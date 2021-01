SZPoN. Zbliża się cyfrowa rewolucja w urzędach

Opracowujemy i wdrażamy jednolity, ogólnopolski system umożliwiający pracę zdalną urzędnikom i naukę obywatelom - powiedział na poniedziałkowej (25 stycznia) konferencji prasowej Marek Zagórski, szef Wydziału Promocji Polityki Cyfrowej w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. System ma być dostępny już we wrześniu, a to - jak powiedział Zagórski - oznacza, że w nieodległej przyszłości e-wizyty w urzędzie staną się standardem.

SZPoN to nazwa systemu, który jeszcze w tym roku ma zrewolucjonizować funkcjonowanie urzędów.

Narzędzie będzie wykorzystywane w szeroko rozumianej administracji publicznej - zarówno w pracy urzędników, jak i w relacji urząd-obywatel.

Wśród adresatów rozwiązania są m.in. samorządy. - Chcemy być gotowi z systemem na wrzesień. Wcześniej samorządy będą go testowały. Proces trwa, o terminie testów będziemy informować - zapowiedział Zagórski.

Celem systemu SZPoN, który powstaje przy wsparciu Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, jest opracowanie i wdrożenie rozwiązania, które będzie umożliwiało urzędnikom pracę zdalną, a obywatelom wirtualną wizytę w urzędzie.

- U podstaw naszego myślenia była funkcjonalność związana z platformą e-learningową, która pozwoliłaby na szybkie przygotowywanie i publikowanie przez podmioty w administracji różnego kursów - wyjaśniał podczas konferencji Marek Zagórski.

- System będzie zawierał elementy związane z platformą do realizowania zdalnej edukacji. Docelowo SZPoN ma nie tylko ułatwić pracę urzędnikom, ale także usprawnić komunikację pomiędzy urzędnikami i obywatelami. Takiego rozwiązania - dedykowanego wprost administracji - nie ma. Będziemy je rozwijać i adoptować do jej potrzeb administracji, do poszczególnych urzędów i chcemy, by finalnie było ono zintegrowane z systemami, które są wykorzystywane obecnie - mówił Zagórski.

Jak zaznaczył, projekt ma być gotowy jeszcze w tym roku, a celem jest jego uruchomienie już we wrześniu.

Dwa moduły systemu

System SZPoN będzie składał się z dwóch podstawowych modułów. Przykładowe funkcja pierwszego modułu to: delegowanie zadań do osób, ustalanie i edycja terminu zadania, komentowanie zadań, tworzenie połączeń dla dwóch i więcej jednoczesnych urzędników wraz z określeniem typu: audiowizualny lub tekstowy, zapraszanie do połączenia współpracowników i osób spoza organizacji, generowanie adresu do połączenia, zamawianie połączenia przez użytkowników spoza organizacji (publicznie widoczne kalendarze umawiania połączeń dla użytkowników spoza organizacji) i wiele innych.

- Moduł pierwszy, poświęcony pracy zdalnej, nazwaliśmy "wirtualnym urzędem". To moduł, którego celem będzie integracja z istniejącymi programami pocztowymi, np. z Outlookiem. Chodzi o to, żeby to było narzędzie do pracy zdalnej - wykorzystywanej do komunikacji pomiędzy urzędnikami, ale również do komunikacji z obywatelami. Dzięki zastosowaniu własnych rozwiązań kryptograficznych podniesiemy poziom bezpieczeństwa tej komunikacji, wdrażając e-wizytę w urzędzie jako standard - mówił Zagórski.

Drugi moduł to moduł do zdalnej nauki, którego celem jest tworzenie organizacji szkoleń urzędników. Będzie umożliwiał m.in. tworzenie i edycję kursów, komunikację na żywo, grywalizację, planowanie wydarzeń live, tworzenie i edycję ankiet oraz testów.