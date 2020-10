Samorząd apeluje do przedsiębiorców: pozwólcie na pracę zdalną

Władze Warszawy walczą z koronawirusem i apelują do wszystkich o odpowiedzialność i profilaktykę. Zastępca prezydenta Warszawy Michał Olszewski wysłał list do organizacji zrzeszających przedsiębiorców i pracodawców.

Władze stolicy apelują, aby wszędzie, gdzie to jest możliwe, wprowadzić pracę zdalną.

Chodzi głównie o ograniczenie liczby pasażerów korzystających z komunikacji miejskiej.

Samorządom brakuje pojazdów, by spełnić narzucone normy bezpieczeństwa.

- Zwracam się z apelem, aby wszędzie, gdzie jest to możliwe, wdrażać, stosować i rozwijać formułę pracy zdalnej, a także minimalizować czas przebywania w przestrzeni publicznej i przemieszczanie się środkami komunikacji publicznej – napisał Michał Olszewski, zastępca prezydenta Warszawy w liście do przedsiębiorców.

- Przy obecnych limitach liczby pasażerów nawet tak rozbudowany tabor transportu miejskiego jak ten, którym dysponujemy w Warszawie, nie jest wystarczający, aby umożliwić bezpieczną podróż z zachowaniem zasad bezpieczeństwa sanitarnego – dodał.

Czytaj: Bezpieczeństwo w transporcie publicznym: kto ma pilnować limitów i noszenia maseczek?

Prezydent Olszewski podkreśla w apelu do pracodawców, przedsiębiorców i organizacji ich zrzeszających, że zdaje sobie sprawę ze specyfiki wielu branż i profesji.

- Oczywiście rozumiemy, że wiele branż opiera się na bezpośrednim kontakcie i bliskich relacjach z klientami. Jednak w tej wyjątkowej dla nas wszystkich sytuacji ograniczanie spotkań i szukanie alternatywnych, bezpiecznych form kontaktu jest nieodzowne - zaapelował.

Władze stolicy podkreślają, że bardzo wiele w czasie epidemii zależy od postawy mieszkańców i działających w mieście firm. - Warszawscy przedsiębiorcy już nie raz udowadniali, że są w stanie sprostać nawet najtrudniejszym wyzwaniom – nie mam wątpliwości, że tak będzie i tym razem – kończy swój list do pracodawców Olszewski

Uniknąć tłoku w pojazdach komunikacji

Wprowadzone przez rząd ograniczenia w komunikacji publicznej oznaczają, że w pojazdach Warszawskiego Transportu Publicznego będzie niemal połowę mniej miejsc niż dotychczas. - Robimy wszystko, aby podróż Warszawskim Transportem Publicznym była bezpieczna - zapewnia stołeczny magistrat i kieruje na drogi cały dostępny tabor pojazdów.

- To absolutne 100 proc. naszych możliwości, ale i tak nie wystarczy przy narzuconych przez rząd ograniczeniach. Nie sprostałoby im żadne miasto - mówi Karolina Gałecka, rzecznik prasowy warszawskiego magistratu.

W pojazdach Warszawskiego Transportu Publicznego może podróżować tyle osób, ile wynosi 30 proc. wszystkich miejsc - siedzących i stojących - w pojeździe. Połowa miejsc siedzących musi pozostać wolna. Przy każdych drzwiach pojazdów WTP są informacje z podaną maksymalną liczbą osób, jaka może podróżować tym konkretnym pojazdem.

Dla przykładu - do autobusu 18-metrowego (czyli przegubowego), w zależności od typu, może wsiąść 40-54 osoby. Autobus 12 metrowy zabierze 21-35 osób; 9 metrowy - 16-17. Tramwaj starszego typu, w dwóch wagonach razem pomieści 60-70 osób; niskopodłogowy - ok. 60 osób. Pociągi metra, w zależności od typu, zabiorą 340-450 pasażerów. Różne typy pociągów używa także Szybka Kolej Miejska, może do nich wsiąść od 210 do 292 osób.