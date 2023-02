Będą zmiany zasad przydzielania broni palnej urzędnikom skarbowym

Proces przydziału broni palnej w Służbie Celno-Skarbowej będzie zbliżony do obowiązującego w innych służbach (Fot. Adobestock)

Uproszczenie procedur związanych z zasadami przydzielania broni palnej pracownikom Krajowej Administracji Skarbowej przewiduje projekt rozporządzenia opublikowany przez Ministerstwo Finansów.

Proces przydziału broni palnej w Służbie Celno-Skarbowej będzie zbliżony do obowiązującego w innych służbach.

To jeden z powodów, dla których Ministerstwo Finansów zmieniło rozporządzenie dotyczące uzbrojenia pracowników Krajowej Administracji Skarbowej.

Znowelizowane przepisy wprowadzają wymóg posiadania orzeczenia o zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby jako alternatywy dla wymogu pozytywnego wyniku badania psychologicznego.

Ta zmiana wyeliminuje dublowanie badań niezbędnych do przydziału broni palnej osobom, które przeszły już rekrutację do Krajowej Administracji Skarbowej.

1 lutego br. Ministerstwo Finansów zamieściło na stronie Rządowego Centrum Legislacji projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie uzbrojenia, wyposażenia oraz środków przymusu bezpośredniego w Krajowej Administracji Skarbowej.

Dlaczego wprowadzono zmiany do tego rozporządzenia?

Jak uzasadnia resort finansów, zmiana wymagań, które muszą zostać spełnione do przydzielenia funkcjonariuszowi Służby Celno-Skarbowej broni palnej, ma na celu:

przybliżenie procesu przydziału broni palnej w Służbie Celno-Skarbowej do obowiązującego w innych służbach

wyeliminowanie przypadków ponownego kierowania funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej na badania psychologiczne w przypadku podjęcia decyzji o przydzieleniu broni palnej

wprowadzenie oszczędności w kosztach funkcjonowania Krajowej Administracji Skarbowej związanych z kosztem powtórnych badań psychologicznych.

- Nowe przepisy określają warunki niezbędne do przydzielenia funkcjonariuszowi Służby Celno-Skarbowej broni palnej, poprzez wprowadzenie wymogu posiadania orzeczenia o zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby jako alternatywy dla wymogu pozytywnego wyniku badania psychologicznego - wyjaśnia Ministerstwo Finansów.

Nowe przepisy wyeliminują dublowanie badań niezbędnych do przydziału broni palnej osobom, które przeszły już rekrutację do Krajowej Administracji Skarbowej (Fot. Adobestock)

- Ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby w Służbie Celno-Skarbowej dokonywane jest przez komisje lekarskie podległe ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, w ramach postępowania kwalifikacyjnego kandydatów do służby w Służbie Celno-Skarbowej - czytamy w uzasadnieniu projektu rozporządzenia.

Nowe przepisy wyeliminują potrzebę przeprowadzania dodatkowych badań

- Komisje lekarskie podległe ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych przeprowadzając postępowanie orzecznicze w stosunku do kandydatów, dokonują całościowej oceny stanu zdrowia bez rozróżnienia, czy dana osoba będzie pełniła służbę z bronią czy też nie. Dopuszczając kandydata do służby komisje lekarskie stwierdzają, że dana osoba może posługiwać się bronią palną - zaznacza projektodawca.

Wydanie kandydatowi orzeczenia o zdolności fizycznej i

psychicznej do służby może stanowić podstawę przydziału broni palnej.

- Proponowana zmiana wyeliminuje potrzebę przeprowadzania dodatkowego badania psychologicznego funkcjonariuszy, którzy przeszli proces rekrutacji określony w art. 153 ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, w przypadku decyzji o przydzieleniu funkcjonariuszowi broni palnej - wyjaśnia projektodawca.

