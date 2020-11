Wszystkie urzędy przechodzą na pracę zdalną. Ale nie bez reszty

Dlatego głównym tematem sobotniego spotkania było ustalenie trybu pracy administracji samorządowej w najbliższych tygodniach. Efektem powinno być rozporządzenie wprowadzające w administracji pracę zdalną jako standard, ale z możliwością przejścia poszczególnych urzędów gmin i starostw powiatowych na tryb pracy hybrydowej. Innymi słowy: generalną zasadą będzie praca zdalna dla wszystkich pracowników - z wyłączeniem tych, którzy muszą wykonywać zadania kluczowe z punktu widzenia obywateli bezpośrednio na miejscu.

- Zależało nam, by rozdzielić w rozporządzeniu administrację rządową od samorządowej i by przepisy były elastyczne. Na pewno 3 listopada będzie w urzędach dniem innym niż do tej pory – podkreśla Porawski.

Ustalono, że w projekcie rozporządzenia znajdą się przepisy umożliwiające kierownikom jednostek samorządowych stosowanie szczególnych rozwiązań tam, gdzie to konieczne (np. pracy hybrydowej czy dwuzmianowej), by zapewnić mieszkańcom niezbędną, bieżącą obsługę. Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw w poniedziałek 2 listopada wieczorem i wejdzie w życie następnego dnia, prawdopodobnie na miesiąc.

Urzędy już po piątkowych zapowiedziach premiera podejmowały działania i analizy możliwości przejścia na prace zdalną. Ma ona obowiązywać do 4 grudnia.

Urzędnicy w domu, kontakt on-line

Nowe reguły oznaczają przede wszystkim to, że fizycznie w urzędach zjawi się mniej urzędników.

- Już po poniedziałkowych analizach w urzędzie zapadła decyzja, że prace zdalną świadczyć będzie ponad 100 pracowników. Ale poza tym pracujemy jak od kilku tygodni, nie zamykamy urzędu, ale mieszkańców prosimy o umówienie wizyty telefonicznie - mówi Rafał Łysy, rzecznik prasowy UM w Sosnowcu.

- Zmiany spowodują, że przy biurkach będzie pracowało ok. 30 proc. osób - z blisko 800 zatrudnionych. Mimo zwiększenia liczby urzędników wykonujących obowiązki w trybie zdalnym, żadna z komórek organizacyjnych nie pozostanie bez obsady urzędniczej. Praca zostanie zorganizowana tak, aby interesant mógł załatwić sprawę w każdym z naszych wydziałów – informuje Łukasz Jucha z gabinetu marszałka woj. zachodniopomorskiego.

Jak dodaje, wytyczne i szczegóły co do nowej formy pracy w urzędzie są w trakcie dopracowywania.

- Od 3 października br. praca w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego była prowadzona naprzemiennie w trybie rotacyjnym (tydzień na tydzień) - przy zachowaniu 50 proc. obsady w urzędzie. Wynikało to z gwałtownego wzrostu liczby zakażonych i zakwalifikowania Szczecina do tzw. żółtej strefy – przypomina.

W Urzędzie Miasta we Włocławku pracę zdalną wcielano w życie już od marca - w różnej skali. Do końca października około 20 pracowników włocławskiego magistratu wykonywało pracę zdalnie/hybrydowo.

- Można domniemywać, iż procent ten zwiększy się w kolejnych dniach – informuje Aleksandra Bartoszewska z Wydziału Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej UM we Włocławku. - Po 3 listopada będziemy starali się utrzymać dotychczasowy poziom i sposób obsługi, z zachowaniem wszelkich obostrzeń sanitarnych. Wszystko jednak zależy od ewentualnych zmian rozporządzenia w sprawie ustanowienia ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

W Ełku dla mieszkańców i urzędników niewiele się od wtorku zmieni. Praca zdalna, na tych stanowiskach gdzie to możliwe, wprowadzana jest tamtejszym Urzędzie Miasta od tygodnia.

