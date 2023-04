Sztuczna inteligencja (nie) zastąpi polityka, radnego, urzędnika. Nadchodzą zmiany

AI powinno służyć do przyspieszania pewnych procesów, a nie do zastępowania ludzi (fot. Pixabay)

Nawet specjaliści nie kryją zaskoczenia wielką mocą obliczeniową sztucznej inteligencji. Tymczasem radny polskiego miasta udowodnił, że program komputerowy jest w stanie napisać poprawną interpelację. Nieunikniony jest większy udział sztucznej inteligencji w administracji.

Polski radny udowodnił, że sztuczna inteligencja jest w stanie napisać poprawną interpelację do urzędu miasta. Czy AI może zastąpić radnego, urzędnika, polityka?

Specjaliści z jednej strony zachęcają do korzystania z technologii w celu przyspieszenia pewnych procesów. Z drugiej strony uspokajają: w pewnych sytuacjach ludzie pozostaną niezastąpieni.

Podobnego zdania jest... sztuczna inteligencja, z którą "rozmawiał" PortalSamorzadowy.pl.

Władze Szczecina rozpatrują interpelację przygotowaną przez sztuczną inteligencję. Szybkością rozwoju narzędzia ChatGPT stworzonego przez firmę OpenAI są zaskoczeni nawet specjaliści. Narzędzia AI (artificial intelligence, ang.: sztuczna inteligencja) już wykazały się pomocą w diagnozowaniu chorób czy... pisaniu wypracowań szkolnych. Teraz nadszedł jednak także czas na rozważenie jej znaczenia w codziennej administracji.

Mamy już dowód na to, że program może poprawnie napisać interpelację. Przyjdzie także czas na to, że może wydać decyzję administracyjną, a może nawet przygotować projekt aktu prawnego. Co do ostatniej kwestii specjaliści nie są zgodni, czy będzie to możliwe. Są zgodni, że powinno to pozostać wyłącznie w sferze działalności człowieka.

AI daje duże możliwości, ale i niesie spore zagrożenia

Na pomysł "poproszenia" narzędzia ChatGPT o napisanie interpelacji wpadł Przemysław Słowik, radny Rady Miejskiej w Szczecinie. Interpelacja, która już została opublikowana w biuletynie informacji publicznej miasta, dotyczyła rozwoju ścieżek rowerowych. W rozmowie z PortalSamorzadowy.pl Przemysław Słowik zadeklarował, że w ostatecznej wersji interpelacji nie zmienił ani jednego znaku w zaproponowanym przez AI tekście.

- Myślę, że w przyszłości sztuczna inteligencja będzie częściej wykorzystywana. Moja interpelacja była przede wszystkim sprawdzeniem jej obecnych możliwości, które badałem przez około dwa tygodnie. W tej technologii są błędy, a poza tym korzysta ona z ograniczonego zbioru danych. Moim zdaniem AI może być rozważana jako narzędzie do pomocy, ale na pewno nie zastąpi nigdy człowieka - mówi radny.

Jak z kolei zwraca uwagę Robert Król, wicedyrektor Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej (NASK), dużym zagrożeniem w korzystaniu ze sztucznej inteligencji jest jej pozorna bezbłędność.

- Może dochodzić do sytuacji, w której technologia AI da nam tak dobrą odpowiedź, że uwierzymy w jej "umiejętność" do rozwiązania każdego problemu. To niebezpieczna strefa iluzji, że skoro otrzymaliśmy 6 czy 7 poprawnych odpowiedzi, to każda następna też będzie dobra - twierdzi Robert Król.

O jeszcze innym zagrożeniu, związanym ze sztuczną inteligencją, mówi Dariusz Jędryczek, doradca zarządu ds. cyberbezpieczeństwa w SmarTech IT. Chodzi o to, że AI nie pozwala sobie odpowiedzieć na zadane pytanie "nie wiem".

- Z ChatGPT jest taki problem, że jest ona poniekąd "trenowana", jak zwierzę. Czasem zdarza mu się zatem "oszukiwać", aby dostać nagrodę. Stara się odpowiedzieć na każde zadane mu pytanie, ale czasem w sposób, który nie będzie miał żadnej wartości - mówi specjalista.

Wprowadzamy AI do urzędów, czyli minimalizujemy kolejki

Na rozpatrzenie wniosku o dodatek 500+ w skrajnych przypadkach trzeba czekać nawet do 3 miesięcy. Czy AI pozwoli skrócić ten okres do dni, a może nawet do minut? Tu sprawa nie jest prosta. Jak mówi Dariusz Jędryczek, kwestie podejmowania decyzji administracyjnych należy podzielić na dwa rodzaje. W części z nich decyzja wydawana jest "zero-jedynkowo".

- W takich decyzjach nie potrzeba sztucznej inteligencji, tylko algorytmizacji - tłumaczy.

Co innego jednak, jeżeli "zapytamy" komputer choćby o to, czy i o jakiej wysokości zasiłek możemy prosić, np. z ośrodka pomocy społecznej. Zdaniem Dariusza Jędryczka jest w aspekcie tym pole do popisu dla rozwoju sztucznej inteligencji. Choć urzędnik wciąż będzie potrzebny.

- AI musiałaby przeanalizować sytuację rodzinną w oparciu o istniejące przepisy prawa i sam wniosek. Moim zdaniem jest tu potencjał dla przyspieszenia pewnych procesów administracyjnych, jednak ostatecznie to i tak człowiek będzie musiał zweryfikować pracę maszyny. W takich sytuacjach sztuczna inteligencja pozwoli na podjęcie do 90 proc. poprawnych decyzji - ocenia Dariusz Jędryczek.

