Samorządy mają uwagi do KPO: Konieczne środki na internet i zmiany w edukacji zdalnej

"Prosimy do beneficjentów, których państwo zaproponowaliście w KPO, dopisać również samorządy terytorialne, żeby można było rozwijać te inwestycje, które były zrealizowane w poprzednim okresie, żeby nie utracić środków publicznych, które zostały zainwestowane. I żeby przez to nie dopuścić do wyłączenia społecznego, bo tak nastanie, jeśli mieszkańcy nie będą mieli dostępu do internetu" - podkreślał.

Także Sylwester Szczepaniak z Unii Metropolii Polskich im. Pawła Adamowicza proponował, aby jeszcze raz przyjrzeć się i uporządkować część dotyczącą samorządu i transformacji cyfrowej.

Grzegorz P. Kubalski ze Związku Powiatów Polskich przyznał, że z zaproponowanymi rozwiązaniami "mają pewien problem". "Dlatego, że w zależności od tego, co przyjmiemy jako kryterium oceny, to ona będzie albo diametralnie dobra, albo diametralnie zła. Te działania, które zostały zaproponowane, a oparte o trzy główne elementy, czyli po pierwsze kwestia rozbudowy sieci szerokopasmowych, kwestia e-usług ukierunkowanych przede wszystkim na obywateli powiązanych z kwestią cyfrowej edukacji, jak i kwestie związane z cyberbezpieczeństwem - są niewątpliwie bardzo ważne, tyle że jest to po prostu łatanie bieżących dziur, które na ten moment zostały zdiagnozowane. Ani z odbudową, ani ze zwiększeniem odporności tak na dobrą sprawę te zaproponowane rozwiązania nie mają wiele wspólnego" - tłumaczył.

Jak przekazał, Związek oczekiwałby, żeby w rozwiązaniach dotyczących e-administracji było szersze spojrzenie zapewniające również sprawne i prawidłowe funkcjonowanie administracji. Kolejną kwestią, jaką podnosił, była oświata i zdalne nauczanie. Wskazywał na zmianę modelu edukacji za pomocą nauczania zdalnego.

Przemysław Krzyżanowski ze Związku Miast Polskich także podnosił problem edukacji zdalnej w kontekście infrastruktury szkolnej.

"Sam moment, kiedy pojawiła się pandemia i sam moment, kiedy pojawiło się nam zdalne nauczanie, obnażył słabości tego całego systemu jeżeli chodzi o wyposażenie szkół, placówek szkolnych, zarówno na poziomie szkół podstawowych, jak i ponadpodstawowych" - mówił. Dodał, że na terenie całego kraju jest niedostatek infrastruktury informatycznej.

Krzyżanowski przyznał, że obawia się pewnego wykluczenia niektórych miejscowości, jeśli chodzi o infrastrukturę informatyczną. "Jeżeli chodzi o sytuację dotyczącą poszerzania dostępu do internetu, to nas, jako miasta, budzi niepokój jeśli chodzi o eliminację białych plam. Nie chcielibyśmy być wykluczeni z tych wielu programów, które są w komponencie transformacji cyfrowej" - wskazał.

Krajowy Plan Odbudowy to kompleksowy dokument określający cele związane z odbudową i tworzeniem odporności społeczno-gospodarczej Polski po kryzysie wywołanym przez pandemię COVID-19. Zostały w nim zawarte propozycje reform i inwestycji, które pomogą Polsce wrócić na właściwe tory rozwoju.

Przygotowanie KPO wynika z Europejskiego Instrumentu Odbudowy i Odporności (Recovery and Resilience Facility - RRF), który przewiduje 750 mld euro pomocy dla państw członkowskich.

26 lutego Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej rozpoczęło konsultacje KPO, które trwają do 2 kwietnia 2021 r. Do końca kwietnia br. Polska ma czas na przekazanie KPO Komisji Europejskiej. Ta z kolei będzie miała dwa miesiące na zaakceptowanie planu.