- Informujemy mieszkańców, by sprawy załatwiać online. Oczywiście sprawami pilnymi - po wcześniejszym umówieniu telefonicznym - zajmują się na miejscu zespoły, które się wymieniają i nie mają z sobą kontaktu. Mieszkańca, który zmuszony jest do osobistego stawiennictwa, instruujemy, jakie dokumenty trzeba przynieść, gdzie czekać... Zatem zadania administracyjne są realizowane, ale tak, by jak najlepiej chronić zdrowie mieszkańców i urzędników – podkreśla Tomasz Andrukiewicz, prezydent Ełku.

A jak radzi sobie krakowski samorząd?

- Decyzja premiera nie zmienia niczego w pracy Urzędu Miasta Krakowa, który już 14 października ograniczył bezpośrednią obsługę mieszkańców – informuje Moniki Chylaszek, dyrektor Wydziału Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Krakowa. - Ci pracownicy, którzy mogą swe zadania wykonywać zdalnie, pozostają na pracy zdalnej. Pracownicy, których obecność jest niezbędna stacjonarnie, pracują w trybie rotacyjnym, by zmniejszyć ryzyko zakażenia współpracowników.

Krakowski magistrat przede wszystkim zachęca mieszkańców do załatwiania spraw urzędowych przez internet.

- Na stronach miasta oraz BIP jest dostępny spis procedur, które można załatwić zdalnie. Ruszyła także kampania zachęcająca do załatwiania spraw przez e-urząd. Można także korzystać z paczkomatu, aby dostarczyć lub odebrać dokumenty urzędowe. W przypadkach, gdy niezbędne jest osobiste stawiennictwo (odbiór dowodu osobistego, sprawy związane z rejestracją zgonów, itp.), cały czas można umawiać się telefonicznie na wizytę w urzędzie - precyzuje Chylaszek.

W wodzisławskim magistracie praca zdalna jest także dość mocno już obecna w komórkach, gdzie to możliwe ze względu na rodzaj spraw i możliwości sprzętowe.

- Urząd jest zamknięty dla mieszkańców - z pewnymi wyjątkami. Nie da się bowiem funkcjonować bez urzędu stanu cywilnego, wydziału spraw obywatelskich ani prowadzić zdalnie całej obsługi podatkowej czy innych pilnych kwestii wymagających pisemnych administracyjnych decyzji – mówi Mieczysław Kieca, prezydent Wodzisławia Śląskiego.

I tym razem samorządowcy zdecydowali się częściowo na system pracy hybrydowej; pracownicy, którzy pozostali w pracy stacjonarnej, są rozdzieleni (a tymczasowe biura zaadoptowano także miejsca w innych obiektach należących do miasta).

- Chodzi o to, by pracowała jedna osoba w biurze, a jeśli to niemożliwe - by stanowiska były oddzielane. Wprowadziliśmy pracę w systemie dwuzmianowym – wyjaśnia Mieczysław Kieca.

Od początku drugiej fali pandemii, zgodnie z rządowymi zaleceniami, analizuje się w urzędzie, kto może pracować zdalnie. Jak dodaje Kieca, przy pracy zdalnej doszły kwestie jak teleinformatyczne zabezpieczenia serwerów, licencji oprogramowania.

- Z tym sobie poradziliśmy – zapewnia samorządowiec. - Będziemy zwiększać elektroniczny obieg dokumentów, by dostęp do dokumentów wrażliwy był możliwy przez internet. Usprawniamy cały system dodaje.

Urzędnik a praca zdalna - na zawsze?

Jak podkreślają włodarze i przedstawiciele urzędów, praca zdalna nie jest czymś nowym dla urzędników.

Do końca października pracą zdalną objętych było około 25 proc. pracowników Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach i całkowitego zamknięcia urzędu tamtejsze władze nie planują.

- To praca wymienna. Część pracowników pracuje zdalnie w ciągu jednego tygodnia, następnego - inni. Obecnie kontakt z mieszkańcami odbywa się przez telefon i e-mail. Pomaga też w tym całkowicie nowa strona internetowa. Z urzędnikami można się umawiać telefonicznie i sprawy można także załatwiać bezpośrednio w budynkach Urzędu Miejskiego. Czy zmieni się cos w tym zakresie? Będziemy wiedzieć więcej, kiedy pojawi się rozporządzenie – mówi Adrian Blondzik z biura prasowego UM w Świętochłowicach.

