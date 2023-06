1 lipca wchodzi w życie szereg zmian. Obejmą miliony Polaków

1 lipca to ważna data dla wielu Polaków. Wraz z tym dniem wchodzi w życie szereg ważnych przepisów związanych z m.in. ochroną zdrowia, wynagrodzeniami czy podatkami.

1 lipca po raz kolejny wzrośnie wynagrodzenie minimalne. Pierwsza podwyżka płacy minimalnej nastąpiła z dniem 1 stycznia 2023 roku. Tego dnia wzrosła ona z kwoty 3010 zł brutto do 3.490 zł brutto. Na kolejną podwyżkę pracownicy czekają do 1 lipca. Wówczas płaca minimalna wzrośnie z kwoty 3.490 zł do 3.600 zł. Oznacza to w wysokości 110 zł.

Od 1 lipca w Polsce zostanie zniesiony stan zagrożenia epidemicznego. To oznacza koniec maseczek w placówkach medycznych, obowiązkowych szczepień pracowników ochrony zdrowia przeciw COVID czy obecnych zasad zlecania testów w kierunku SARS-CoV-2.

1 lipca 2023 wchodzi nowa lista refundacyjna, a wraz z nią zmiany w refundacji leków na nadciśnienie tętnicze. Ministerstwo Zdrowia rozszerza zakres wskazań refundacyjnych wobec 238 produktów.

Od 1 lipca 2023 r. wrośnie również wysokość zasiłku chorobowego. Stanie się tak, ponieważ zmienia się minimalna podstawa wymiaru tego świadczenia, która do końca roku będzie wynosić 3 106,44 zł.

Od 1 lipca wzrośnie minimalne wynagrodzenie zasadnicze pracowników niepedagogicznych - od 1150 do .000 zł miesięcznie. Zmienią się też kategorie płacowe, do których przypisane są poszczególne stanowiska pracowników szkoły.

Na mocy ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy o VAT oraz niektórych innych ustaw od 1 lipca 2023 r. (z pewnymi wyjątkami) będą obowiązywać przepisy wprowadzające kolejne uproszczenia w podatku VAT w ramach pakietu SLIM VAT 3.

Od 1 lipca 2023 ulga na jedno dziecko niepełnosprawne nie będzie ograniczona limitem dochodu podatnika bądź podatnika i małżonka. Zmiana ta dodatkowo ma zastosowanie wsteczne, czyli do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2023 roku. Oznacza to, że ze zmiany skorzystają wszyscy składający zeznanie PIT za 2023 rok.

1 lipca wchodzą też w życie zmiany w podatkach od spadków i darowizn. Na nowych przepisach zyskają przede wszystkim osoby, które otrzymają majątek od rodziny - bliższej, czy dalszej. Stanie się tak za sprawą rosnących prawie 3,5-krotnie kwot wolnych od podatku od spadków i darowizn. Jak wyjaśnia Dziennik Gazeta Prawna, dla osób z III grupy podatkowej, czyli spoza rodziny, kwota wolna od podatku wzrośnie zaledwie o 8 proc.

Wyższe kary dla wszystkich kierowców - to zmiana, która również będzie obowiązywać od 1 lipca 2023 r. Wraz z tym dniem zmienia się taryfikator kar za brak aktualnego OC. Stawki wzrosną mogą wzrosnąć nawet do ponad 7 tys. zł (w przypadku samochodów osobowych). Jeszcze więcej zapłacą właściciele ciągników. Podwyżka nie ominie też posiadaczy jednośladów.

Od 1 lipca skierowania do sanatoriów w Polsce będą wystawiane już tylko w formie elektronicznej. Po zarejestrowaniu w systemie skierowanie jest rozpatrywane przez lekarza. Ma on 30 dni na zakwalifikowanie pacjenta na leczenie lub odrzucenie jego skierowania z powodów medycznych, liczone od daty rejestracji skierowania w systemie.

