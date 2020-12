ZMP: Rodzinne biznesy szansą na stabilizację lokalnej gospodarki

Zamiarem organizatorów seminarium było podkreślenie, jak ważną rolę pełni przedsiębiorczość rodzinna w wymiarze lokalnym i jak ważne jest jej wspieranie i rozwój.

Firmy rodzinne przyczyniają się nie tylko do wysokich dochodów dla rodziny i samorządu, ale również do zatrzymania odpływu młodych mieszkańców.

Wzmacniają też kapitał społeczny i tożsamość lokalnej wspólnoty.

Z rozwojem gospodarczym wiąże się naturalny podział ról. Jednostki samorządu terytorialnego mają tworzyć warunki, infrastrukturę, zachęty do rozwoju działalności gospodarczej. Przedsiębiorcy natomiast tworzą miejsca pracy, tworzą dobrobyt. To praca w sektorze gospodarczym powoduje, że gros podatków spływa, dzięki czemu mogą funkcjonować samorządy i świadczyć usługi publiczne.

- Myśląc o rozwoju gospodarczym ważne jest, by umiejętnie wykorzystywać i zasoby zewnętrzne, i wewnętrzne - mówił Tomasz Potkański, zastępca dyrektora Biura ZMP. - Od 30 lat tworzymy warunki do rozwoju gospodarczego dla inwestorów zewnętrznych, od blisko 20 lat wykorzystujemy fundusze unijne, a mamy jeszcze jeden niewystarczająco doceniany zasób, jakim są przedsiębiorcy lokalni.

Wśród nich prawdopodobnie największą grupą są przedsiębiorcy rodzinni. Ten podsektor ma swoją specyfikę, swoje problemy. Dla samorządów najważniejszą cechą jest to, że jest to ta grupa przedsiębiorców, która jest zakorzeniona w społeczności lokalnej.

Czytaj też: Związek Miast Polskich uruchomił otwartą platformę dotyczącą rozwoju lokalnego

Jak mówiła podczas seminarium Aneta Nasternak, zastępca prezydenta Starachowic, firmy rodzinne czują miasto, zależy im na rozwoju miasta znacznie bardziej niż inwestorom zewnętrznym.

- Rodzinne biznesy mają bardzo stabilizujący wpływ na gospodarkę lokalną - zwracał uwagę w swojej prezentacji Tomasz Kayser, doradca sektorowy Związku Miast Polskich. - Nie są nastawione na szybki zysk, raczej na długookresowy rozwój i ciągłość funkcjonowania. Nieprawdziwe stereotypy sprawiają, że dziś przedsiębiorcy unikają nazywania się firmami rodzinnymi. Wiąż jednak aktualne jest przekonanie, że stanowią one „szkołę przedsiębiorczości”.

Podsektor rodzinnych przedsiębiorstw ma swoje problemy. Tym, o którym mówi się ostatnio najwięcej, jest kwestia sukcesji. W licznych badaniach młodzi ludzie deklarują, że nie chcą kontynuować tradycji rodzinnego biznesu swoich rodziców i zamierzają szukać pracy w dużych międzynarodowych korporacjach.

Jak przyznała podczas seminarium prezes stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych, Ewa Sobkiewicz, nie do końca firmy rodzinne czują wsparcie z różnych stron, gdzie każdy powinien rozumieć, że to sól tej ziemi, że rodzinni przedsiębiorcy swoje firmy zbudowali w Polsce po to, by przysparzać jej nie tylko dochodu, ale i potencjału rozwojowego.

Cyklicznie online

Cykl seminariów ZMP jest realizowany w ramach Programu „Rozwój lokalny” wdrażanego przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w ramach III edycji Funduszy norweskich i Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Czytaj też: Miasta, klimat, ludzie, gospodarka. Wielki globalny kongres w Katowicach

FRL to uruchomiona przez Związek Miast Polskich otwarta platforma samorządowo-rządowo-eksperckiej debaty oraz zintegrowany pakiet działań służących promocji podejścia oraz narzędzi zrównoważonego i endogennego rozwoju lokalnego.