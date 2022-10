Urzędy dostaną pieniądze na wyznaczanie koordynatorów szerokopasmowych

Będą pieniądze na wdrożenie i utrzymanie publicznego, nieodpłatnego Systemu Informacyjnego o Dostępie do Usług Stacjonarnego Internetu Szerokopasmowego (Fot. Unsplash)

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, pozwalającą na wdrożenie bezpłatnej bazy danych o dostępności szerokopasmowego internetu.

Chodzi o nowelizację ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, która - według rządu - jest elementem reformy w Komponencie C1.1. Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w zakresie rozwoju infrastruktury sieciowej. Ma zapewnić powszechny dostęp do szybkiego internetu.

W uzasadnieniu do nowelizacji ustawy wskazano, że w związku z brakiem bezpłatnej bazy danych o dostępności szerokopasmowego internetu obywatele nie mają odpowiedniego dostępu do informacji o tym, czy mogą skorzystać z wybudowanych sieci szerokopasmowych, a w razie ich braku - jakiego rodzaju usługi są świadczone, jaka jest oferta dostępu do internetu szerokopasmowego oraz z kim należy się skontaktować w celu zawarcia umowy i kiedy będą dostępne usługi w ich okolicy.

Z drugiej strony - zaznaczono - przedsiębiorcom telekomunikacyjnym brakuje wiedzy o pustostanach, a więc punktach adresowych, gdzie na pewno nie znajdą klienta na swoje usługi.

Nowela przewiduje środki, które mają na celu m.in. wdrożenie i utrzymanie publicznego, nieodpłatnego Systemu Informacyjnego o Dostępie do Usług Stacjonarnego Internetu Szerokopasmowego (SIDUSIS). Oprócz informacji o możliwych lub planowanych usługach miałby on umożliwiać m.in. zgłaszanie potrzeb na usługi bezprzewodowej i przewodowej transmisji danych zapewniających stacjonarny szerokopasmowy dostęp do internetu, a także wyszukiwanie dostawców, którzy mogą je zrealizować, i automatyczne ich powiadamianie. SIDUSIS miałby również pozwolić na oznaczanie lub odznaczanie danego punktu adresowego jako pustostanu.

Nowelizacja przewiduje także środki na wyznaczanie w urzędach gmin tzw. koordynatorów szerokopasmowych.

Ustawa wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z wyjątkiem art. 1 pkt 3 ustawy w zakresie dodawanych art. 29j pkt 2 i 3 oraz art. 29k ust. 3, 4 i 6, które wejdą w życie z dniem 1 czerwca 2023 r., dotyczą one zamieszczania w SIDUSIS informacji o punktach adresowych, w których jest planowane zapewnienie możliwości świadczenia usług transmisji danych zapewniających stacjonarny szerokopasmowy dostęp do Internetu w wyniku inwestycji finansowanych ze środków publicznych albo prywatnych.