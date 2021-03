Gdańsk oferuje preferencyjne czynsze przedsiębiorcom poszkodowanym przez pandemię

Jak informuje gdański ratusz w ramach pomocy dla przedsiębiorców, których przychody spadły względem ubiegłego roku za sprawą sytuacji pandemicznej oraz utrzymujących się obostrzeń najemcy gminnych lokali użytkowych oraz dzierżawcy nieruchomości gminnych skorzystać mogą z czasowego obniżenia wysokości czynszu. Urząd przypomina, że przedsiębiorcy wynajmujący lokale gminne oraz dzierżawcy nieruchomości, takie wsparcie otrzymali kilkukrotnie w roku ubiegłym.

Tym razem pomoc mają otrzymać ci, których obroty z tytułu prowadzonej działalności w lutym 2021 r., okazały się niższe w porównaniu do lutego 2020 r. (jeśli najemca nie uzyskał przychodów w lutym 2020 r., to do porównania przyjmuje się przychody pierwszego z kolejnych miesięcy, w którym je uzyskiwał). Jeśli spadek ten wyniósł ponad 60 proc, to czynsz za marzec w ich przypadku wyniesie symboliczną złotówkę. Jeśli spadek wyniósł od 30 do 60 proc. to czynsz zostanie ograniczony o połowę. Jeśli spadek obrotów był mniejszy niż 30 proc., to samorządowa pomoc nie będzie udzielana.

Czytaj: Czynsz za 1 zł dla gastronomii i branży fitness w Łodzi

Jak przypomina ratusz termin składania wniosków o obniżkę czynszów upływa 31 marca 2021 r.