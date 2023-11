Urzędy miejskie, ZUS, KRUS, NFZ to niektóre instytucje, z których od 10 grudnia br. będziemy mogli dostawać e-Doręczenia (fot. Shutterstock)

Między innymi urzędy miejskie, ZUS, KRUS, NFZ i publiczne placówki ochrony zdrowia (w tym szpitale) od 10 grudnia 2023 r. będą musiały prowadzić korespondencję w formie elektronicznej. Czy to oznacza, że z tych instytucji nie będziemy już otrzymywać zwykłych listów poleconych?

Zgodnie z ustawowym harmonogramem już od 10 grudnia bieżącego roku wiele urzędów, instytucji i placówek publicznych musi zacząć prowadzić korespondencję w formie elektronicznej.

Od 10 grudnia taki obowiązek obejmie między innymi: ministerstwa, urzędy wojewódzkie, urzędy miejskie, starostwa powiatowe, ZUS, NFZ, KRUS, a także publiczne placówki ochrony zdrowia.

Żeby otrzymywać korespondencję cyfrową z wyżej wymienionych urzędów, musimy założyć sobie adres (skrzynkę mailową) do e-Doręczeń. Wtedy nie będziemy już otrzymywać tradycyjnych listów poleconych.

- Natomiast jeśli nie założymy skrzynki do e-Doręczeń, urzędy nadal będą przysyłać nam korespondencję w formie papierowej. Decyzja należy do każdego z nas - zaznacza Maciej Górski z Centralnego Ośrodka Informatyki (COI).

Cyfrową rewolucję w urzędach i instytucjach publicznych podzielono na etapy

10 grudnia 2023 roku wchodzi w życie obowiązek stosowania e-Doręczeń przez urzędy, instytucje i inne podmioty publiczne wskazane w ustawie z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych.

- Podmioty zobowiązane ustawą deklarują chęć dołączenia do systemu, jednak wciąż niewielki procent włączył się w proces wdrożenia, dlatego namawiam, aby nie odkładać tego na później i już teraz podjąć kroki w celu realizacji obowiązków wynikających z ustawy - podkreśla minister cyfryzacji Janusz Cieszyński.

- Realizujemy szkolenia, dostępne są także liczne materiały instruktażowe z obsługi skrzynki e-Doręczeń. Liczymy na pomoc organów nadzorujących podległe jednostki i wsparcie w mobilizacji tych podmiotów do wdrożenia e-Doręczeń. Ministerstwo Cyfryzacji dostarczyło narzędzia prawne i techniczne, aby cały proces przebiegł możliwie najsprawniej - podaje w komunikacie resort cyfryzacji.

Ministerstwo opublikowało na swojej stronie szczegółowe zasady wchodzenia do systemu e-Doręczeń.

- Uruchomienie systemu elektronicznych doręczeń to niesłychanie złożony projekt, wymaga koordynacji wielu tysięcy jednostek w różnych obszarach. Pamiętajmy, że poszczególne grupy urzędów będą wchodziły do tego systemu sukcesywnie w różnych terminach. Zaczynamy między innymi od urzędów administracji samorządowej - informował w rozmowie z PortalSamorzadowy.pl Maciej Górski, zastępca dyrektora Centralnego Ośrodka Informatyki (COI).

Te urzędy i instytucje od 10 grudnia muszą być przygotowane do prowadzenia cyfrowej korespondencji

Zgodnie z ustawą z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych i przyjętym harmonogramem do prowadzenia korespondencji drogą cyfrową od 10 grudnia 2023 roku muszą być przygotowane między innymi:

organy administracji rządowej (m.in. ministerstwa i urzędy wojewódzkie) oraz jednostki budżetowe obsługujące te organy;

(m.in. ministerstwa i urzędy wojewódzkie) oraz jednostki budżetowe obsługujące te organy; inne organy władzy publicznej , w tym organy kontroli państwowej i ochrony prawa oraz jednostki budżetowe obsługujące te organy;

