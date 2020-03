Stefan Płażek: sesje rad gmin w wersji online dopuszczalne

Uważam, że przekładanie sesji rad gmin (powiatów) czy sejmików województw w obecnej sytuacji nie jest najlepszym pomysłem - stwierdził prof. Stefan Płażek.

Według adiunkta UJ, dopuszczalnie jest zarówno odbywanie sesji bez udziału publiczności jak i przez internet z radnymi głosującymi z domów.

Od strony technicznej przeprowadzenie głosowania w domu czy wyświetlanie uchwał na tych samych urządzeniach, z których już teraz korzystają nasi klienci, jest jak najbardziej możliwe - poinformował Piotr Winter, prezes firmy MW Concept, z usług której korzysta ponad 800 polskich samorządów.



Z uwagi na potencjalne zarażeniem koronawirusem, spotkania w jednym miejscu w większym gronie są obecnie niebezpieczne. A jednym z takich spotkań są sesje organów uchwałodawczych JST, w których biorą udział nie tylko radni, ale też przedstawiciele władzy wykonawczej, urzędnicy i mieszkańcy.

- Uważam, że możliwe jest zarówno odbycie sesji rady bez udziału publiczności, jak i za pomocą środków komunikacji elektronicznej „na odległość” - powiedział dr hab. Stefan Płażek, cytowany na stronie internetowej Unii Metropolii Polskich.

Profesor podkreślił, że samorząd terytorialny jest elementem administracji publicznej, która winna funkcjonować, bo tylko po to istnieje.

- Obecny czas jest probierzem sensu istnienia samorządu w obecnym kształcie. Jeśli organ stanowiący JST sam się wyzuje z aktywności (choćby i minimalnej w postaci sesji cokwartalnych), to dopuści do przewłoki w tych wszystkich sprawach publicznych, które zależą od jego stanowiska. Ponadto powstanie wówczas oczywiste pytanie o potrzebę istnienia organu, bez którego w sytuacjach kryzysowych trzeba nauczyć się obywać. Dlatego uważam, że przekładanie sesji rad gmin (powiatów) czy sejmików województw, w obecnej sytuacji, nie jest najlepszym pomysłem - stwierdził adiunkt UJ.

Gwarantem jawności także elektroniczna transmisja

Stefan Płażek zwrócił uwagę, że ustawa nie stawia kwestii dopuszczenia osobistej obecności publiczności na posiedzeniach rady jako warunku ważności podejmowanych uchwał. Gwarantem jawności działania organu i autentyczności jego uchwał jest bowiem również elektroniczna transmisja online.

Zobacz Relacja live: Koronawirus w Polsce i na świecie. Najnowsze dane o Covid-19.

- Jeśli poprzez nie budzące wątpliwości zapisy czy transmisje działań rady wiarygodność tych jej czynności będzie niepodważalna, to kwestia osobistej obecności publiczności nie powinna wpłynąć na ważność uchwał. Nie sądzę zresztą, by było obecnie wielu chętnych do takiej obecności - skomentował adwokat.

Odbycie posiedzenia z wykorzystaniem środków komunikacji na odległość uważa za dopuszczalne.

- „Osobista obecność” jest jedynie pewną konwencją, każda forma komunikacji międzyludzkiej odbywa się za pomocą fal (dźwiękowych, świetlnych), czemu zatem nie również radiowych/telewizyjnych/internetowych? - skwitował prof. Płażek.

Przewodniczący nie może zakazać wstępu publiczności?