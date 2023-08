Mniej turystów w polskich kurortach. Tak wyglądał wakacyjny lipiec

W lipcu w popularnych polskich miejscowościach turystycznych było na ogół mniej wczasowiczów i turystów niż w 2022 r. Do tego decydowali się na krótsze niż dotąd pobyty i często unikali jedzenia w restauracjach - mimo że usługi turystyczne w Polsce przestały gwałtownie drożeć.

Z podawanych przez różne instytucje danych wynika, że w lipcu w polskich kurortach było dużo mniej gości. Choć nie we wszystkich, bo niektóre zanotowały wzrost liczby turystów.

Największy spadek był w miejscowościach nadmorskich, choć w Trójmieście okazał się on dużo mniejszy niż na pozostałej części wybrzeża.

Turyści w Polsce wybierają dużo krótsze niż dotąd pobyty i później dokonują rezerwacji. Nie pomogło nawet to, że w wielu miejscach ceny noclegów czy posiłków w restauracjach w tym sezonie nie wzrosły, a w niektórych przypadkach nawet się obniżyły.

Według jednego z najpopularniejszych w Polsce turystycznych portali rezerwacyjnych, Nocowanie.pl, liczba rezerwacji noclegów w naszym kraju na wakacyjne miesiące była pod koniec lipca o 33 proc. niższa niż w tym samym okresie zeszłego roku. Choć trzeba dodać, że na sierpień rezerwacji jest więcej niż na lipiec.

Z badania firmy Selectivv, przeprowadzonego na podstawie danych logowania telefonów komórkowych podczas trzech pierwszych tygodni tegorocznych wakacji, wynika, że największe spadki ruchu turystycznego dotknęły miejscowości nadmorskich. W tym badaniu, które nie uwzględniało gości z zagranicy, wzięto pod uwagę dane z 268 gmin górskich i nadmorskich oraz mazurskich.

Jakie są jego rezultaty? Nad polskim morzem liczba wczasowiczów i turystów spadła o 8 proc. (w porównaniu z zeszłym rokiem), w polskich górach o 5 proc., a na Mazurach o 3 proc.

Obłożenie hoteli na Pomorzu spadło aż o 20-25 procent, z wyjątkiem Trójmiasta

Potwierdzają to dane podawane przez samą branżę turystyczną. Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna poinformowała, że w pasie nadmorskim tego regionu w pierwszych tygodniach wakacji obłożenie obiektów noclegowych było o 20-25 proc. niższe niż w analogicznym czasie 2022 roku i wynosiło średnio 60-65 proc. Choć w samym Trójmieście ten spadek było dużo niższy - o 5-10 proc.

Z kolei jak podała Północna Izba Gospodarcza ze Szczecina (zrzeszająca także firmy turystyczne), w położonych nad morzem hotelach w woj. zachodniopomorskim obłożenie w lipcu też było niższe niż w zeszłym roku, mniejsze nawet niż w pandemicznym 2021 roku.

- Widzimy, że jest mniej ludzi. To jest widoczne w hotelach, w kawiarniach - mówi Karolina Sadka z Trofea Hotel Międzyzdroje.

- Mieliśmy sygnały od hotelarzy i restauratorów, że w te wakacje mają o 20-30 proc. mniej gości niż w zeszłym roku - podaje Eliza Mordal, rzecznik Urzędu Miasta i Gminy Ustka.

W Ustce w te wakacje mocno spadło obłożenie hoteli (Fot. UMiG Ustka)

Mniej turystów także na Mazurach i w górach. Ale nie wszystkim ubyło

Ale podobne głosy można usłyszeć też w popularnych miejscowościach turystycznych z innych części kraju. - Wśród naszych przedsiębiorców turystycznych jest odczucie, że turystów w te wakacje jest u nas mniej - informuje Natalia Wrzosek z referatu promocji Urzędu Miasta i Gminy Mikołajki.

W lipcu ruch turystyczny był mniejszy niż w tym samym miesiącu zeszłego roku także w Zakopanem i na Podhalu. Choć tam spowodowane to było głównie gorszą pogodą, a najbardziej ubyło najmniej zamożnych turystów, wybierających najtańsze kwatery.

- W przypadku takich kwater jest dużo gorzej niż w zeszłym roku. W pozostałych segmentach poziom obłożenia jest satysfakcjonujący - mówi Karol Wagner, menedżer ze spółki hotelarskiej DOMS i członek zarządu Tatrzańskiej Izby Gospodarczej. Choć przyznaje, że sporo krajowych gości ubyło też w najdroższych obiektach noclegowych, ale w ich przypadku ten ubytek został zrekompensowany większą niż w zeszłym roku liczbą gości zagranicznych - z zachodniej Europy i Bliskiego Wschodu.

Krupówki w Zakopanem (Fot. zakopane.pl)

Warto dodać, że ten spadkowy trend nie objął wszystkich popularnych miejscowości turystycznych. Przykładowo, lipcowe wpływy z opłaty uzdrowiskowej w Świnoujściu wskazują, że w tej miejscowości turystów i wczasowiczów w pierwszym miesiącu wakacji było więcej niż w analogicznym okresie zeszłego roku.

Podobnie jest w przypadku Ustki, choć tam wielu hotelarzy i restauratorów narzeka na mniejsze obłożenie niż w zeszłym roku. Jak to jedno z drugim pogodzić? Magdalena Węgrowicz, wicedyrektor Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, ma wyjaśnienie tej zagadki.

