Kontrola Odry z bronią w ręku. Fundacje krytykują powstanie Inspekcji Wodnej

Część organizacji pozarządowych krytykuje inicjatywę powołania Inspekcji Wodnej, która ma działać w szeregach Wód Polskich. Ich zdaniem lepiej dofinansować i wyposażyć w odpowiednie narzędzia te podmioty, które już teraz mają za zadanie kontrolę wód lądowych.

- Po co inspektorom wodnym broń palna i możliwość stosowania przymusu bezpośredniego? - pytają organizacje pozarządowe, które krytykują powołanie Inspekcji Wodnej.

- Nowy podmiot działający w ramach Wód Polskich posiadł uprawnienia, które już mają inne podmioty zajmujące się monitorowaniem stanu wód lądowych - zauważają aktywiści.

Inspekcja Wodna powstaje na bazie przepisów, których głównym założeniem ma być rewitalizacja Odry.

Pod koniec sierpnia Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę o rewitalizacji Odry. Jednym z jej kluczowych elementów jest utworzenie nowego podmiotu kontrolnego, działającego w strukturach Wód Polskich - Inspekcji Wodnej.

Takie podmioty już są. Należy je dofinansować i lepiej wyposażyć

Trzy organizacje pozarządowe - Fundacja Greenmind, Fundacja Frank Bold i Greenpeace Polska - negatywnie oceniają powołanie nowego bytu. Ich zdaniem już teraz istnieją odpowiednie służby do tego, aby przeprowadzać kontrole wód powierzchniowych w Polsce. Należy je tylko lepiej wyposażyć i dofinansować.

"Powołanie Inspekcji Wodnej pogłębi chaos kompetencyjny w zarządzaniu wodami oraz monitoringu i kontroli wód" - czytamy w analizie nowych przepisów, przygotowanych przez Greenmind.

Jak zaznaczają aktywiści, nowa inspekcja otrzymała na mocy przepisów część uprawnień Inspektoratu Ochrony Środowiska, jednak jednocześnie obowiązek monitoringu nie został z IOŚ zdjęty.

Podobnie ma się sprawa dotycząca kontrolowania wykonania ustawy o rybactwie śródlądowym - co także jest jedną z kompetencji Inspekcji Wodnej. Tyle tyko, że te same obowiązki wciąż mają Państwowa Straż Rybacka i Społeczna Straż Rybacka.

- Powołanie Inspekcji Wodnej budzi także wątpliwości z perspektywy racjonalności finansów publicznych - czytamy w analizie.

Analogiczne uprawnienia, inne wymagania do pracy

Greenmind ma jednak więcej zarzutów do przegłosowanej przez Sejm ustawy w kontekście powołania Inspekcji Wodnej. Chodzi m.in. o wymagania kandydatów na inspektorów.

Może nim zostać osoba z wyższym wykształceniem, która przez co najmniej 5 lat pełniła służbę w: Policji, Straży Granicznej, Biurze Ochrony Rządu, Służbie Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służbie Więziennej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Urzędzie Ochrony Państwa lub osoba, która była zawodowym żołnierzem.

- Uzasadnienie do projektu ustawy nie uzasadnia, w jaki sposób wykształcenie wyższe może być wymienne z pięcioletnim stażem pracy w odpowiednich służbach - zauważa Greenmind.

Ponadto w ustawie o Inspekcji Ochrony Środowiska brakuje podobnych wymagań dla osób, które mają analogiczne uprawnienia. W przypadku przepisów o IOŚ wymagane jest m.in. odbycie półrocznego kursu przygotowawczego do wykonywania pracy na stanowisku inspektora. Kurs kończy się egzaminem końcowym.

- Ustawa ta odnosi się zatem do merytorycznych kryteriów - w przeciwieństwie do komentowanego projektu - wskazuje Greenmind.

Aktywiści krytycznie oceniają także wyposażenie Inspekcji Wodnej w uprawnienia do noszenia broni oraz możliwość wykorzystania środków przymusu bezpośredniego. Zdaniem fundacji takie rozwiązanie budzi poważne wątpliwości w kontekście proporcjonalności.

- W szczególności Inspekcja Ochrony Środowiska, której kompetencje są analogiczne do kompetencji projektowanej Inspekcji Wodnej (tj. kontrola gospodarowania wodami), takich uprawnień nie posiada - uważa Greenmind.

Kary administracyjne wzrosną z 5 tys. zł do 1 mln zł

Zgodnie z założeniami autorów ustawy o rewitalizacji Odry nowa Inspekcja Wodna będzie miała m.in. uprawniania do czopowania nielegalnych przepustów, prowadzenia doraźnych kontroli czy zawieszania stosowania pozwoleń wodnoprawnych, jeśli dany podmiot nie będzie spełniał warunków w nich określonych.

Na łamiących przepisy czekać będą też wysokie kary. Za wykroczenia związane z gospodarką wodną grzywny wzrosną z obecnych 500 zł do wysokości od 1000 zł do 7500 zł. Wprowadzone będą też kary administracyjne w wysokości od 5000 zł do 1 mln zł. Takie kary nakładane będą np. za zaniedbania dotyczące gospodarki wodnej, które zagrażają życiu lub zdrowiu ludzi i bezpieczeństwu środowiska.