Po co politycy, skoro AI może stworzyć prawo?

Specjaliści okazali się jednak podzieleni w kwestii tego, czy AI można traktować jako narzędzie do tworzenia aktów normatywnych. Jak mówi Dariusz Jędryczek, AI może sobie poradzić z takim zadaniem, jak stworzenie tzw. uchwały krajobrazowej. Może wtedy bazować na już istniejących aktach prawnych i informacjach urzędowych.

- Sztuczna inteligencja może poprawnie zawęzić obszar danego tematu i wybrać opcje najlepiej pasujące do zadanego pytania. Szczególnie, że raz zadane pytanie można korygować i precyzować. Jeżeli jednak zadamy pytanie o akt prawny zakazujący np. posiadania kretów, to AI nie stworzy takiego dokumentu od zera. Bo nie ma wzorów takich przepisów - tłumaczy Dariusz Jędryczek.

Z kolei Robert Król jednoznacznie twierdzi, że ludzie nigdy nie powinni zgadzać się na to, aby regulacja stworzona przez sztuczną inteligencję stała się ustawą. Jego zdaniem raczej niemożliwe jest, aby była do tego kiedykolwiek zdolna.

- Sztuczna inteligencja już dziś jest pytana m.in. o objawy medyczne i o propozycje sposobów leczenia. I w jakimś procencie robi to prawidłowo. To jednak oznacza, że w książkach, które ta technologia "przeczytała", znajdują się stworzone przez człowieka reguły diagnozowania. Na dziś AI nie zaproponuje niczego nowego - ocenia Robert Król. - Może być jednak wsparciem lekarza czy wsparciem urzędnika - dodaje.

Urzędnicy nie zostaną bez pracy. Człowiek centralnym podmiotem przepisów

Wspomniany na początku Przemysław Słowik przeprowadził swój eksperyment z napisaniem interpelacji także w tym celu, aby zwrócić uwagę na potrzebę tworzenia takich norm prawnych, które uwzględniają istnienie sztucznej inteligencji. Robert Król ocenia jednak, że projektowane ramy prawne dotyczące AI idą w dobrym kierunku.

- Tworząc te przepisy, Unia Europejska mówi, że chce etyczności i tego, aby człowiek był w centrum technologii. Oznacza to m.in., że efekty współpracy ze sztuczną inteligencją powinny być możliwe do zweryfikowania. W skrócie: jeżeli AI odpowie na jakiś problem, możliwym powinno być zweryfikowanie, dlaczego odpowiedź ta wygląda tak, a nie inaczej - mówi Robert Król.

Jak mówi Dariusz Jędryczek, przepisy powinny regulować nie tylko same narzędzia AI, ale także firmy, które zajmują się badaniami tej technologii.

- O ile w przypadku tradycyjnych programów za ich algorytmy od początku do końca odpowiadają ludzie, którzy także są w stanie dowolny wiersz tego algorytmu poprawić, o tyle ze sztuczną inteligencją nie jest tak łatwo. Można ją porównać do "wytrenowanej" skrzynki, do której wrzucamy informacje. W razie błędów nie da się jej skalibrować pokrętłami i nie do końca możemy być pewni, co z niej ostatecznie wyjdzie - wyjaśnia.

Co sztuczna inteligencja "myśli" o sobie samej?

PortalSamorzadowy.pl także "porozmawiał" z narzędziem ChatGPT. Zapytaliśmy m.in., czy sztuczna inteligencja może: 1. Zaprojektować ustawę; 2. Wydać decyzję administracyjną; 3. Wydać wyrok w imieniu sądu.

Na pierwsze z tych pytań ChatGPT odpowiedział, że sztuczna inteligencja może być pomocna w tworzeniu aktów prawnych, ale nigdy nie stworzy takiego aktu bez ingerencji człowieka. W odpowiedzi przeczytaliśmy także, że napisanie ustawy wymaga nie tylko znajomości prawa, ale także uwzględniania kontekstu politycznego, społecznego i gospodarczego, które także powinny mieć wpływ na treść ustawy. Ponadto, ChatGPT nie zapomniał, że w proces tworzenia ustawy zwykle zaangażowanych jest wielu prawników czy ekspertów z danej dziedziny.

Podobnie brzmiała zresztą odpowiedź dotycząca podejmowania decyzji administracyjnej. Tutaj także przeczytaliśmy, że AI może pomóc w analizie danych, ale nigdy nie podejmie samodzielnie decyzji administracyjnej.

Nieco bardziej stanowczo brzmiała odpowiedź dotycząca wydawania wyroków.

- Decyzje w sprawach sądowych powinny być zawsze wydawane przez ludzi, którzy biorą pod uwagę nie tylko fakty i dowody, ale także kontekst i wartości społeczne. Sztuczna inteligencja może pomóc w procesie podejmowania decyzji, ale ostateczna decyzja powinna zawsze należeć do ludzi, którzy ponoszą za nie pełną odpowiedzialność - przeczytaliśmy w odpowiedzi.

Co ciekawe, to właśnie ChatGPT zwrócił uwagę na niebezpieczeństwo stosowania w sądownictwie systemu COMPAS. Chodzi o badania przeprowadzone w Stanach Zjednoczonych, w których system AI o nazwie COMPAS miał oceniać, którzy ze skazanych popełnią w przyszłości przestępstwo.

Jak przeczytaliśmy w odpowiedzi ChatGPT, "system ten jest kontrowersyjny ze względu na zagrożenie, co do jego potencjalnego wpływu na wyroki sądowe".

