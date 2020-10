Spadki zainteresowania rezerwacjami było widać już w tygodniu poprzedzającym wprowadzenie restrykcji.

Kolejne rekordy zachorowań i zapowiedź ograniczeń natychmiast odbiły się na liczbie rezerwacji - tydzień do tygodnia zanotowano spadek o ponad 30 proc.

Branża alarmuje: mały lockdown dobije hotelarzy.

Sytuacja w branży turystycznej jest dramatyczna, a kolejne obostrzenia jeszcze bardziej ten stan pogłębiają. Restrykcje powodują, że hotelarze i właściciele obiektów noclegowych jeszcze przed wprowadzeniem obostrzeń zaczęli notować straty. Nie bez wpływu na tę sytuację jest też obawa potencjalnych klientów.

- Po 10 października było jeszcze gorzej. Mieliśmy aż 43 proc. mniej rezerwacji, niż w końcówce września - mówi Natalia Jaworska, ekspert platformy Noclegi.pl. - Mówimy zarówno o rezerwacjach bieżących, jak i tych na późniejsze terminy, świąteczne i sylwestrowe. Na sam październik rok do roku liczba rezerwacji spadła o ponad połowę - dodaje.

Małe zainteresowanie wyjazdami widać szczególnie w miejscach, które tradycyjnie były oblegane jesienią i zimą. W Zakopanem po 10 października liczba rezerwacji zmniejszyła się aż o 63 proc. w stosunku do końcówki września, zaś w Krakowie o 70 proc. Spadła też liczba samych wyszukiwań noclegów.

- Najwyraźniej ogólna niepewność spowodowała, że myślenie o wyjazdach i wypoczynku zeszły na dalszy plan. Liczba wyszukiwań noclegów zmniejszyła się dramatycznie w większości polskich miejscowości. W niektórych nawet o 80 proc. - mówi Jaworska. - Jeśli jednak decydujemy się na wyjazd to raczej już teraz rezerwujemy terminy świąteczne i sylwestrowe, albo nawet wakacje 2021 - dodaje i podkreśla, że nastroje w branży są coraz gorsze.

Co prawda rządowe wsparcie w postaci Tarczy 5.0 dla turystyki oznacza czasowe zwolnienie z płacenia składek ZUS czy świadczenie postojowe, ale dla wielu to będzie za mało, żeby utrzymać się na rynku. Wnioskującym o to świadczenie mogą być osoby, które wypracowały przychód niższy co najmniej o 75 proc. w stosunku do uzyskanego w tym samym miesiącu w 2019 r. Dla wielu oznacza to możliwość uniknięcia natychmiastowego bankructwa, ale nie odzyskanie stabilności biznesu. Tym bardziej, że nie wszyscy będą mogli skorzystać z tego programu.

- Właściciele obiektów noclegowych muszą dziś zmierzyć się z trudną rzeczywistością, optymalizują lub redukują koszty, szukają rozwiązań, które pomogą im przetrwać. Przez chwilę takim ratunkiem była organizacja wesel i wszelkiego typu imprez okolicznościowych, ale i tu wracają ograniczenia - mówi ekspertka platformy.

Ci, którzy mają wypracowane zapasy w poprzednich dobrych sezonach, stawiają na jeszcze lepsze dostosowanie obiektów do wymogów reżimu sanitarnego, promowanie wykorzystania bonu turystycznego oraz podniesienie standardu domków czy apartamentów, które w czasach dystansu społecznego zyskały na popularności.