Jak mówi, by móc skorzystać z bonu turystycznego, obiekty noclegowe musiały być oficjalnie zarejestrowane. To sprawiło, że wiele obiektów działających dotąd w szarej strefie i nie ujmowanych w turystycznych statystykach zalegalizowało się, a w ślad za tym zaczęło pobierać od swoich gości opłatę uzdrowiskową. A do tego, funkcjonując już oficjalnie, zaczęło w większym niż dotąd stopniu konkurować z innymi i „podbierać” im wczasowiczów.

Ponadto w wielu polskich kurortach cały czas przybywa obiektów noclegowych (tak jest np. w Zakopanem), więc konkurencja o gości robi się tam coraz ostrzejsza.

Krótsze pobyty, późniejsze rezerwacje i gotowanie samemu

Mniejsza liczba turystów i większa niż dotąd konkurencja to niejedyne nowe trendy w polskich kurortach. Kolejne nowe zjawiska to dużo krótsze niż w poprzednich latach pobyty, dużo późniejsze (na ostatnią chwilę) rezerwacje i to, że wielu turystów rezygnuje z posiłków w restauracjach, barach i innych punktach gastronomicznych lub rzadziej na nie się decyduje. A zamiast tego szuka noclegów w obiektach, gdzie można sobie ugotować coś samemu.

Według portalu Nocowanie.pl średnia długość rezerwacji dokonywanych w Polsce w lipcu i sierpniu to 3,6 doby hotelowej, a w ostatnich dwóch tygodniach lipca jeszcze mniej - 2,9 doby.

- Mamy mniej niż dotąd pobytów długoterminowych, a więcej krótkoterminowych, w tym tylko na weekendy - mówi Natalia Wrzosek z Urzędu Miasta i Gminy Mikołajki. - Wiele osób szuka też noclegów poza centrum Mikołajek, gdzieś na obrzeżach i w okolicznych miejscowościach, gdzie jest taniej.

Podobnie jest nad morzem i w górach, gdzie zamiast na tydzień czy dwa, turyści przyjeżdżają dziś często tylko na 3-4 dni. - Pobyty są coraz krótsze i coraz bardziej uzależnione od pogody - relacjonuje Magdalena Węgrowicz z Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.

To przekłada się też na późniejsze niż dotąd rezerwacje. Wielu turystów robi to dziś na ostatnią chwilę, sprawdzając pogodę na najbliższe dni i uwzględniając także, czy w danym miejscu będą w tym czasie jakieś atrakcyjne wydarzenia.

Kolejny powszechny trend to oszczędzanie na jedzeniu w restauracjach i innych punktach gastronomicznych. - W takich miejscach w te wakacje jest u nas dużo mniej gości niż w poprzednich latach - przyznaje burmistrz Karpacza, Radosław Jęcek.

Jeden z górskich szlaków koło Karpacza, gdzie sezon rusza na dobre dopiero w połowie lipca (Fot. UM Karpacz)

W Mikołajkach jest podobnie, a turyści zamiast jeść „na mieście”, szukają obiektów noclegowych, w których mogą sobie sami coś ugotować. To zjawisko widać też w Zakopanem, choć tam w ostatnich dniach znów wróciły kolejki do restauracji na Krupówkach.

Ceny zastopowały, a gdzieniegdzie nawet się obniżyły

Najważniejsze wydaje się jednak, że przedsiębiorcy turystyczni, dostrzegając spadek liczby gości, zaczęli wyhamowywać wzrost cen swoich usług, a wielu z nich z tego powodu w ogóle ich nie podniosło. W Mikołajkach ceny w restauracjach wzrosły w tym sezonie nie więcej niż o 15 proc., ale niektóre tamtejsze punkty gastronomiczne zdecydowały się w ogóle nie podnosić cen. Nie zwiększyły się też ceny czarterów jachtów.

Gdzieniegdzie nawet potaniało, np. w Zakopanem ceny były w lipcu niższe niż wczesną wiosną tego roku i zniknęło zjawisko polegające na tym, że w połowie lipca - gdy zaczynał się tam tzw. wysoki sezon i z tygodnia na tydzień przybywało turystów - ceny też rosły z tygodnia na tydzień.

- Sprawdziłem dokładnie ceny w Mielnie, Kołobrzegu, Międzyzdrojach czy w Świnoujściu i nie ma mowy o tym, by były one radykalnie podwyższone w porównaniu z rokiem ubiegłym. Ceny usług hotelowych są nawet niższe niż przed rokiem - twierdzi Piotr Kośmider, prezes świnoujskiego oddziału Północnej Izby Gospodarczej. Niektóre hotele częściej stosują duże obniżki cen, gdy mają mniej gości niż się spodziewały. Tak dzieje się m.in. w Zakopanem.

- Koszty w branży hotelarskiej i turystycznej wzrosły w ostatnim roku w naszym regionie o 34 proc. - mówi Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej. - Ale to nie ma przełożenia na ich ceny. Mediana cen noclegów zwiększyła się u nas tylko o 8 proc. Choć oczywiście wciąż zdarzają się przedsiębiorcy, którzy nie dopasowują się do obecnej sytuacji rynkowej i szarżują z cenami.

Są też tacy, którzy mimo coraz większej konkurencji od lat nie podnoszą standardu swoich usług, a ceny mają wysokie, jak na to, co oferują. Ale właśnie u nich wczasowiczów i turystów ubywa najwięcej. I to oni najbardziej psioczą na gorszy sezon.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.