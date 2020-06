Część administracji tkwi w innej epoce. Brakuje usług publicznych z XXI wieku

Unia Europejska decyduje o kształcie tzw. funduszu odbudowy, który miałby zostać przeznaczony na radzenie sobie ze skutkami kryzysu wywołanymi koronawirusem w poszczególnych krajach członkowskich. Zdaniem prezesa Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, pieniądze powinny zostać skierowane przede wszystkim na sektorowe wsparcie branż najbardziej dotkniętych pandemią oraz do... administracji publicznej.

- Brakuje usług publicznych z XXI wieku. Cześć administracji tkwi nadal w innej epoce niż biznes. Cześć środków europejskich można by użyć do tego, by sytuację poprawić – wskazywał Cezary Kaźmierczak podczas debaty „Sztuka odmrażania. Administracja, biznes, rynek” w trakcie EEC Online.

Dodał, że choć UE wśród priorytetów nowej perspektyw wymienia kreatywne i innowacyjne projekty czy biotechnologie, przedsiębiorcy będą naciskać w czasie rozmów na poprawę właśnie usług administracyjnych.

- Znaczącą ilość tych świadczeń i usług musi być dostępna drogą elektroniczną, by dogonić biznes i resztę społeczeństwa. Szybki internet jest co raz bardziej powszechny, a wciąż mamy przepaść chociażby w szkolnictwie między nauką prywatną a publiczną – dodał Kaźmierczak.

Na podobne problemy zwracała uwagę Ewa Łuniewska, prezeska zarządu ING Lease Polska, mówiąc chociażby o braku możliwości wykorzystania podpisu elektronicznego przy podpisywaniu umów leasingowych oraz Wojciech Kostrzewa, prezes zarządu Polskiej Rady Biznesu.

- Rada apelowa o powszechność podpisu elektronicznego do Ministerstwa Sprawiedliwości , ale zostaliśmy zignorowani. A takie drobne kroki pozwoliłyby na wprowadzeni polskiej administracji w XXI wiek – dodał Kostrzewa.