Małe i średnie firmy zamiast górnictwa. Śląsk przed wielką szansą

- W ostatnich dwóch latach polscy średni, mali i mikroprzedsiębiorcy w KSSE otrzymali większą ilość decyzji o wsparciu inwestycji niż zagraniczne przedsiębiorstwa, również przewyższają ich pod względem zaangażowania kapitałowego - mówi Janusz Michałek, prezes KSSE.

W 2022 r. zarząd Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej wydał 78 decyzji o wsparciu nowych projektów wartych blisko 2,3 mld zł.

Program "KSSE w każdej gminie" ma zachęcać lokalne przedsiębiorstwa do zainwestowania na terenie Strefy.

W najbliższych latach do regionu napłyną środki m.in. z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, funduszu Coal region in transition i innych programów. To wielka szansa dla województwa śląskiego i KSSE.

- Chcemy dotrzeć do każdego samorządu w woj. śląskim. Wszystkim średnim, małym i mikroprzedsiębiorstwom chcemy pokazać, że Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna (KSSE) jest również dla nich, że mechanizm Polska Strefa Inwestycji jest nie tylko dla tych największych inwestorów, którzy mają zespoły doradców. Poprzez kontakt z gminą i poprzez spotkania z wójtem, burmistrzem i prezydentem chcemy przekonać przedsiębiorców, aby spróbowali sięgnąć po mechanizm Polskiej Strefy Inwestycji i uzyskali decyzję o wsparciu - mówi Janusz Michałek, prezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Strefy ekonomiczne są także dla małych firm i mikroprzedsiębiorstw

Informuje, że w ostatnich dwóch latach polscy średni, mali i mikroprzedsiębiorcy w KSSE otrzymali większą ilość decyzji o wsparciu inwestycji niż zagraniczne przedsiębiorstwa; również przewyższają ich pod względem zaangażowania kapitałowego.

- To pokazuje, że polscy przedsiębiorcy uwierzyli w specjalne strefy ekonomiczne - ocenia Janusz Michałek.

Zwraca uwagę, że taka sytuacja wydarzyła się po raz pierwszy w 25-letniej historii KSSE.

W 2022 r. zarząd Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej wydał 78 decyzji o wsparciu nowych projektów wartych blisko 2,3 mld zł. Spośród 78 nowych decyzji o wsparciu, 49 przedsięwzięć (63 proc.) to projekty firm z polskim kapitałem, a 48 (62 proc.) dotyczy wsparcia dla mikro-, małych i średnich firm. W 2021 r. Strefa wydała rekordowe 102 decyzje o wsparciu inwestycji wartych 5,35 mld zł. Co roku w KSSE powstaje kilka tysięcy miejsc pracy, a w otoczeniu jest to kilkanaście tysięcy miejsc pracy.

Balast można zamienić na sukces. Potencjał jest duży

Nie brak jednak opinii, że inne regiony wyprzedziły województwo śląskie pod względem ilości przyciąganego kapitału. Janusz Michałek odpowiada, że województwo śląskie wciąż ma wielki balast transformacji energetycznej i górniczej. Zaznacza, że można to zamienić na sukces, ponieważ bezpośrednio w samym górnictwie węgla kamiennego w woj. śląskim pracuje kilkadziesiąt tysięcy osób, a dodając do tego firmy z otoczenia górniczego, to otrzymujemy kilkaset tysięcy osób. Ten potencjał może zostać zagospodarowany m.in. przez inwestorów z KSSE. Ta przemiana powinna dokonywać się jednak nie rewolucyjnie, a ewolucyjnie.

- W najbliższych kilku latach do regionu napłyną środki m.in. z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, funduszu Coal region in transition i innych programów. To wielka szansa dla województwa śląskiego i KSSE, będziemy gonić najlepsze regiony nie tylko w Polsce, ale i w Europie, i na świecie - dodaje Janusz Michałek.

Przypomina, że w 2022 r. KSSE po raz trzeci z rzędu została ogłoszona najlepszą strefą ekonomiczną w Europie, a po raz pierwszy - trzecią na świecie w rankingu Financial Times - fDi's Global Free Zones of the Year 2022.

- Ten region ma potencjał nie tylko jeśli chodzi o infrastrukturę i tereny, ale ma także skarb, jakim są ludzie, w tym świetnie wykształcona młodzież. Tutaj jest stokilkadziesiąt tysięcy młodych ludzi, którzy się uczą i musimy wszystko zrobić, żeby oni chcieli tu zostać i tu chcieli pracować i mieszkać - podkreśla Janusz Michałek.

Pomost zwany "Programem dla Śląska". Oczekiwana zmiana gospodarcza

Kołem zamachowym dla regionu miał być "Program dla Śląska", ale nawet ze środowisk bliskich rządowi słychać, że jego realizacja mogłaby przebiegać lepiej. Janusz Michałek przypomina, że prezydent Andrzej Duda w styczniu 2023 r. podpisał ustawę ws. powołania spółki Fundusz Transformacji Woj. Śląskiego. Celem działania funduszu ma być wspieranie procesu transformacji woj. śląskiego oraz innych podmiotów w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom wygaszania działalności gospodarczej, w tym działalności wydobywczej węgla kamiennego, występującym na terytorium woj. śląskiego lub poza jego terytorium.

- To kolejny krok, którzy przyśpieszy transformację - zapowiada Janusz Michałek.

Przypomina, że wkrótce ma zacząć się budowa fabryki polskiego samochodu elektrycznego Izera w Jaworznie, jest wiele ciekawych projektów związanych z modernizacją śląska i tworzeniem energetyki przyszłości.

- Program dla Śląska to jest pomost do dziesiątków programów, które realizujemy w spółkach Skarbu Państwa i samorządach - zaznacza Janusz Michałek.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.