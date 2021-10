Programiści znajdą odpowiedzi na samorządowe wyzwania klimatyczne

Rusza nabór do hackathonu "Klimaton dla Miast", wspólnego projektu Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Polskiego Funduszu Rozwoju. Samorządy mogą zgłaszać swoje wyzwania klimatyczne do 3 listopada. Zespoły programistyczne, które chcą podjąć wyzwanie i zawalczyć o nagrodę - 30 tys. zł - mogą aplikować do 24 listopada. 48-godzinny maraton programowania odbędzie się w dniach 3-5 grudnia.