, w tym organy kontroli państwowej i ochrony prawa oraz jednostki budżetowe obsługujące te organy; jednostki samorządu terytorialnego i ich związki oraz związki metropolitarne oraz samorządowe zakłady budżetowe - w zakresie publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego;

oraz związki metropolitarne oraz samorządowe zakłady budżetowe - w zakresie publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego; Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) i zarządzane przez niego fundusze;

(ZUS) i zarządzane przez niego fundusze; Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) i fundusze zarządzane przez prezesa KRUS;

(KRUS) i fundusze zarządzane przez prezesa KRUS; Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ);

(NFZ); agencje wykonawcze, instytucje gospodarki budżetowej , państwowe fundusze celowe, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, uczelnie publiczne;

, państwowe fundusze celowe, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, uczelnie publiczne; Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne;

i tworzone przez nią jednostki organizacyjne; państwowe i samorządowe instytucje kultury ;

; inne państwowe lub samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych.

- Żeby od 10 grudnia otrzymywać korespondencję cyfrową z wyżej wymienionych urzędów, musimy założyć sobie adres (skrzynkę mailową) do e-Doręczeń. Wtedy nie będziemy już otrzymywać listów poleconych z urzędów w formie tradycyjnej, tylko na tę skrzynkę. Natomiast jeśli tego nie zrobimy, urzędy będą wciąż przysyłać nam korespondencję w formie papierowej. Decyzja należy do każdego z nas - wyjaśnia Maciej Górski.

10 grudnia 2023 r. rozpocznie się okres przejściowy dotyczący stosowania platformy ePUAP

Także 10 grudnia br. rozpocznie się okres przejściowy, w którym będą obowiązywały dwa kanały komunikacji z administracją publiczną: dostępny obecnie ePUAP oraz e-Doręczenia.

Więcej informacji dotyczących działania usługi e-Doręczeń: https://www.gov.pl/web/e-doreczenia/infolinia

Harmonogram wprowadzania obowiązku stosowania Krajowego Systemu Doręczeń Elektronicznych: https://www.gov.pl/web/e-doreczenia/harmonogram

- Wprowadzenie systemu e-Doręczeń między innymi w samorządach oznacza dla ich urzędów istotną zmianę, do której należy się dobrze przygotować. Na przykład dlatego, że zmieniają się zarazem przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego (KPA) w zakresie doręczeń. Chociażby z tego powodu, że urząd musi sprawdzić, czy dany adresat posiada wpisany do bazy BAE adres do e-Doręczeń - zaznacza Maciej Górski.

Szkolenie dotyczące systemu e-Doręczeń w pracy jednostek samorządu terytorialnego

15 listopada w godz. 10:00-12:00 - w ramach cyklu szkoleń #EIBdlaJST - odbędzie się webinarium pt. „Ustawa o doręczeniach elektronicznych - aspekty prawne i organizacyjne”. Program spotkania online:

miejsce i znaczenie ustawy o doręczeniach elektronicznych w systemie prawa;

obowiązki wynikające z ustawy i harmonogram wdrożenia dla jednostek samorządu terytorialnego;

przygotowanie do wdrożenia doręczeń elektronicznych;

zasady wysyłania i odbierania korespondencji w świetle nowych przepisów.

Warunkiem udziału w webinarium jest imienna rejestracja pod adresem www/EIBdlaJST/Ustawa_Doręczenia_Elektroniczne oraz otrzymanie potwierdzenia.

Spotkanie przeznaczone jest wyłącznie dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego oraz ich jednostek powiązanych. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

- Ze względu na konieczność wyrażenia zgód na przetwarzanie danych prosimy o osobistą rejestrację. Dostęp do materiałów i certyfikaty udziału otrzymają uczestnicy, którzy wyrażą na to zgodę podczas rejestracji. Zachęcamy do podawania służbowych adresów mailowych podczas rejestracji - podają organizatorzy szkolenia.

