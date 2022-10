Najlepsza polska strefa ekonomiczna w trójce najlepszych na świecie

Pierwsi w Polsce, Europie i trzeci na świecie - tak działalność Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej ocenia ranking fDi Intelligence, instytutu badawczego Financial Times'a. W rankingu oceniono ponad 70 stref ekonomicznych na świecie. Polskę wyprzedzają konkurenci tylko z Dubaju i Chin. Rozmawiamy o tym z prezesem Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Januszem Michałkiem.

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna po raz trzeci z rzędu została ogłoszona najlepszą strefą ekonomiczną w Europie, a po raz pierwszy - trzecią na świecie w rankingu Financial Times - fDi's Global Free Zones of the Year 2022. KSSE wyróżniono także w kategorii wsparcia dla MŚP oraz w kategorii "Praktyki ESG".

Ranking Global Free Zones of the Year każdego roku wyróżnia strefy ekonomiczne z całego świata, które oferują najlepsze warunki inwestycyjne. Organizowany jest przez fDi Intelligence - specjalną agendę legendarnego wydawnictwa Financial Times, promującą inwestycje i rozwiązania dla rozwoju gospodarczego. KSSE została wyróżniona jako najlepsza strefa w Europie po raz szósty - poprzednio zdobywała ten tytuł w latach 2015-2017 oraz 2019 i 2021.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.