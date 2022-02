Mniej petentów, mniej pracowników? Cyfryzacja urzędów powinna mieć inny cel

- Cyfrowy urząd to nie tylko taki, w którym praca odbywa się na komputerach. Same zaś cyfrowe narzędzia służą nie tylko do obsługi petentów - mówi Jacek Orłowski, wiceprzewodniczący Sekcji Informatyków Administracji Publicznej Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Jak zaznacza, mimo trwającej rewolucji cyfrowej w urzędach nie zniknie konieczność bezpośredniej obsługi petentów, ale od administracji publicznej wciąż należy oczekiwać rozwijania kompetencji cyfrowych.

Narzędzia cyfrowe nie powstały po to, aby eliminować bezpośrednie kontakty międzyludzkie. Ułatwiają one załatwianie spraw, a urzędom pozwalają efektywniej pracować – mówi Jacek Orłowski.

Jak zaznacza, trwający rozwój e-usług nie sprawi, że narzędzia cyfrowe całkowicie zastąpią urzędników. Ktoś tymi usługami musi zarządzać...

Ponadto cyfryzacja urzędów powinna odbywać się z poszanowaniem prawa obywateli do bycia wykluczonym – zaznacza Jacek Orłowski.

Czy powinniśmy dążyć – nie tylko z powodu pandemii – do całkowicie zdalnej komunikacji pomiędzy urzędem a tzw. petentem?

Jacek Orłowski: Nowoczesne rozwiązania do komunikacji zdalnej nie powstały po to, by eliminować bezpośrednie kontakty międzyludzkie. Pandemia pokazała, że wprost przeciwnie – są katalizatorem relacji, podobnie jak onegdaj wynalazek Alexandra Grahama Bella.

Telefon nie stał się jednak nigdy jedynym słusznym kanałem komunikacji z urzędem... Tak też będzie z wideorozmowami, czy innymi formami elektronicznego kontaktu na odległość. Narzędzia te będą po prostu ułatwiać obywatelom załatwianie spraw, a urzędnikom pozwolą efektywniej pracować.

Jacek Orłowski, wiceprzewodniczący Sekcji Informatyków Administracji Publicznej Polskiego Towarzystwa Informatycznego.( fot. arch.)

Czy jest realna taka przyszłość, że burmistrzowi czy wójtowi będzie taniej kupić oprogramowanie, zamiast zatrudnić i przeszkolić pracownika?

– Wszystko jest kwestią analizy potrzeb i skali przedsięwzięcia, jakie realizuje dana jednostka... Dla małych organizacji oprogramowanie jako usługa (Software as a Service) może być panaceum na braki kadrowe i ograniczenia płacowe.

Dzięki niej można zapewnić wysoką dostępność aplikacji, bezpieczeństwo danych, wydajność, skalowalność, ale to nie oznacza, że po stronie urzędu nie są potrzebne adekwatne kompetencje cyfrowe. Ktoś musi taką usługą zarządzać, kreować zdolność podmiotu do jej konsumpcji czy też dbać o zgodność z przepisami prawa. To nie jest trywialne, bo administracja publiczna musi szczególnie dbać o ochronę danych obywateli.

Ktoś dziś powinien bardziej naciskać na cyfryzację? Petent chcący szybciej załatwić sprawę czy urząd chcący pracować sprawniej?

– Cyfryzacja co do zasady powoduje uproszczenie procedur, skrócenie czasu realizacji spraw oraz obniża koszty obsługi. Zyskują obie strony, niemniej sprawczość w tym zakresie leży wyłącznie po stronie podmiotu publicznego.

