrowiem psychicznym czy fizycznym.

- Jedni wolą zmienić stanowisko pracy, inni stawiają na zmianę swojego podejścia do pracy - podkreśla Gernot Hofstetter dyrektor zarządzający NFON GmbH w Austrii i Europie Środkowo-Wschodniej.

- W zwalczaniu technostresu paradoksalnie ogromną rolę odgrywają przede wszystkim technologie, które mogą znacząco ułatwić pracę i poprawić jakość życia, zarówno zawodowego, jak i prywatnego. Umiejętne wykorzystywanie technologii do organizacji pracy, komunikacji w zespole przyspiesza wiele procesów i poprawia efektywność - dodaje.

Zaznacza, że odpowiedzialność za wdrażanie nowinek technologicznych leży po obu stronach: zarówno pracodawcy, jak i pracownika.

- Tak, to pracodawca musi znaleźć budżet na nowe rozwiązania. Ale nie przyjmą się, jeśli pracownicy nie będą mieli otwarci na nowe narzędzia i nie zaczną ich używać. Tylko łącząc te dwa podejścia firmy będą w stanie poradzić sobie z gwałtownymi zmianami, które nie oszczędzają dziś nikogo - podsumowuje.

