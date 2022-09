Pracowników urzędów marszałkowskich czeka rywalizacja w sporcie

To już szósta edycja Marszałkiady (fot. UMWL)

W sportowych zmaganiach Marszałkiady weźmie udział 10 województw. W sumie 150 osób - zawodniczek i zawodników - pracowników urzędów marszałkowskich.

W środę 28 września w Drzonkowie nastąpiło oficjalne otwarcie Marszałkiady.

To już VI edycja imprezy, której celem jest zachęcenie do aktywnego trybu życia w myśl zasady „w zdrowym ciele zdrowy duch” oraz integracja samorządów wojewódzkich w Polsce.

Swoje reprezentacje wystawiło dziesięć województw.

Zawodników powitała marszałek Elżbieta Anna Polak. - Witam najlepsze polskie regiony na świecie. Dziękuję, że po raz kolejny przyjechaliście do nas, do województwa lubuskiego, że zaufaliście nam. Mam nadzieję, że Lubuskie tym razem nie wygra, bo chcielibyśmy następnym razem gdzieś pojechać. A to przecież zwycięzca organizuje kolejną Marszałkiadę. Tu na mapie Polski jest najbardziej sportowy region. Jesteśmy najbardziej aktywni w Polsce. Powodzenia i trzymamy kciuki - mówiła lubuska marszałek.

Drużyna województwa lubuskiego wygrała V Marszałkiadę, pokonując drużyny ośmiu urzędów marszałkowskich (fot.umwl).

Wicemarszałek Łukasz Porycki dodał, że szanse są wyrównane. - Wiem, że będzie kiedyś taki moment, że spotka się 16 drużyn. To olimpiada wszystkich urzędów marszałkowskich. Ci, których nie ma, niech żałują. Życzę jak najmniej kontuzji oraz dobrej sportowej atmosfery - podkreślał wicemarszałek.

Elżbieta Anna Polak wspomniała, że to doskonała okazja, aby powiedzieć o współpracy i solidarności między regionami.

- Chciałabym podziękować Województwu Pomorskiemu za to, że przekazaliście do Lubuskiego 150 tys. zł na zakup łodzi dla Polskiego Związku Wędkarskiego. Wielki szacunek i wielkie ukłony - mówiła marszałek.

W zmaganiach swoje reprezentacje wystawiały: łódzkie, małopolskie opolskie, podkarpackie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, zachodniopomorskie i lubuskie.

