Kierowcy taksówek i firm przewozowych pod lupą. Liczne naruszenia przepisów

Urząd Miasta st. Warszawy we współpracy z Policją, Strażą Graniczną, Inspekcją Handlową, Urzędem Kontroli Skarbowej i Inspekcją Transportu Drogowego sprawdził legalność pracy przewoźników. Skontrolowano kierowców prowadzących przewóz samochodami osobowymi i taksówkami w I półroczu 2022.

Sprawdzano legalność prowadzenia przewozu oraz przestrzeganie przepisów obowiązujących przewoźników podczas wykonywania transportu drogowego. W sumie urzędnicy i służby mundurowe wykonali 462 kontrole i wykryły 169 nieprawidłowości.

Najpoważniejsze naruszenia przepisów w przewozie samochodami osobowymi i taksówkami:

- transport drogowy osób bez licencji – podszywanie się pod warszawskie taksówki (82 przypadki),



- zlecanie przez pośrednika przy przewozie osób transportu przedsiębiorcom, którzy nie posiadali wymaganej licencji „TAXI" (83 przypadki),

- legitymowanie się fałszywym prawem jazdy (6 kierowców - obcokrajowców),

- brak uprawnień do kierowania pojazdami (9 kierowców),

- wykonywanie transportu pod wpływem środków odurzających (1 kierowca),

- wykonywanie transportu pod wpływem alkoholu (2 kierowców),

- przewóz bez badań lekarskich i psychologicznych (101 kierowców).

Kierowcy naruszyli przepisy na prawie 5,7 mln zł

- Podczas kontroli na drodze stwierdzono naruszenia wynikające z ustawy o transporcie drogowym na kwotę 5 675 800 zł. Dodać jednak trzeba, że suma kar pieniężnych nałożonych podczas jednej kontroli nie może przekroczyć kwoty 12 tys. zł. Kary administracyjne nakłada Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego – informuje Jakub Leduchowski, zastępca rzecznika prasowego UM st. Warszawy.

143 kierowców, co do których wyszło na jaw, że podszywają się pod przewóz taxi, sprawdzono pod kątem stosowania przepisów Prawa o ruchu drogowym. Okazało się, że 32 prowadzących nie miało uprawnień do kierowania, 23 (obcokrajowców) legitymowało się fałszywym prawem jazdy, a dwóch kierowców było poszukiwanych. Odholowano 25 pojazdów, a 32 dowody rejestracyjne zatrzymano. Poza tym ujawniono też inne naruszenia, w związku z którymi Straż Graniczna zatrzymało 9 kierowców.

- Dobrze jest pamiętać, by wsiadając do taksówki zwracać uwagę czy pojazd posiada lampę na dachu z napisem „TAXI" wymaganą w przypadku licencjonowanych taksówek oraz czy wewnątrz pojazdu – w widocznym miejscu, znajduje się specjalny identyfikator z danymi kierowcy (imieniem, nazwiskiem i zdjęciem) oraz terminem ważności – przypomina Jakub Leduchowski.

Tego rodzaju zmasowane kontrole w Warszawie to nie nowość. Wiosną minionego roku informowaliśmy, że w I kwartale 2021 r. przeprowadzono 267 kontroli, z czego w 119 przypadkach doszukano się nieprawidłowości.