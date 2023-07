Obowiązkowe szkolenie wojskowe dla wszystkich przed 25. rokiem życia. Tego chcą przedsiębiorcy

Przed ukończeniem 25. roku życia każdy obywatel powinien odbyć powszechne przygotowanie obronne. To postulat zgłoszony przez Warsaw Enterprise Institute (WEI), think tank związany ze Związkiem Przedsiębiorców i Pracodawców.

Przed 5 laty Warsaw Enterprise Institute (WEI) opracował Strategię Bezpieczeństwa Polski. Od tego czasu sytuacja międzynarodowa, w tym bezpośrednie bezpieczeństwo Polski, zmieniła się zasadniczo.

Dlatego WEI wraz ze Związkiem Przedsiebiorców i Pracodawców, Forum Konsumentów i przy współpracy z Defence24 postanowiło zaktualizować całą Strategię, dopasowując ją do nowych wyzwań.

Strategia zakłada m.in., że po zakończeniu szkoły średniej lub w przypadku zakończenia nauki po 18. roku życia – ale przed ukończeniem 25. roku życia – każdy obywatel powinien odbyć powszechne przygotowanie obronne.

Skala zagrożenia pełnoskalowym atakiem na Polskę w najbliższych kilku latach została oceniona jako prawdopodobna, a najskuteczniejszym elementem jej zapobieżenia jest zbudowanie najmocniejszego z możliwych systemów odstraszania.

Proponowane obowiązkowe szkolenie miałoby oznaczać 2- lub 3-miesięczne kursy z podstaw strzelania, wykorzystywania łączności, medycyny pola walki, obsługi ppk, ppanc, umiejętności przetrwania, czy też w zależności od umiejętności – innych systemów (np. informatycznych, obsługi dronów itp.).

Polskie firmy muszą więcej pracować dla sektora obronności

Jakub Bińkowski, członek zarządu i dyrektor Departamentu Prawa i Legislacji Związku Przedsiębiorców i Pracodawców jest zdania, iż z punktu widzenia biznesu strategia bezpieczeństwa Polski powinna odpowiadać na dwie potrzeby.

– Pierwsza to potrzeba stabilności w bardzo dosłownym sensie wolności od napaści z zewnątrz. Nie wszystko jest od nas zależne, ale dla planowania inwestycji i rozwoju potrzebne jest poczucie prowadzenia biznesu w kraju generalnie bezpiecznym. Druga związana jest z lokalną produkcją – przykłady innych państw pokazują, że sektor zbrojeniowy stanowi bardzo istotny ośrodek innowacji, które potem mogą być wykorzystywane również w obszarach cywilnych. Dlatego ważne jest, by docelowo dążyć do możliwie największego udziału polskich firm w realizacji zamówień dla wojska – powiedział.

NATO i UE nie zagwarantują nam bezpieczeństwa, jeśli sami nie będziemy silni

– Przez lata silna była tendencja do outsourcowania bezpieczeństwa – wiara, że członkostwo w NATO i UE to lek na wszystkie zagrożenia – tłumaczy także dr Adam Eberhardt, dyrektor Centrum Studiów Strategicznych WEI. – Dziś jest dla wszystkich oczywistym, że głównym filarem naszego bezpieczeństwa powinny była własne zdolności w zakresie obrony.

Jego zdaniem w przypadku konfliktu zbrojnego sojusznicy pomogą nam, gdy będziemy silni i wiarygodni w zakresie odstraszania. Wśród innych rekomendacji WEI są także m.in. aktualizacja Strategii Bezpieczeństwa Narodowego, wprowadzenie Narodowego Przygotowania Obronnego, przyspieszenie szkolenia i odbudowy rezerw Sił Zbrojnych RP, czy militaryzacja gospodarki.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.