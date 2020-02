Rusza kampania e-Senior potrafi

Ministerstwo Cyfryzacji chce przekonać seniorów do korzystania z internetu. Zaplanowane kampanie edukacyjne mają nie tylko zachęcać, ale i uczyć korzystania z sieci.

Ambasadorką kampanii „e-Polak potrafi!” jest dziennikarka Marta Manowska.

Rusza projekt „Kampanie edukacyjno-informacyjne na rzecz upowszechniania korzyści z wykorzystywania technologii cyfrowych”, który realizowany jest przez Ministerstwo Cyfryzacji we współpracy z Państwowym Instytutem Badawczym NASK.

Kampanie mają promować wykorzystywania technologii w codziennym życiu przez osoby w różnym wieku, przełamywać barier z tym związanych oraz podnosić cyfrowe kompetencje społeczeństwa. Projekt obejmuje cztery obszary: jakość życia, e-usługi publiczne, bezpieczeństwo w sieci i programowanie.

- Nauka, szybki i niedrogi kontakt z rodziną mieszkającą w najdalszych częściach świata, opłacanie rachunków bez wizyty na poczcie, czy zakupy bez dźwigania i wychodzenia z domu - to tylko namiastka możliwości, jakie daje internet. Nigdy nie jest za późno, by tego spróbować – przekonuje Ministerstwo Cyfryzacji.

- Starsze osoby są przyzwyczajone, że aby coś załatwić trzeba wyjść z domu. A tak naprawdę można wszystko załatwić w domu, z kubkiem kawy obok. Wystarczy usiąść, wziąć głęboki oddech, otworzyć komputer, przełamać się i zrobić pierwszy krok. To prostsze i bardziej intuicyjne, niż nam się wydaje - mówi Marta Manowska, ambasadorka kampanii „e-Polak potrafi!”.

W apelu do seniorów resort cyfryzacji przekonuje: - Nie musicie od razu zaczynać od załatwiania przez internet spraw urzędowych. Czy wiecie, że w sieci możecie znaleźć seriale z młodości, ale i najnowsze produkcje, przepisy na ciasta i potrawy z każdego zakątka świata, a nawet darmowe lekcje języków obcych? Czy to nie świetny sposób na spędzanie wolnego czasu, którego np. podczas emerytury mamy trochę więcej?

Ty też możesz być e-Polakiem

- Każdy może być e-Polakiem. Nie przeszkadza w tym ani wiek, ani to jakie mamy umiejętności – mówi minister cyfryzacji Marek Zagórski. - Jeśli mamy jakiekolwiek wątpliwości, nie bójmy się pytać. Dzieci i wnuki na pewno chętnie nam pomogą - dodaje szef MC.

Według MC dobrym pomysłem na pierwszy krok w internecie jest zaczynanie od najprostszych czynności, np. znalezienia w internecie przepisu na swoje ulubione ciasto z dzieciństwa. - Możecie też sprawdzić, czy w Waszym osiedlowym kinie grają jeszcze film, który chcieliście zobaczyć. Po pierwszych, prostych krokach, przyjdzie czas na bardziej skomplikowane operacje, np. płacenie rachunków. Nie spieszcie się, wszystko róbcie w swoim tempie – apeluje do seniorów Marta Manowska.

Ministerstwo przypomina także seniorom o kilku prostych zasadach bezpieczeństwa:

Blokujcie swoje urządzenia (telefon, komputer lub tablet)

Podobnie jak zamykacie drzwi do mieszkania, tak samo troszczcie się o bezpieczeństwo swoich urządzeń. Zabezpieczcie dostęp do przechowywanych tam informacji odpowiednim hasłem. Hasło powinno być „silne”, czyli takie którego nikt nie zgadnie. Dlatego nie ustawiajcie haseł z np. liczb składających się na datę Waszych lub bliskich Wam osób urodzin. Jeśli boicie się, że zapomnicie hasła, możecie je sobie zapisać, jednak kartki na której to zrobicie, strzeżcie jak oka w głowie! Hasło nie tylko ustrzeże Wasz sprzęt i zawarte w nim informacje przed ciekawością osób trzecich, ale i zabezpieczy Wasz smartfon lub tablet na wypadek zagubienia lub kradzieży.

Pomyślcie, zanim klikniecie