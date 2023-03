Firmy przewozowe pod większą kontrolą. Rząd bierze się też za kierowców

Wyższe kary dla przedsiębiorców i dokładniejsza weryfikacja kierowców - to główne kierunku nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym, nad którą prace rozpoczyna rząd. Nowelizacja ma być odpowiedzią na liczne doniesienia dotyczące przemocy seksualnej w "przewozach na aplikację".

Nadchodzą spore zmiany w tzw. przewozach na aplikację. Przepisy mają zahamować m.in. zjawisko wykorzystywania seksualnego pasażerek.

Rząd planuje przede wszystkim podwyższyć wymagania dotyczące kandydatów na kierowców a także uszczegółowić proces ich weryfikacji.

W planach m.in. konieczność posiadania zaświadczenia o niekaralności a także weryfikacji tożsamości kierowcy po każdym przejeździe.

W poniedziałek, 27 lutego, podczas obrad Parlamentarnego Zespołu ds. Zwalczania Przestępstw Gospodarczych i Lichwy, zaprezentowano wstępne założenia nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym. Omawiane zmiany dotyczyć będą przede wszystkim tzw. przewozów na aplikację.

Jest to odpowiedź na powtarzające się doniesienia o nieprawidłowościach w realizowaniu takich usług a także oraz o napaściach o charakterze seksualnym. Nowelizacja - jak zapowiedzieli przedstawiciele Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - ma przede wszystkim zwiększyć bezpieczeństwo pasażerów i pasażerek.

Po pierwsze - weryfikacja kierowcy wykonującego przewozy

Jak wyjaśniał Tomasz Kęsicki z Departamentu Zarządzania Systemami w KPRM, najważniejszymi punktami projektu opracowywanej nowelizacji będą przepisy o restrykcyjnej weryfikacji kierowcy oraz kandydata na kierowcy. Według założeń, na kierowcę zostanie nałożony obowiązek osobistej weryfikacji danych osobowych (w urzędzie gminy). Będzie to koniecznością jeszcze przed wykonaniem pierwszego przewozu dla danej firmy.

Przy okazji tej weryfikacji, konieczne będzie dostarczenie zaświadczenia o niekaralności. Ponadto, wizerunek kierowcy ma zostać "utrwalony" w centralnej ewidencji. Współodpowiedzialnymi za jej tworzenie będą firmy przewozowe zatrudniające kierowców. Zostaną one także zobowiązane do przechowywania tych danych przez 5 lat po zakończeniu współpracy z danym kierowcą i udostępniać na wniosek innym podmiotom zainteresowanym zatrudnieniem go do przewozów.

Dodatkowo, KPRM chce nałożyć na firmy przewozowe obowiązek cyfrowej weryfikacji, czy dany przewóz został wykonany przez kierowcę przypisanego do odpowiedniego konta w aplikacji. Ma się to odbywać w ten sposób, że - zgodnie z pomysłem KPRM - nie rzadziej niż co 100 przewozów, kierowca będzie musiał zrobić sobie "selfie" i w ten sposób udowodnić, że to on, a nie kto inny wykonał dany przewóz.

Kierunek nie jest zły, ale te przepisy łatwo będzie ominąć

Obecni na posiedzeniu przedstawiciele związku zawodowego "Solidarność" uznali m.in., że konieczność okazania zaświadczenia o niekaralności, należy rozszerzyć także na inne kraje (zgodnie z projektem, zaświadczenie miałoby dotyczyć tylko niekaralności na terenie Polski).

Solidarność zaproponowała, aby kandydat na kierowcę pochodzący z innego kraju, sam musiał postarać się o zdobycie zaświadczenie o niekaralności z rodzimego państwa, które dodatkowo musiałoby zostać zweryfikowane przez znajdującą się w Polsce placówkę dyplomatyczną danego kraju.

Arkadiusz Pawlicki, ze Stowarzyszenia Zawodowego Poznańskich Taksówkarzy stwierdził z kolei, że pomysł weryfikacji kierowcy co 100 przejazdów jest bardzo łatwy do obejścia. Jak ocenił, wykonanie 100 przejazdów zajmuje 6-7 dni.

- Wystarczy, że zweryfikuję swoją tożsamość przed pierwszym przejazdem, a potem oddam kluczyki i telefon z aplikacją innemu kierowcy, który przez niemal tydzień będzie mógł bezkarnie przewozić ludzi. Po około tygodniu odda mi telefon i ja znów dokonam weryfikacji - tłumaczył Arkadiusz Pawlicki.

Jego zdaniem, przepisy powinny pójść w jedynym z dwóch kierunków. Pierwszym, który wymienił, jest pomysł, aby samo "odbieranie" zlecenia potwierdzać odciskiem palca. Drugi pomysł, to wprowadzenie weryfikacji zdjęciem/skanowaniem twarzy (tak jak zaproponowała KRPM) ale po każdym wykonanym przejeździe.

Tomasz Kęsicki zadeklarował, że uwagi zostaną przeanalizowane. Od razu odniósł się jednak do tej drugiej. Jak tłumaczył, nie wszystkie firmy przewozowe w Polsce - poza kilkoma "dużymi graczami" będą w stanie zainwestować w tak skomplikowane cyfrowo rozwiązania.

Licencja powinna być na poziomie województa a nie gminy

Nieco abstrahując od zaproponowanych przez KPRM rozwiązań prawnych, pojawiły się także i nowe, które nie były przewidziane w założeniach do ustawy. Przedstawił je Adam Jędrzejewski ze Stowarzyszenia Mobilne Miasto.

W imieniu stowarzyszenia zaproponował przeniesienie kwestii uzyskiwania pozwolenia na przewozy "o poziom samorządowy wyżej". Obecnie, tzw. licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób uzyskuje się w urzędzie miasta lub gminy, i obowiązuje ona na terenie samorządów, gdzie została wydana. Zdaniem stowarzyszenia, takie licencje powinny obowiązywać na terenie całego województwa i także taki zakres powinna mieć stworzona w ten sposób baza kierowców.

- Ponadto, takie licencje powinny być do weryfikacji nie tylko przez służby, takie jak policja, ale także przez klientów - powiedział Adam Jędrzejewski.

Ponadto, wprowadzenie bazy kierowców na "wyższym" poziomie samorządu będzie miało - zdaniem stowarzyszenia - charakter prewencyjny.

- Kiedy kierowca lub przedsiębiorca z różnych powodów straci licencję na ternie jednej gminy, nie będzie mógł się o nią ubiegać na terenie innej - ocenił przedstawiciel stowarzyszenia.

