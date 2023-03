230 tys. Polaków dostanie powołanie. Kwalifikacja wojskowa 2023 rusza już za kilka tygodni

Powołania do komisji wojskowych otrzyma w 2023 r. około 230 tys. osób (fot. MSWiA)

Niebawem, bo po Wielkanocy rozpocznie się kwalifikacja wojskowa 2023. Pierwotnie miała wystartować 3 kwietnia. Termin zmieniono m.in. ze względu na kolizję z egzaminami maturalnymi.

Kwalifikacja wojskowa 2023 zostanie wydłużona do 66 dni roboczych.

Rozpocznie się później niż pierwotnie planowano. Pierwsze komisje rozpoczną pracę tuż po Świętach Wielkanocnych.

Tylko w 2023 r. przed komisjami lekarskimi ma stanąć około 230 tys. osób.

Nie 3 kwietnia, jak planowano pierwotnie, a 17 kwietnia - rozpocznie się tegoroczna kwalifikacja wojskowa. Zakończy się zaś nie 30 czerwca, a 21 lipca. W tym okresie do kwalifikacji wojskowej ma się stawić około 230 tys. osób.

Ramy czasowe kwalifikacji rozpoczynają się po okresie Świąt Wielkanocnych i zostały wydłużone z uwagi na przypadające w tym czasie egzaminy maturalne, a także kierowane wnioski wojewodów.

Kogo czeka stawiennictwo w komisji lekarskiej?

Kwalifikacja wojskowa 2023 zostanie ogłoszona 31 marca. Wówczas - zgodnie z obecnym brzmieniem projektu rozporządzenia - do stawienia się do kwalifikacji wojskowej MON wezwie:

1) mężczyzn urodzonych w 2004 r.;

2) mężczyzn urodzonych w latach 1999–2003, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;

3) osoby, które w latach 2021 i 2022:

a) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby

wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

b) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności

4) kobiety urodzone w latach 1999-2004 posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej oraz kobiety, pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2022/2023 kończą studia na kierunkach lub kończą naukę w zawodach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny; (w tej sprawie zostanie wydane rozporządzenie przyp. red.)

5) osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Każda komisja musi przebadać 30 osób dziennie

Jak już wspomniano, do komisji lekarskich zostanie wezwanych około 230 tys. osób. Długość kwalifikacji wojskowej ustalono zatem na 66 dni roboczych (bez 2 maja - po święcie pracy i 9 czerwca - po Bożym Ciele). Zakłada się powstanie około 390 powiatowych komisji lekarskich.

Oznacza to zatem, że każda z nich będzie musiała "obsłużyć" około 30 osób dziennie z uwzględnieniem jednoczesnej pracy nie więcej niż 2-3 komisji realizujących zadania na terenie administrowanym przez jedno wojskowe centrum rekrutacji.