Przypomnijmy, że na prace zdalną przechodziły urzędy w czasie pierwszej fali pandemii.

Czytaj też: Koronawirus zamyka drzwi urzędów. "Korzystajcie z ePUAP"

- Mieliśmy już pracę zdalną przy pierwszej fali pandemii. Staraliśmy się wtedy, by osoby postronne jak najmniej odczuwały ograniczenia z tym związane. Wydaliśmy instrukcję, swego rodzaju samouczek dla mieszkańców tłumaczący, jak wiele spraw można załatwić drogą elektroniczną. Mieszkańcy korzystają z tych wskazówek albo dzwonią do urzędu. Z jednej strony nauczyli się bowiem korzystania z administracji on-line, a z drugiej - wciąż boją się o zdrowie i starają się ograniczać wizyty w urzędach do minimum – mówi Rafał Łysy, rzecznik prasowy UM w Sosnowcu.

- Na pewno radzimy sobie lepiej z pracą zdalną teraz niż na wiosnę, choć to wciąż trudne zadanie – dodaje też Mieczysław Kieca, prezydent Wodzisławia Śląskiego. Chodzi m.in. o kwestię sprzętu, oprogramowania np. do wideokonferencji, ale także osobistych sytuacji zatrudnionych w urzędzie.

- Problemy pojawiły się ze sprzętem u pracowników mających dzieci w wieku szkolnym i wykorzystujących komputery do e-nauki. Dlatego też naczelnicy, ustalając zmianowy czas pracy, brali pod uwagę sytuację rodzinną pracowników – kontynuuje prezydent.

Na problemy i wyzwania zwraca też uwagę prezydent Ełku.

- Na początku zdarzały się problemy np. ze słabym łączem internetowym, ale urzędnicy i naczelnicy wypracowali system komunikacji, przekazywania zadań do realizacji na dany dzień – wskazuje Tomasz Andrukiewicz.

Jego zdaniem administracja mimo wszystko nie jest branżą, która w całości mogłaby się przenieść na pracę zdalną.

– To jednak spore utrudnienie. Pamiętajmy o jej służebnej roli wobec mieszkańców; administracja samorządowa bazuje na kontakcie z mieszkańcami. Jako społeczeństwo też mamy taka mentalność, by sprawy urzędowe załatwiać osobiście – komentuje prezydent Ełku.

Choć początki nie były łatwe, nauka w urzędach nie poszła jednak w las.

- Nauczyliśmy się tej pracy zdalnej. Okazało się, że mamy narzędzia, oprogramowania, ale z nich wcześniej nie korzystaliśmy, bo nie było takiej potrzeby. Praca zdalna nauczyła nas także innej organizacji pracy administracji, stała się ona bardziej elastyczna. Oczywiście trudno generalizować bo samorządy są różne, trzeba rozwiązania dopasować do lokalnych potrzeb i możliwości. To, co udaje się w Warszawie czy w Poznaniu, z powodów technicznych nie uda się w małych miejscowościach. Ale ta elastyczność się nam podoba - twierdzi Andrzej Porawski.

Brakuje wciąż ustawowych przepisów regulujących pracę zdalną.

- Mam nadzieję, że odpowiednie regulacje dotyczące pracy zdalnej znajdą się w Kodeksie pracy, bo cały czas mamy tam tylko przepisy dotyczącej telepracy. A to nie to samo... – przypomina Mieczysław Kieca.

A czy urzędnicy polubili pracę zdalną?

- To tak, jak z każdą grupą zawodową: preferencje zależą od indywidualnej sytuacji. Osoby mające małe dzieci w domu wolałby pracować w biurze, innym praca zdalna bardzo pasuje. Pamiętajmy, że pracownik zdalny wypełnia kartę pracy, z której jest rozliczany przez przełożonego. Czas pracy mamy jasno zapisany – tłumaczy rzecznik sosnowieckiego magistratu.