Ochrona danych osobowych a praca zdalna urzędników. Oto rekomendacje

- W konsekwencji należy wskazać, że będzie dochodziło do przetwarzania danych osobowych poza siedzibą urzędu, co uzasadnia konieczność dokonania nie tylko odpowiedniej analizy ryzyka w tym zakresie, ale również opracowania najważniejszych wytycznych dla świadczenia pracy w tym trybie, biorąc pod uwagę regulacje prawne zawarte w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego RODO – tłumaczą przedstawicie samorządowego związku.

Autorzy dokumentu analizują przepisy dotyczące danych osobowych, ich przetwarzania oraz związek miedzy zasadę zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości a zasadą ochrony danych osobowych w fazie projektowania.

- Biorąc pod uwagę przepisy oraz charakter pracy zdalnej pracodawca powinien podchodzić indywidualnie do każdej operacji przetwarzania danych osobowych i wdrożyć takie środki techniczne i organizacyjne, aby przeciwdziałać zmaterializowaniu się ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych – czytamy w analizie.

Urzędnik w domu pod specjalnym nadzorem

W rekomendacjach znalazły się wskazówki, co powinna obejmować analiza ryzyka utraty poufności, integralności oraz dostępności danych osobowych w związku z wykonywaniem pracy zdalnej. Chodzi tu m.in. o takie kwestie, jak ocena niezbędności wykorzystywania dokumentacji papierowej podczas pracy zdalnej, biorąc pod uwagę charakter danych, cele, dla których są przetwarzane oraz dostępne zasoby, zdefiniowanie operacji przetwarzania realizowanych zdalnie, określenie zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych stosowanych dla danych zasobów, określenie możliwych zagrożeń dla danych osobowych w ramach zidentyfikowanych operacji przetwarzania realizowanych zdalnie, czy monitorowanie środowiska zewnętrznego w celu odpowiednio wczesnego wykrycia zmian prawnych i organizacyjnych, mających wpływ na operacje przetwarzania realizowane zdalnie.

Jeżeli pracodawca zdecyduje o możliwości wykorzystywania przez pracowników podczas pracy zdalnej dokumentacji papierowej, w tym kopii dokumentów oryginalnych, musi:

ewidencjonować wydane pracownikom dokumenty;

zapewnić, że wydane pracownikom dokumenty będą przechowywane przez pracownika przez okres niezbędny do wykonania określonego zadania podczas pracy zdalnej (ograniczenie przechowywania);

zapewnić, że pracownik będzie wykorzystywał pozyskane dane osobowe wyłącznie w celu, w jakim byłyby wykorzystywane w siedzibie urzędu (zasada ograniczenia celu);

ograniczyć liczbę dokumentów wynoszonych z urzędu do tego, co niezbędne w stosunku do celu przetwarzania danych osobowych przez pracownika w ramach pracy zdalnej (zasada niezbędności); zobowiązać pracownika do odpowiedniego zabezpieczenia danych osobowych podczas wynoszenia dokumentacji oraz wykonywania pracy zdalnej, w szczególności przed wglądem nieuprawnionych osób trzecich (zasada integralności i poufności);

określić procedurę związaną z niszczeniem kopii dokumentów oraz zbędnych dokumentów roboczych po zakończeniu pracy zdalnej, jeżeli obowiązujące w urzędzie procedury lub polityka bezpieczeństwa informacji tego nie regulowały;

zobowiązać pracownika do zgłaszania pracodawcy każdego incydentu bezpieczeństwa zgodnie z obowiązującymi procedurami w tym zakresie przyjętymi w urzędzie, tak aby pracodawca (administrator) mógł się wywiązać z obowiązku nałożonego na mocy art. 33 ust. 1 RODO.

Przedstawiono także konkretne rekomendacje dotyczące zasad bezpiecznej pracy zdalnej. Zaleca się tu m.in.: by nie prowadzić służbowych rozmów telefonicznych, w tym wideokonferencji, w miejscach narażonych na brak poufności wymienianych informacji; by nie udostępniać służbowych urządzeń osobom postronnym, w tym członkom rodziny; by bezpiecznie przechowywać dokumentację w formie papierowej oraz nośniki elektroniczne, na których taka dokumentacja jest odwzorowana (np. szafa czy szuflada w biurku zamykana na klucz), by nie pobierać ani nie instalować oprogramowania bez zgody odpowiedniego administratora systemu informatycznego pracodawcy, by nie wysyłać wiadomości służbowych na swoje prywatne konta mailowe.

Co do zasady nie jest rekomendowane korzystanie ze sprzętu prywatnego jako rozwiązania, które znacząco podnosi ryzyko utraty bezpieczeństwa informacji podczas pracy zdalnej.

- Rozwiązanie to powinno mieć zastosowane tylko w sytuacjach, gdy użycie sprzętu służbowego jest niemożliwe i powinno być poprzedzone dogłębną analizą ryzyka oraz każdorazowo wymaga akceptacji pracodawcy - twierdzi Zespół ds. Ochrony Danych Osobowych działający przy Śląskim Zawiązku Gmin i Powiatów.