Uzdrowiska w postcovidowej rzeczywistości. "Mamy globalny kłopot"

Było na pewno wsparcie dla przedsiębiorców - to widzimy i doceniamy. Dodam też, że uzdrowiska dostały ostatnio wsparcie z NFOŚiGW na inwestycje - to była duża suma 300 milionów. Fundusz wyszedł naprzeciw naszym potrzebom, sporo wniosków jest już złożonych, ale można je jeszcze składać.

Można zatem mówić, że problemy za wami?

- No niestety, tak dobrze nie jest, bo pandemia pociąga za sobą długookresowe konsekwencje. Lockdowny spowodowały, że wielu pracowników się przebranżowiło, uciekło z turystyki do innych zawodów - i nie ma szans, żeby wrócili. Wiadomo, że pandemia nadal trwa i praca w turystyce - mimo wszystko - ciągle nie jest pewna.

Poza tym generalnie brakuje rąk do pracy i są branże, które wykorzystały tę okazję, przyciągając do siebie tych ludzi. To zresztą zjawisko znane w całej Europie.

Ze względu na stosunkowo niskie płace w hotelach, restauracjach np. Francuzi uruchomili specjalne środki, z których dokłada się do płac w branży turystycznej i zachęca się do powrotu do turystyki.

Pandemia pociąga za sobą długookresowe konsekwencje - również dla uzdrowisk i gmin uzdrowiskowych (fot. UMiG Muszyna)

U nas o tym się nie mówi, ale to już kłopot - bo widzimy brak rąk do pracy - który jeszcze będzie rósł. Wypełniają tę lukę - w jakimś stopniu - pracownicy z Ukrainy, jest ich generalnie dużo, ale w stosunku do potrzeb jednak o wiele za mało.

Trzeba też pamiętać, że sięgnięcie po nowych ludzi wymaga czasu, szkoły branżowe nie przygotowują do tego zawodu, a proces szkolenia w tej specyficznej branży jest długi.

Czyli problem demograficzny znany wszystkim małym miastom, uzdrowiska dotknąć może szczególnie mocno?

- Tak. Mamy globalny kłopot: metropolie wysysają młodych ludzi, do tego jeszcze tych najzdolniejszych, bo tacy idą na studia i już nie wracają.

Branża turystyczna, szczególnie w tych mniejszych miejscowościach, będzie miała ogromny kłopot ze znalezieniem kadry, młodzi wybierają większe ośrodki. Poza tym, jak mówiłem, praca w turystyce stała się niepewna, do tego płace nie są konkurencyjne wobec tych oferowanych w dużych miastach.

Oczywiście płace w turystyce będą musiały rosnąć, ale tu występuje zależność, że wyższe płace, to i wyższe ceny dla turystów. To zatem miecz obosieczny - i nie taki łatwy problem do rozwiązania...

Mówił pan kiedyś o gotowości uzdrowisk do zajmowania się pacjentami po covidzie. Ten pomysł jest realizowany?

- Żałuję, że nie poszliśmy wszechstronnie w tę stronę - nie ma jakiegoś specjalnego programu, bo to, co było, to tylko niewielkie pilotaże.

Wiele instytucji czy hoteli to robi, ale jak to się mówi - na własną rękę, a przecież uzdrowiska są predysponowane, żeby coś takiego robić. Gdyby te działania wsparł NFZ, byłoby wiele korzyści.

Sołectwa Złockie oraz Jastrzębik z gminy Muszyna mają otrzymać status uzdrowiska – zakłada projekt rozporządzenia Rady Ministrów. Co oznacza to rozwiązanie dla waszej gminy i samej Muszyny?

- To efekt pewnego rodzaju chaosu prawnego, który został zauważony przez NIK podczas kontroli uzdrowisk. Chodzi o to, że od lat istniały trzy decyzje Ministra Zdrowia w sprawie uzdrowisk, a nie było odpowiednich rozporządzeń o przyznaniu odrębnych statusów dla tych obszarów.

W tej chwili to jest "prostowane", ale nie zmienia to sytuacji Złockiego czy Jastrzębika, bo przed tym już były w obszarze uzdrowiska.

Od strony praktycznej nic się nie zmienia, ale to pewnego rodzaju prestiż dla tych sołectw, bo już nie będzie się mówiło Muszyna-Złockie, tylko Złockie Uzdrowisko - na takich samych zasadach jak Muszyna Uzdrowisko.

To ewenement na skalę kraju, bo na terenie jednej gminy będą trzy uzdrowiska, ale oddaje to rzeczywistą sytuacją - są to geograficznie oddzielnie położone jednostki.

Spytam jeszcze o smog w uzdrowiskach... Nie da sprawić, by chociaż w takich miejscach powietrze było czyste?

- My w Muszynie nie mamy tego problemu, ale rzeczywiście czasami występuje on w uzdrowiskach; zdarzały się przekroczenia dobowe, były także nieliczne roczne, ale nie była to wielka skala.

Nie lekceważmy jednak tej sprawy. Wiemy, że powinniśmy być tu wzorem, oazami czystego powietrza, wody, lasów, bo tym się chlubimy. Czasami to jednak jest walka z wiatrakami.

Dlaczego?

- Powiem tak, byłem burmistrzem Krynicy i pod koniec lat 80. przeprowadziliśmy tam gazyfikację. Wszyscy przechodzili na gaz, nikt nic nie wiedział o PM2,5 PM10, ale gaz zakładali wszyscy. Tylko we wsiach gospodarze zostawiali piece, mówiąc - a co będzie, jak gaz zdrożeje? I zdrożał, wszyscy powoli rezygnowali z gazu i powrócili do kopciuchów...

Po co to mówię? Żeby pokazać, że najlepszym argumentem zachęcającym do wymiany pieców jest argument ekonomiczny - on najlepiej przemawia do ludzi.

Poza tym u nas nie ma konsekwentnej polityki. Działamy tak, że wymieniamy piece - u nas w gminie można je było dostać praktycznie za darmo, ale za chwilę przychodzi kilkudziesięcioprocentowa podwyżka opłat za gaz. Nie ma siły, żeby większość nie wróciła do palenia w kopciuchach. Ci, którzy mają ten gaz od lat, przyzwyczaili się do wygody, do czystości, już tego nie zrobią, ale ci nowi - tak. Niech mi ktoś, po tym co ostatnio się dzieje, powie, jak przekonać ludzi do założenie gazu?

To nie jedyny problem - na poziomie deklaracji to oczywiście wszyscy chcą tego gazu, ale jak się próbuje dociągnąć go do konkretnej miejscowości, to PGNiG informuje, że to niemożliwe... W województwie małopolskim przez dwa lata gaz nie będzie podłączany, bo nie ma mocy przerobowych!

Wiem, bo czynimy starania o przyłączenie do sieci dwóch miejscowości - i to wcale nie jest takie proste i oczywiste.

Jeśli chcemy rzeczywistej zmiany, musi powstać system, zapewniający przede wszystkim pewną stabilną cenę. My tymczasem staramy się dotrzeć do ludzi ideologicznie, a do większości nie dociera, że mogą zachorować, dopóki ich to nie spotka.

To, że złe powietrze może szkodzić, przekonuje niewielu; jak powiedziałem: bodziec ekonomiczny działa znacznie skuteczniej. To wszystko trzeba uporządkować, bo do tej pory często za dużo było słów, a za mało praktycznych działań...