Łatwiej, taniej, bezpieczniej. Nowa era w olsztyńskim starostwie

Do tej pory petenci mogli regulować należności z tytułu opłat urzędowych gotówką lub bezgotówkowo na właściwe rachunki starostwa w punkcie obsługi kasowej znajdującym się w siedzibie starostwa prowadzonym przez wyspecjalizowaną firmę.

Usługa kosztuje samorząd prawie 85 tys. zł rocznie.

Postanowiliśmy nie przedłużać wygasającej z końcem marca umowy i wprowadzić rozwiązanie tańsze, ale i wygodniejsze dla osób, które załatwiają u nas swoje sprawy - mówi Andrzej Abako, starosta olsztyński.

W najbliższym czasie już bezpośrednio przy stanowiskach obsługi interesantów będzie można wnieść opłaty komunikacyjne, geodezyjne, opłaty za wydanie kart wędkarskich czy opłaty za rejestrację jachtu. Petenci muszą się jednak liczyć z tym, że będą musieli ponieść dodatkową opłatę manipulacyjną za transakcję kartą, którą pobiera operator systemu - Państwowa Wytwórnia Papierów Wartościowych - w wysokości 2 zł bez względu na kwotę transakcji.

- Tańszym rozwiązaniem jest dokonanie opłat w systemie home bankigu, co może zrobić praktycznie każdy posiadacz konta bankowego za pomocą komputera czy smartfonu i z wydrukiem potwierdzającym taki przelew przyjść do urzędu - wyjaśnia Joanna Dulniawka, główna księgowa starostwa. - Informacje o numerach rachunków i kwotach, jakie należy uiścić z tytułu poszczególnych opłat dostępne są na naszych stronach internetowych - dodaje.

Od 1 kwietnia 2021 roku dokonanie płatności gotówką będzie możliwe już tylko na poczcie lub w oddziałach banków. Przejście na system bezgotówkowy jest kolejnym krokiem w kierunku informatyzacji pracy olsztyńskiego starostwa.

Elektroniczne formularze

Jak wynika z informacji Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego z początkiem lutego mają wejść w życie nowe przepisy umożliwiające inwestorom elektroniczne przesłanie formularzy wniosków związanych z procesami inwestycyjno-budowlanymi, takimi jak wniosek o zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, zawiadomienie organu nadzoru budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, wniosek o pozwolenie na rozbiórkę, wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę czy też zgłoszenie rozbiórki.

Dodatkowe formularze objęte nowelizacją Prawa budowlanego, w tym w szczególności wniosek o pozwolenie na budowę wraz z projektem budowlanym w formie elektronicznej, będzie można złożyć do organu w sposób elektroniczny od lipca.

W ubiegłym roku system ten był testowany przez siedemnaście urzędów z całej Polski, w tym i Starostwo Powiatowe w Olsztynie.

- Jesteśmy na to już przygotowani - zapewnia Grzegorz Wieczorek, dyrektor Wydziału Budownictwa i Inwestycji olsztyńskiego starostwa. - Generator wniosków jest prosty w obsłudze i z pewnością osoby nim się posługujące dadzą sobie radę z wypełnieniem odpowiednich formularzy. Z pewnością też będzie to duże ułatwienie dla inwestorów, architektów i inżynierów, a także dla nas - podkreśla.

Od kilku lat w olsztyńskim starostwie z powodzeniem działa także geoportal geodezyjny, który pozwala na dostęp do olbrzymiej ilości danych, takich jak ewidencja gruntów i budynków, sieć uzbrojenia terenu i danych topograficznych itp., przez 24 na dobę przez 7 dni w tygodniu. Swoje zalety system pokazuje szczególnie teraz, w czasie ograniczeń w funkcjonowaniu urzędu spowodowanych koronawirusem.

- Epidemia niejako zmusza nas, jak i petentów do przejścia w „tryb on-line”, co okazuje się przynosi korzyści obu stronom - dodaje starosta Andrzej Abako. Zbieramy generalnie pozytywne opinie dotyczące wprowadzonego w marcu ubiegłego roku w związku z pandemią elektronicznego systemu zapisów na wizyty w urzędzie, szczególnie do Wydziału Komunikacji, który pozwala na umówienie się na konkretny dzień i godzinę. Ułatwiło to życie naszym petentom i poprawiło tempo załatwiania ich spraw - mówi samorządowiec.